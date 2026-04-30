Trafic restricționat de 1 Mai este instituit pe mai multe artere majore din țară, în încercarea autorităților de a preveni blocajele rutiere generate de deplasările masive către litoral și zone turistice.

Pe Autostrada A2 București – Constanța, restricțiile sunt aplicate joi între orele 16.00 și 22.00 și vineri între 6.00 și 22.00, intervale considerate critice pentru deplasările spre litoral.

Pe DN7, pe traseul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, circulația este limitată joi între 18.00 și 22.00 și vineri între 6.00 și 22.00, în condițiile unui trafic intens așteptat pe acest coridor rutier.

DN39 Agigea – Mangalia intră, de asemenea, sub incidența restricțiilor, în aceleași intervale orare, fiind una dintre principalele rute de acces către stațiunile de la Marea Neagră. Vehiculele destinate transportului de persoane sunt exceptate.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își planifice traseele din timp și să evite orele de vârf.

„Recomandăm șoferilor să verifice traseul ales și să ia în considerare rute alternative pentru evitarea aglomerației”, au transmis polițiștii.

Trafic restricționat de 1 Mai este anunțat și la frontiera cu Bulgaria, unde lucrările de reparații afectează circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse.

Circulația se va desfășura pe o singură bandă, alternativ, iar autoritățile estimează timpi de așteptare mai mari decât în mod obișnuit, în special în perioadele aglomerate.

„De 1 Mai nu se opresc lucrările la Podul Prieteniei, pe partea bulgară, acestea vor continua şi oamenii să fie pregătiţi că tot pe o singură bandă se va circula. De data aceasta nu va fi ca de Paşte, când circulaţia a fost deschisă pe ambele sensuri, e posibil să se formeze cozi, pentru că nu se deschide circulaţia pe ambele sensuri. Lucrările de reparaţii continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse, iar traficul rutier se va desfăşura alternativ, pe o singură bandă”, a precizat Livia Filimon.

Poliția de Frontieră recomandă utilizarea unor rute alternative prin punctele de trecere Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călărași sau prin județul Constanța, pentru a evita blocajele.

Trafic restricționat de 1 Mai este instituit și în București, unde mai multe evenimente publice și culturale vor afecta circulația rutieră pe artere centrale importante, inclusiv pe bulevarde intens circulate și în intersecții-cheie.

În data de 3 mai, între orele 15.00 și 19.00, Asociația Buddhistă Kagyu organizează o adunare publică și un marș cu deplasare pe traseul stabilit de autorități. Participanții se vor aduna între orele 15.00 – 15.30 în Piața Universității, pe trotuarul de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, aferent parcului din fața Teatrului Național.

Ulterior, între orele 15.30 – 16.30, deplasarea se va realiza pe banda I de circulație, pe traseul bulevardul Nicolae Bălcescu – bulevardul Gheorghe Magheru – Piața Romană – Piața Victoriei, alveola centrală. În intervalul 16.30 – 18.30 este programată adunarea publică în Piața Victoriei, urmată de defluirea participanților între 18.30 – 19.30.

Brigada Rutieră anunță că va adopta măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor, solicitând șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor și să circule cu prudență. Recomandările vizează păstrarea unei distanțe corespunzătoare între vehicule, evitarea opririlor neregulamentare și respectarea semnalizării rutiere.

În paralel, în zilele de 2 și 3 mai 2026, între orele 09.00 și 22.00, Primăria Municipiului București și ARCUB organizează evenimentul „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între bulevardul Dacia și Splaiul Independenței.

Traficul rutier va fi restricționat pe acest tronson pentru toate categoriile de participanți, inclusiv bicicliști și utilizatori de trotinete, fără afectarea circulației în intersecții. Traversarea va fi permisă în punctele stabilite: bulevardul Dacia, strada C.A. Rosetti, strada Știrbei Vodă, strada Ion Câmpineanu și bulevardul Regina Elisabeta.

Perimetrele restricționate vor fi împrejmuite, iar pietonii vor fi direcționați către trotuare și treceri marcate. Accesul riveranilor și al operatorilor economici va fi permis conform semnalizării temporare, sub supravegherea autorităților.

Autoritățile au stabilit și rute alternative pentru evitarea zonelor restricționate, printre care:

Piața Victoriei – bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – bulevardul Gheorghe Magheru – bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Universității – bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței

Piața Victoriei – strada Buzești – strada Berzei

Brigada Rutieră reiterează recomandările pentru participanții la trafic, inclusiv pentru pietoni, care sunt sfătuiți să circule doar pe trotuare și să traverseze exclusiv pe la semafor, la culoarea verde, după o asigurare temeinică.

Tabel sinteză – Restricții de trafic de 1 Mai: