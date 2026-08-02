Canicula crește riscul defecțiunilor auto. Verificările care pot preveni problemele înainte de orice drum
SURSA FOTO: Dreamstime - service auto
Temperaturile ridicate din această perioadă pun la încercare toate componentele esențiale ale unui autovehicul, indiferent dacă este utilizat zilnic sau doar ocazional. Specialiștii atrag atenția că verificările efectuate într-un service auto înaintea deplasărilor din sezonul cald pot preveni defecțiuni costisitoare și incidente neplăcute în trafic. Sistemul de răcire, instalația de climatizare, bateria și anvelopele se numără printre elementele care necesită o atenție sporită în timpul verii.
Verificările făcute înainte de sezonul cald pot reduce riscul unor defecțiuni costisitoare
Temperaturile extreme din timpul verii influențează în mod direct funcționarea unui autoturism, iar efectele sunt resimțite în special de mașinile cu un rulaj ridicat sau cu o vechime mai mare. Chiar dacă un vehicul nu prezintă simptome evidente de funcționare defectuoasă, canicula poate accelera uzura unor componente și poate scoate la iveală probleme care, în condiții normale, ar fi apărut mult mai târziu.
Specialiștii din service-urile auto recomandă ca verificările periodice să nu fie amânate înaintea concediilor sau a deplasărilor lungi. O inspecție tehnică realizată la timp poate identifica din fază incipientă eventuale pierderi de lichide, componente uzate sau sisteme care nu mai funcționează în parametri optimi.
În sezonul cald, motorul și sistemul de răcire sunt solicitate constant, mai ales în traficul aglomerat, unde opririle și pornirile repetate favorizează creșterea temperaturii de funcționare. În același timp, instalația de climatizare este utilizată aproape permanent, ceea ce înseamnă un efort suplimentar pentru întregul ansamblu tehnic.
Printre cele mai frecvente probleme identificate de mecanici în această perioadă se numără:
- supraîncălzirea motorului;
- pierderile de lichid de răcire;
- scăderea eficienței instalației de aer condiționat;
- uzura accelerată a anvelopelor;
- diminuarea performanței bateriei, în special la autoturismele mai vechi sau utilizate predominant în mediul urban.
Ce componente trebuie inspectate înainte de un drum lung în timpul verii
O verificare preventivă realizată înainte de plecarea în vacanță sau înaintea unui traseu de sute de kilometri poate reduce considerabil riscul unei opriri neplanificate pe marginea drumului. Mecanicii recomandă ca inspecția să includă toate sistemele care sunt afectate direct de temperaturile ridicate și de rularea îndelungată.
Printre primele elemente care trebuie controlate se află nivelul și starea lichidului de răcire, deoarece acesta are un rol esențial în menținerea temperaturii optime a motorului. De asemenea, este importantă verificarea curelelor de transmisie, a ventilatorului radiatorului și a eventualelor scurgeri care pot apărea la nivelul instalației de răcire.
O atenție specială trebuie acordată și anvelopelor. Temperaturile foarte ridicate încălzesc asfaltul până la valori care pot depăși 60 de grade Celsius, iar o presiune incorectă sau o uzură accentuată pot afecta stabilitatea mașinii și distanța de frânare. Din acest motiv, presiunea trebuie verificată conform recomandărilor producătorului, iar starea pneurilor trebuie evaluată înaintea fiecărei deplasări importante.
Sistemul de climatizare reprezintă, la rândul său, un element care necesită verificări periodice. Dincolo de confortul oferit ocupanților, o instalație de aer condiționat întreținută corespunzător funcționează mai eficient și solicită mai puțin componentele mecanice ale autovehiculului.
Totodată, bateria poate avea de suferit în timpul verii, chiar dacă mulți șoferi asociază problemele acesteia doar cu sezonul rece. Temperaturile ridicate accelerează procesele chimice din interiorul acumulatorului și pot reduce durata de viață a acestuia, în special în cazul vehiculelor mai vechi.
Specialiștii subliniază că identificarea din timp a unor componente uzate sau a unor defecțiuni aflate la început poate limita costurile unor reparații ulterioare și poate contribui la desfășurarea în condiții de siguranță a deplasărilor, indiferent de distanța parcursă.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.