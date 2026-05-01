În urma situației, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. Explozii au fost raportate la Izmail și Kilia, pe malul ucrainean al Dunării. De asemenea, au fost înregistrate două apeluri la 112, prin care cetățenii solicitau informații suplimentare după primirea alertei RO-Alert.

”În urma mesajului RO-Alert emis în cursul nopţii, în jurul orei 03:36, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, au fost înregistrate două apeluri la numărul unic de urgenţă 112, prin care s-au solicitat informaţii suplimentare”, a informat ISU Tulcea.

Sursa menționată a subliniat că mesajele RO-Alert au scop informativ și de avertizare, iar cetățenii sunt îndemnați să urmeze recomandările transmise, atunci când situația o impune.

Conform MApN, Federația Rusă a lansat vineri dimineață atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea graniței fluviale cu România.

”Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert. Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spaţiul aerian naţional. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia”, a arătat ministerul, într-o informare.

Alerta aeriană s-a încheiat la ora 4:03.

MApN a precizat că transmite în timp real informații către structurile aliate despre situațiile generate de atacuri și menține un contact permanent cu acestea.

Un nou atac cu drone ucrainene a vizat portul rusesc Tuapse de la Marea Neagră, fiind al patrulea incident de acest tip din ultima săptămână. În urma loviturii, a izbucnit un incendiu la terminalul maritim, însă nu au fost raportate victime, potrivit oficialilor locali citați de Reuters.

Portul Tuapse a fost ținta unor atacuri repetate în ultima perioadă, în special zona terminalului petrolier situat la Marea Neagră.

Atacurile au afectat viața cotidiană, iar autoritățile le-au recomandat locuitorilor să nu consume apă și au decis închiderea școlilor.

”În Tuapse, în urma unui atac cu drone din partea regimului de la Kiev, a izbucnit un incendiu pe teritoriul terminalului portuar”, a declarat Cartierul General din regiunea Krasnodar pe Telegram.

Raportul a arătat că echipele de intervenție au acționat la fața locului, fiind mobilizați 128 de pompieri și 41 de vehicule de urgență pentru stingerea incendiului.

Zona se află în stare de urgență încă de marți, după ce un atac a provocat un incendiu major la rafinărie, a oprit producția și a dus la scurgeri de petrol în apele de coastă. Incendiile au fost stinse joi dimineață, potrivit guvernatorului local.

Cu toate acestea, plajele contaminate, precum și poluarea aerului și a apelor din Tuapse, evidențiază impactul sever al atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești.

Echipele de intervenție au fost trimise joi pentru a curăța cinci noi zone de coastă afectate de petrol. În total, au fost eliminate aproximativ 12.600 de metri cubi de material contaminat.

Autoritatea sanitară Rospotrebnadzor a recomandat locuitorilor să limiteze timpul petrecut în aer liber și să țină ferestrele închise din cauza concentrațiilor ridicate de benzen din aer.

De asemenea, autoritățile au sfătuit populația să consume doar apă îmbuteliată și să evite apa de la robinet sau din izvoare naturale. În plus, sărbătorile din luna mai au fost anulate.

Aceste măsuri au generat îngrijorare în rândul unor locuitori, care și-au exprimat nemulțumirea online și au pus la îndoială afirmațiile autorităților privind controlul situației.

”Ce-ar fi să vină să ne viziteze şi să încerce aerul nostru curat?”, a comentat o persoană miercuri la un videoclip în care şefa Rospotrebnadzor, Anna Popova, spunea că situaţia din Tuapse nu prezintă riscuri pentru sănătate. ”Totul este în siguranţă şi sub control!”, a scris o altă persoană la o postare despre anularea tuturor evenimentelor în aer liber la scară largă.

Drone ucrainene au vizat joi o rafinărie de petrol din apropierea orașului rus Perm, acesta fiind al doilea atac consecutiv asupra instalațiilor petroliere din zona Munților Ural.

Armata ucraineană a anunțat, de asemenea, un atac asupra unei rafinării din regiunea Orenburg, în sudul Rusiei. Ambele lovituri au avut loc la aproximativ 1.500 de kilometri de granița cu Ucraina.

În ultimele săptămâni, Kievul a intensificat presiunea pe teritoriul rus, vizând rafinării, depozite și porturi petroliere, cu obiectivul de a afecta principala sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul din Ucraina, în contextul creșterii prețurilor globale pe fondul conflictului cu Iranul.

La rândul său, Ucraina acuză Rusia că a atacat în mod repetat infrastructura energetică ucraineană timp de mai multe luni, provocând victime și perturbând alimentarea cu energie electrică și căldură pentru mii de persoane în timpul iernii.