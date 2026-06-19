UE pregătește reguli noi pentru ITP. Ce se schimbă pentru milioane de șoferi și ce mașini riscă să fie respinse

Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de reguli care ar putea schimba modul în care sunt verificate autoturismele la inspecția tehnică periodică (ITP). Măsurile vizează adaptarea controalelor la tehnologiile moderne și creșterea siguranței rutiere, iar unele dintre ele ar putea afecta milioane de proprietari de autoturisme din statele membre.

Printre modificările propuse se numără verificări mai detaliate pentru sistemele electronice de siguranță, introducerea unor condiții suplimentare pentru mașinile electrice și hibride, dar și noi reguli privind rechemările în service și piața vehiculelor second-hand.

Una dintre cele mai discutate propuneri ale Comisiei Europene nu va merge mai departe. Eurodeputații au respins ideea ca toate autoturismele cu o vechime mai mare de zece ani să fie obligate să efectueze inspecția tehnică în fiecare an.

Și Consiliul Uniunii Europene s-a pronunțat anterior împotriva acestei măsuri.

Europarlamentarul german Jens Gieseke a salutat decizia și a declarat:

„Fără inspecții tehnice anuale pentru vehiculele mai vechi de zece ani și fără obligații suplimentare pentru vehiculele comerciale ușoare reprezintă un semnal clar de relaxare pentru consumatori și în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.”

Deși inspecția anuală pentru mașinile mai vechi a fost respinsă, Uniunea Europeană intenționează să înăsprească verificările efectuate în cadrul ITP.

Astfel, sistemele moderne de siguranță vor intra în centrul controalelor. Airbagurile, sistemele automate de frânare de urgență și alte componente electronice vor trebui verificate mult mai riguros decât în prezent.

Autoritățile europene consideră că, odată cu dezvoltarea tehnologiei auto, simpla verificare vizuală nu mai este suficientă, iar autoturismele echipate cu numeroși senzori și sisteme software necesită proceduri de control mai complexe.

Noile reguli vizează și autoturismele electrice și hibride, al căror număr este în continuă creștere pe șoselele europene.

Pentru aceste vehicule ar urma să fie introduse puncte suplimentare de verificare în cadrul inspecției tehnice, ceea ce înseamnă controale mai detaliate decât cele aplicate în prezent.

În același timp, statele membre ar putea introduce și teste suplimentare pentru măsurarea emisiilor de oxizi de azot și particule, în special în cazul motoarelor diesel moderne și al celor cu injecție directă.

O altă modificare importantă îi privește pe proprietarii care ignoră campaniile de rechemare lansate de producători.

În viitor, inspectorii vor putea verifica dacă toate rechemările obligatorii au fost efectuate înainte de acordarea inspecției tehnice.

În cazul în care problemele semnalate de constructor nu au fost remediate, autoturismul ar putea fi respins la ITP.

Comisia Europeană propune și simplificarea procedurilor pentru șoferii care locuiesc sau călătoresc perioade îndelungate într-un alt stat membru.

Astfel, un autoturism înmatriculat într-o țară ar putea efectua inspecția tehnică într-un alt stat al Uniunii Europene, pe baza unui certificat european provizoriu cu o valabilitate de șase luni. Ulterior, următoarea inspecție periodică ar urma să fie realizată din nou în statul în care vehiculul este înmatriculat.

Pachetul de reforme vizează și combaterea fraudelor cu kilometrajul autoturismelor rulate.

Potrivit propunerilor, atelierele auto ar putea fi obligate să înregistreze kilometrajul vehiculelor la fiecare intervenție, iar producătorii ar urma să transmită informațiile disponibile despre mașinile conectate către baze naționale de date.

Scopul acestor măsuri este limitarea manipulării odometrelor și creșterea transparenței pe piața vehiculelor second-hand din Uniunea Europeană.