Mihai Fifor cere explicații după informațiile despre o întâlnire la vârful CCR: În ce stat de drept din Uniunea Europeană se mai poate întâmpla așa ceva?

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, cere vineri explicații publice din partea Curții Constituționale după apariția în presă a informațiilor potrivit cărora președinta CCR, Simina Tănăsescu, s-ar fi întâlnit cu liderul PNL, Ilie Bolojan. Potrivit social-democratului, întrevederea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu trei zile înainte ca CCR să reia dezbaterea asupra Legii integrității. Fifor susține că momentul și pozițiile instituționale ale celor implicați impun clarificări oficiale.

Mihai Fifor a reacționat după informațiile apărute în presă referitoare la presupusa întâlnire dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, despre care afirmă că nu ar fi fost anunțată public. Liderul PSD Arad atrage atenția în special asupra momentului în care ar fi avut loc întrevederea, cu trei zile înainte de reluarea la CCR a dezbaterilor privind Legea integrității.

Fifor amintește că actul normativ a fost contestat printr-o sesizare comună formulată de 27 de senatori PNL și USR, precum și, separat, de președintele Nicușor Dan. În acest context, social-democratul consideră că CCR trebuie să ofere public informații despre circumstanțele și subiectele întrevederii.

„În ce stat de drept din Uniunea Europeană se mai poate întâmpla așa ceva?”, întreabă Mihai Fifor în postarea publicată pe pagina sa de Facebook.

Liderul PSD Arad susține că situația ridică semne de întrebare în privința percepției publice asupra separației puterilor în stat și a independenței instituțiilor. El solicită ca eventualele explicații să provină oficial de la Curtea Constituțională, nu din informații atribuite unor surse.

„Curtea Constituțională trebuie să lămurească public în ce împrejurări a fost organizată această întâlnire și, mai ales, care au fost temele discutate. Nu prin „surse”. Nu prin explicații strecurate presei. Oficial”, afirmă Mihai Fifor.

În argumentația sa, Mihai Fifor precizează că nu contestă posibilitatea unei discuții între doi demnitari, ci consideră relevante contextul în care aceasta s-ar fi produs și funcțiile deținute de participanți. El invocă apropierea dintre data presupusei întrevederi și momentul în care judecătorii constituționali urmează să reia analiza sesizărilor privind Legea integrității.

Fifor subliniază că Simina Tănăsescu conduce Curtea Constituțională, în timp ce Ilie Bolojan este liderul PNL, partid ai cărui senatori se află printre autorii uneia dintre sesizările ajunse la CCR. Totodată, potrivit informațiilor invocate de social-democrat, discuția ar fi avut loc în biroul lui Mircea Abrudean, președintele Senatului și lider PNL.

„Problema nu este că doi demnitari au stat de vorbă. Problema este momentul, locul și poziția instituțională a celor implicați”, afirmă Fifor.

În aceste condiții, liderul PSD Arad califică situația drept „enormă”, dar precizează explicit că nu cunoaște conținutul discuțiilor și că acesta nu trebuie presupus sau inventat în lipsa unor informații oficiale.

Mihai Fifor susține că tocmai lipsa informațiilor despre conținutul presupusei întrevederi justifică solicitarea unor clarificări oficiale. El formulează mai multe întrebări referitoare la inițiatorul întâlnirii, motivul pentru care aceasta ar fi avut loc în acel moment și eventualele teme abordate.

„Cine a solicitat întâlnirea? De ce a avut loc tocmai acum și în acest cadru? A fost abordată, direct sau indirect, sesizarea asupra căreia Curtea urmează să se pronunțe luni?”, întreabă liderul PSD Arad.

Fifor consideră că aceste întrebări sunt legitime și că opinia publică trebuie să primească răspunsuri clare, în special din cauza rolului constituțional al instituției conduse de Simina Tănăsescu.

În continuarea mesajului său, social-democratul afirmă că independența și imparțialitatea instituțiilor statului trebuie nu doar garantate formal, ci și percepute ca fiind credibile de către public. În cazul Curții Constituționale, consideră Fifor, standardele trebuie să fie cu atât mai stricte având în vedere rolul instituției în soluționarea conflictelor și sesizărilor de natură constituțională.

„Într-un stat de drept nu este suficient ca independența și imparțialitatea instituțiilor să fie proclamate. Ele trebuie să fie vizibile, credibile și dincolo de orice suspiciune rezonabilă. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre Curtea Constituțională, arbitrul constituțional al statului”, scrie Mihai Fifor.

Liderul PSD Arad solicită, în consecință, o poziție oficială rapidă din partea CCR cu privire la împrejurările presupusei întâlniri și la discuțiile purtate.