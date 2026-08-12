Incendiu uriaș în Constanța. Flăcările au cuprins 5.000 de metri pătrați, iar populația a fost avertizată prin RO-Alert

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seară la un depozit de uleiuri din județul Constanța, la ieșirea din localitatea Lumina spre Năvodari. Flăcările au cuprins depozitul cu o suprafață de 5.000 de metri pătrați și s-au extins la acoperișul unei locuințe. Din cauza cantității mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populație. Pompierii constănțeni au primit sprijin de la ISU Tulcea.

Incendiul din județul Constanța a mobilizat miercuri seară mai multe echipaje de intervenție, după ce pompierii au fost alertați cu privire la izbucnirea flăcărilor la un depozit de uleiuri aflat la ieșirea din Lumina spre Năvodari. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, primele forțe trimise la fața locului au fost patru autospeciale de stingere și un echipaj de prim-ajutor.

Intervenția s-a desfășurat la un obiectiv cu o suprafață considerabilă, iar focul a afectat și o clădire din apropiere. Reprezentanții ISU Dobrogea au precizat dimensiunea suprafeței implicate și zona în care flăcările s-au extins.

„Incendiul se manifestă la un depozit de uleiuri cu o suprafaţă de 5.000 mp şi acoperişul unei locuinţe P+1 cu o suprafaţă de 20 de metri pătraţi”, au anunţat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Arderea produselor aflate în depozit a provocat degajări importante de fum, motiv pentru care autoritățile au decis avertizarea populației din zonă. În acest context, a fost transmis un mesaj RO-Alert, astfel încât persoanele aflate în aria afectată să fie informate despre situația produsă.

Mobilizarea inițială a pompierilor a fost suplimentată pe măsură ce amploarea incendiului a devenit clară. Forțele de intervenție au fost extinse pentru a permite acționarea simultană asupra depozitului și asupra zonei în care focul a afectat acoperișul locuinței.

„Primăria Comunei Lumina informează cetățenii că intervenția pentru stingerea incendiului izbucnit în această seară, 12 august 2026, în zona industrială a comunei Lumina, pe strada Iuliu Maniu, este în desfășurare. Incendiul a izbucnit la un centru de colectare a maselor plastice și este însoțit de o degajare mare de fum. Din acest motiv, pentru avertizarea populației a fost transmis un mesaj RO-Alert. Potrivit informațiilor comunicate de ISU Constanța, incendiul s-a manifestat generalizat pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Ulterior, s-a comunicat că incendiul se manifestă la un depozit de uleiuri cu o suprafață de 5.000 mp, fiind afectat și acoperișul unei locuințe P+1, pe o suprafață de aproximativ 20 mp. Forțele de intervenție au fost suplimentate pe parcursul operațiunii. La fața locului acționează 13 autospeciale de stingere, o autoplatformă, un CBRN și un echipaj SMURD, iar ISU Tulcea intervine în sprijin cu încă două autospeciale de stingere. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime”, au scris cei de la Primăria Comunei Lumina

Operațiunea de stingere a incendiului a necesitat suplimentarea dispozitivului din teren, iar pompierilor din Constanța li s-au alăturat echipaje venite din județul Tulcea. În total, la fața locului au fost mobilizate opt autospeciale de stingere, alături de alte echipamente și echipaje specializate.

Potrivit ISU Dobrogea, dispozitivul de intervenție include o autoplatformă, un echipaj CBRN și un echipaj SMURD. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a trimis, la rândul său, două autospeciale de stingere pentru a sprijini operațiunea desfășurată în zona Lumina-Năvodari.