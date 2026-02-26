Uniunea Europeană a introdus standarde stricte pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice (EV), menite să asigure măsurarea corectă a energiei electrice și transparență în facturare pentru șoferi. Modificarea Directivei 2014/32/UE creează primul cadru armonizat european pentru sistemele de măsurare din stațiile EVSE (MI-011), garantând acuratețea datelor indiferent de țara UE.

Conform noilor reguli, energia livrată către vehicul trebuie măsurată exact la punctul de conectare, iar sistemul de măsurare trebuie să includă toate funcțiile implicate. Această măsurătoare devine baza facturii pentru utilizatori. Directivele UE limitează strict abaterile permise și interzic orice sistem care ar putea favoriza operatorul sau clientul, asigurând facturarea corectă a energiei.

Șoferii trebuie să poată vedea energia livrată fără echipamente speciale. Stațiile de încărcare trebuie să afișeze consumul fie pe ecranul propriu, fie printr-un afișaj la distanță sau direct pe dispozitivul utilizatorului. Rezultatele sunt trasabile și protejate împotriva manipulărilor, iar energia este afișată în kilowatt-oră (kWh), standardul cunoscut pentru mașinile electrice.

Pentru a preveni furtul sau deteriorarea cablurilor, acestea pot fi înlocuite doar dacă sunt clar identificate și sigilate separat. Înlocuirea cablului nu afectează acuratețea măsurării energiei, protejând astfel drepturile utilizatorilor și integritatea sistemului de facturare.

Statele membre au la dispoziție doi ani pentru transpunerea noilor reguli în legislația națională, iar aplicarea efectivă va începe la 30 de luni de la intrarea în vigoare.

Pachetul legislativ include și actualizări pentru contoarele de gaz comprimat și anumite contoare de energie, dar introducerea unui cadru unitar pentru stațiile de încărcare EV rămâne cea mai importantă noutate.