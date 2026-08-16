Cel mai mare incendiu de vegetație din istoria Belgiei se extinde rapid. Flăcările se îndreaptă spre granița cu Germania

Cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în Belgia a devastat aproximativ 3.000 de hectare până duminică dimineață și continuă să avanseze spre granița cu Germania. Pompierii încearcă să țină flăcările sub control, iar intervenția este susținută de echipe din mai multe țări, militari și fermieri.

Incendiul a izbucnit vineri în Hautes Fagnes, cea mai mare rezervație naturală din Belgia, situată în partea de est a țării. Pentru combaterea focului au fost mobilizați pompieri din întreaga Belgie, precum și echipe din Germania și Luxemburg. La operațiune participă și militari și fermieri, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Duminică, echipele de intervenție și-au concentrat eforturile asupra frontului incendiului care înaintează în direcția Germaniei. Autoritățile speră că scăderea temperaturilor și creșterea nivelului de umiditate vor contribui la limitarea extinderii flăcărilor.

Suprafața afectată a depășit deja de peste două ori dimensiunea terenului distrus de incendiul din 2011, când au ars aproape 1.400 de hectare. Datele sunt furnizate de Sistemul european de informare privind incendiile forestiere.

Belgia a solicitat sprijin de urgență, iar Uniunea Europeană a mobilizat sâmbătă trei elicoptere și două avioane pentru operațiunile de stingere, potrivit sursei menționate.

În jurul localităților evacuate a fost amenajată o linie de protecție, care rezista duminică, potrivit autorităților. Locuitorii evacuați cu o zi înainte au fost însă sfătuiți să nu revină deocamdată la casele lor.

Până în prezent, incendiul nu a distrus nicio locuință. Cu toate acestea, focul se menține în apropierea zonelor populate, iar nivelul de fum este ridicat, potrivit autorităților din provincia Liège.

Incendiul a izbucnit în timpul celui de-al cincilea val de căldură care afectează Belgia în această vară. Condițiile meteorologice caracterizate de temperaturi ridicate și uscăciune favorizează propagarea rapidă a incendiilor de vegetație.

În cazul unui incendiu de vegetație, autoritățile recomandă respectarea imediată a ordinelor de evacuare și evitarea revenirii în zonele afectate până când acestea sunt declarate sigure. Persoanele aflate în apropierea unui incendiu ar trebui să evite expunerea la fum, să țină ferestrele și ușile închise dacă fumul ajunge în localitate și să urmărească permanent informațiile transmise de autorități.