Un nou aparat instalat pe autospecialele Poliției va permite verificarea numerelor de înmatriculare direct din mers. Sistemul funcționează prin scanarea continuă a vehiculelor din apropiere, indiferent dacă acestea vin din sens opus sau circulă în fața mașinii de poliție.

Comisarul-șef din cadrul I.P.J. Bihor, Tavi Perțea, a explicat că dispozitivul poate identifica rapid mașinile aflate în urmărire. În momentul în care sistemul detectează un număr suspect, polițiștii primesc imediat o alertă și pot interveni.

„Mașinile de poliție atunci când sunt în mișcare, scanează toate autovehiculele, toate numerele de înmatriculare cu care se întâlnesc, care sunt din sens opus sau în fața mașinii de poliție. Dacă sistemul identifică un număr dat în urmărire, apare alertă polițistului”, a explicat Tavi Perțea.

Dispozitivul are forma unei camere video moderne, dar funcționalitatea sa este extinsă, fiind conceput pentru monitorizarea permanentă a traficului rutier.

Autoritățile intenționează să extindă utilizarea acestor dispozitive și pentru alte tipuri de verificări. Printre acestea se numără depistarea șoferilor care circulă fără inspecție tehnică periodică (ITP) valabilă sau fără asigurare auto.

Prin integrarea acestor funcții, sistemul ar putea contribui la creșterea gradului de conformare în trafic și la identificarea rapidă a vehiculelor care nu respectă cerințele legale.

Potrivit explicațiilor oferite, noul sistem ar putea reduce semnificativ necesitatea organizării filtrelor rutiere. Polițiștii vor fi alertați automat și vor putea opri direct vehiculele identificate cu probleme.

Tavi Perțea a arătat că, în perioada următoare, sistemul va deveni operațional, iar în trafic vor fi utilizate un număr mare de autospeciale dotate cu această tehnologie.

În acest fel, verificările vor putea fi realizate permanent, fără opriri aleatorii, iar sancțiunile vor putea fi aplicate mai rapid în cazul abaterilor constatate.