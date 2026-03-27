Mulți șoferi din Germania amână verificările, calculează costurile și speră că mașina va trece inspecția, însă realitatea este diferită pentru un număr semnificativ dintre ei. Conform unui raport bazat pe aproximativ 9,5 milioane de inspecții, 21,5% dintre mașini nu au primit autocolantul din cauza unor defecțiuni grave sau periculoase, acesta fiind al patrulea an consecutiv de creștere a ratei de respingere.

Cel mai frecvent motiv pentru respingerea la inspecție nu ține de motor sau cutia de viteze, ci de sistemul de iluminare, conform informațiilor publicate de Kreiszeitung. Un far reglat incorect, un bec care pâlpâie sau unul ars complet sunt suficiente pentru a duce la respingerea vehiculului.

Deși multe mașini moderne semnalează aceste probleme direct pe bord, numeroși șoferi ajung la inspecție fără să le remedieze, în ciuda faptului că înlocuirea unui bec este, de regulă, simplă și ieftină, mai ales la vehiculele mai vechi.

Problemele legate de frâne reprezintă a doua cauză majoră de respingere. Discurile uzate, plăcuțele deteriorate sau conductele corodate pot împiedica obținerea autocolantului.

În cazuri extreme, o scurgere de lichid de frână poate duce la pierderea completă a capacității de frânare, cu riscuri majore pentru siguranță.

Semnele acestor defecțiuni apar cu mult înainte de inspecție, precum zgomote la frânare, pedală moale sau tendința mașinii de a trage într-o parte, însă sunt adesea ignorate de șoferi.

Suspensia este un alt punct sensibil, potrivit sursei menționate. Amortizoarele și arcurile defecte pot crește distanța de frânare cu până la 20%, iar vibrațiile în volan sau coborârea caroseriei la frânare indică probleme evidente.

De asemenea, anvelopele uzate, semnalizatoarele defecte și pierderile de ulei sunt frecvente și pot duce la respingerea la inspecție, deși sunt defecțiuni ușor de prevenit.

Specialiștii arată că unele verificări simple pot fi făcute acasă în câteva minute, cum ar fi controlul parbrizului, claxonului sau al profilului anvelopelor. Pentru mașinile mai vechi, o vizită preventivă la service înainte de inspecție poate reduce semnificativ riscul unei respingeri și al unei a doua programări, care implică timp și costuri suplimentare.

Organizațiile de testare și atelierele auto oferă frecvent verificări gratuite ale farurilor, tocmai pentru că numărul respingerilor din această cauză a crescut în ultimii ani.

O verificare rapidă a luminilor, frânelor și anvelopelor cu câteva săptămâni înainte de inspecție poate face diferența între obținerea autocolantului din prima și o revenire costisitoare. În contextul creșterii costurilor de întreținere și al îmbătrânirii parcului auto, prevenția devine esențială pentru evitarea problemelor la inspecția tehnică.