Într-o intervenție publică amplă, Mihai Fifor formulează acuzații directe la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl compară cu foști lideri liberali, sugerând o deteriorare a actului de guvernare. Social-democratul susține că actuala conducere a Executivului ar fi depășit negativ episoadele anterioare din perioada guvernărilor de dreapta.

În acest context, Mihai Fifor afirmă că așteptările publice au fost contrazise de realitatea politică actuală.

„Nu credeam că după Orban și Cîțu, PNL poate produce ceva mai sinistru, mai toxic pentru țara asta. Și totuși, iată, se poate. Îl avem în carne și oase pe ‘miracolul’ de la Bihor. Pe Ilie Bolojan”, a declarat acesta.

Critica devine și mai dură atunci când liderul PSD abordează profilul politic și personal al premierului, pe care îl consideră incompatibil cu funcția ocupată.

„Nu cred că am văzut om mai bolnav de putere, mai avid de control absolut, dar în același timp mai gol de idei, de viziune, de empatie și de interes față de nevoile românilor. Adică exact cum NU ar trebui să fie un premier”, a scris Mihai Fifor.

Aceste declarații vin într-un moment în care PSD analizează opțiunile privind rămânerea la guvernare, iar discursul public devine din ce în ce mai tensionat.

Mihai Fifor își extinde criticile asupra direcției economice a Guvernului, susținând că măsurile adoptate în ultimele luni au afectat grav economia și nivelul de trai. Potrivit acestuia, situația economică actuală ar fi rezultatul direct al politicilor promovate de Executiv.

În analiza sa, liderul social-democrat indică o deteriorare accelerată a indicatorilor economici și a condițiilor sociale.

„Omul care, în numai câteva luni, a reușit să ducă țara în gard, economia în recesiune și românii în pragul falimentului. Și asta în vreme ce lui i se pare absolut normal. În numele unei ‘reforme’ pe care numai el o vede. Românii văd săracie”, a susținut acesta.

De asemenea, Mihai Fifor introduce în discurs și o dimensiune politică legată de ambițiile personale ale premierului, sugerând existența unor obiective care depășesc mandatul actual.

„A plâns și plânge inima în el după fotoliul de la Cotroceni. Sunt convins că nu trece zi în care să nu-l urască tot mai tare pe președintele Dan, pentru că ocupă demnitatea pe care, în mintea lui, o considera deja adjudecată”, a afirmat acesta.

În continuare, social-democratul susține că premierul încearcă să își mențină poziția în contextul unei scăderi a sprijinului politic.

„E disperat. Pe de o parte, pentru Cotroceni. Pe de altă parte, pentru că nu poate concepe că lui, ‘miracolul’ de la Bihor, să i se întâmple așa ceva”, a mai precizat Mihai Fifor.

În aceeași intervenție, Mihai Fifor conturează o critică mai amplă la adresa guvernărilor de dreapta din ultimii ani, pe care le consideră responsabile pentru dezechilibrele economice și sociale. El susține că actuala guvernare ar continua o „agendă reală” similară cu cea din trecut.

Liderul PSD face referire la mai multe episoade controversate, inclusiv la gestionarea pandemiei și la politicile energetice.

„Problema este agenda lui reală. O agendă care nu are nimic de-a face cu România, cu românii și cu bunăstarea lor. Aceeași agendă pe care am văzut-o ani de zile la Orban și Cîțu. La guvernările de dreapta”, a declarat acesta.

În același context, Mihai Fifor invocă și modul în care au fost gestionate anumite programe și reforme majore.

„PNRR-ul negociat și asumat pe ascuns, fără să spună românilor adevărul: că în spatele banilor vin obligații dure, costuri și tăieri care lovesc direct în nivelul de trai”, a afirmat el.

În contrapondere, social-democratul susține că PSD a avut un rol decisiv în momentele de criză, contribuind la stabilizarea situației economice și politice.

„De fiecare dată când au dus țara în zid, tot PSD a fost cel care a pus lucrurile în ordine. PSD a dat direcție. A repornit motoarele dezvoltării”, a subliniat Mihai Fifor.

Declarațiile lui Mihai Fifor se suprapun peste pozițiile exprimate de conducerea PSD, inclusiv de liderul partidului, Sorin Grindeanu, care a indicat posibilitatea unor schimbări rapide în structura guvernamentală.

În acest context, Grindeanu a explicat că o eventuală retragere a sprijinului politic ar declanșa consultări oficiale la Palatul Cotroceni în termen de 48 de ore.

„Dacă Partidul Social Democrat va decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni. Așa este constituțional, așa este corect. Președintele va putea să știe ce își dorește fiecare partid și cât de repede se poate depăși această criză politică”, a declarat acesta.

Totodată, liderul PSD a precizat că partidul analizează trei scenarii majore privind viitorul politic: menținerea actualei formule de guvernare, renegocierea unei coaliții sau trecerea în opoziție.

„Eu le-am prezentat colegilor mei trei variante, în toate cele opt întâlnirii regionale, pe care Partidul Social Democrat poate să meargă după votul de mâine. Prima variantă, să rămânem în situația de acum, pe care doar o super minoritate o susține. Să rămânem într-o formulă de coaliție pro-europeană, dar cu lucrurile reașezate, asta ar fi a doua variantă. Și a treia, Partidul Social Democrat să treacă în opoziție”, a precizat Grindeanu.

Grindeanu a criticat, la rândul său, direcția economică, susținând că măsurile adoptate în ultimele luni au avut efecte negative.