Una dintre cele mai întâlnite probleme este legată de sistemul electric și de iluminare. Aproape un sfert dintre vehiculele verificate aveau becuri arse, contacte electrice defecte sau semnalizări care nu funcționau corect.

Aceste defecțiuni, deși aparent minore, pot fi sancționate la ITP și pot duce la amenzi dacă nu sunt remediate. Reparațiile sunt relativ accesibile, variind între 100 și 600 de lei, în funcție de complexitatea intervenției.

Problemele cu motorul și emisiile poluante reprezintă o altă categorie frecventă. Aproximativ 20% dintre mașinile verificate prezentau deficiențe la sistemul de evacuare sau la senzorii motorului.

Defectarea unui senzor de oxigen sau a sistemului MAF (Mass Air Flow – debitmetru de aer) poate costa între 250 și 800 de lei, în timp ce înlocuirea catalizatorului sau a filtrului de particule poate ajunge la 1.000-5.000 de lei.

În general, ignorarea problemelor minore de motor poate transforma o reparație ieftină într-una foarte costisitoare, afectând performanța mașinii și consumul de combustibil.

Un alt capitol care creează frecvent probleme șoferilor este cel al anvelopelor, roților, suspensiei și frânelor. Uzura inegală a anvelopelor, jantele deformate sau amortizoarele uzate sunt cauze obișnuite pentru vizitele la service.

Costurile pentru reparații variază de la câteva sute de lei pentru plăcuțe de frână și discuri, până la câteva mii de lei pentru un set complet de anvelope sau repararea suspensiei.

În ceea ce privește confortul, sistemul de aer condiționat este tot mai des semnalat ca problematic. În 2026, tot mai mulți șoferi din România se plâng că AC-ul nu mai răcește corespunzător sau există scurgeri de freon.

Repararea sau încărcarea cu freon costă între 300 și 900 de lei, iar înlocuirea compresorului poate depăși 2.000 de lei.

Și cutiile de viteze automate, în special la modelele second-hand, pot fi o sursă serioasă de probleme.

Cutiile DSG sau EDC, dacă nu sunt întreținute corespunzător, pot necesita recondiționări care costă peste 1.500 de euro (peste 7.500 de lei), iar defecțiunile pot apărea rapid după achiziția unei mașini second-hand.

Per total, un șofer din România poate cheltui anual câteva mii de lei pentru întreținerea și reparațiile unei mașini, în funcție de vechimea acesteia și de modul de utilizare.

Un exemplu real pentru o mașină de oraș arată costuri anuale de întreținere de aproximativ 2.000-3.000 de lei, fără a include combustibilul sau asigurarea.

Specialiștii recomandă efectuarea unui diagnostic preventiv regulat, pentru a evita reparațiile costisitoare, precum și verificarea atentă a mașinilor second-hand înainte de achiziție.

Ignorarea luminii „check engine” sau a altor semnale de avertizare poate transforma rapid probleme minore în defecțiuni serioase, cu impact major asupra bugetului șoferului.