Sezonul rece 2025–2026 găsește șoferii români într-un context economic mai complicat decât în anii anteriori. Creșterea costurilor de producție, scumpirea materiilor prime pentru cauciuc și majorarea tarifelor din service-uri au transformat pregătirea mașinii pentru iarnă dintr-o operațiune de rutină într-un proces care trebuie bugetat atent.

Dacă în urmă cu câțiva ani schimbul de anvelope și verificarea bateriei puteau fi acoperite dintr-un buget moderat, în 2025 nota de plată este semnificativ mai mare.

Pentru un autoturism de clasă medie, un pachet complet de pregătire pentru sezonul rece ajunge frecvent între 2.400 și 4.200 de lei, iar în unele situații poate depăși chiar 4.500 de lei.

Diferența este dată de calitatea componentelor alese, de complexitatea mașinii și de orașul în care sunt efectuate intervențiile. Într-o economie în care mobilitatea înseamnă productivitate, întreținerea preventivă devine o investiție strategică, nu doar o cheltuială sezonieră.

Anvelopele reprezintă, de departe, cea mai importantă și mai costisitoare componentă a pregătirii pentru iarnă. Noile standarde europene privind etichetarea eficienței energetice și performanța la frânare pe carosabil umed au determinat producătorii să investească în tehnologii mai avansate.

Aceste inovații, alături de scumpirea cauciucului și a transportului, au generat majorări de preț estimate la 10–15% față de anii precedenți.

Pentru dimensiuni uzuale, precum 205/55 R16, diferențele dintre segmente sunt semnificative. Șoferii care optează pentru branduri din zona accesibilă pot obține un cost mai redus per bucată, însă anvelopele premium oferă, în general, performanțe superioare la frânare, aderență și durabilitate pe termen lung. Alegerea depinde atât de buget, cât și de stilul de condus și de zonele în care circulă mașina.

Prețuri orientative anvelope 2025:

Segment Buget: 280 – 350 lei/bucată

Segment Premium: 550 – 850 lei/bucată

Set complet 4 anvelope: 1.200 – 2.600 lei

Pe lângă achiziția propriu-zisă, trebuie luat în calcul și costul montajului. Service-urile au ajustat tarifele în contextul creșterii salariilor din sectorul tehnic și al investițiilor în echipamente moderne.

Montaj și echilibrare roți:

180 – 400 lei, în funcție de diametrul jantei și existența sistemului TPMS

În marile orașe, diferențele de preț sunt mai vizibile, iar programările din lunile noiembrie–decembrie pot aduce tarife mai mari față de perioada de început a toamnei.

O baterie slăbită este una dintre cele mai frecvente cauze ale intervențiilor de urgență pe timp de iarnă. Temperaturile scăzute reduc capacitatea de pornire, iar o componentă uzată poate ceda fără avertisment. În 2025, situația este și mai complexă din cauza creșterii ponderii mașinilor echipate cu sisteme Start-Stop, care necesită baterii speciale, mai scumpe.

Diferențele de preț între o baterie clasică și una AGM sau EFB sunt considerabile. În timp ce variantele tradiționale rămân accesibile, tehnologia necesară vehiculelor moderne presupune un buget mai consistent, iar instalarea trebuie realizată corect pentru a evita erorile electronice.

Prețuri baterii auto 2025:

Baterie plumb-acid standard: 350 – 500 lei

Baterie AGM/EFB (Start-Stop): 750 – 1.200 lei

Ignorarea verificării înainte de sezonul rece poate duce la costuri suplimentare. Serviciile de asistență rutieră pentru pornire asistată sau tractare în mediul urban pornesc de la:

250 – 400 lei/intervenție

Astfel, o verificare preventivă, care costă mult mai puțin, poate preveni cheltuieli repetate și pierderi de timp.

În încercarea de a reduce costurile, unii șoferi aleg variante mai ieftine pentru lichidul de parbriz sau amână verificarea antigelului. Totuși, economiile sunt minime comparativ cu riscurile. Un lichid de calitate slabă poate îngheța la temperaturi scăzute și poate afecta duzele sau pompa sistemului de spălare, generând costuri suplimentare de reparație.

Antigelul are un rol esențial în protejarea motorului împotriva înghețului și a supraîncălzirii. Verificarea densității înainte de venirea gerului este o măsură simplă, dar esențială. Dacă este necesară înlocuirea completă, costul include atât lichidul propriu-zis, cât și manopera.

Costuri orientative:

Lichid parbriz (-30°C): 25 – 35 lei

Înlocuire antigel (cu manoperă): aprox. 300 lei

Buget total lichide: 100 – 250 lei

Raportat la riscul unei defecțiuni majore a sistemului de răcire, aceste sume rămân relativ reduse.

Dincolo de componentele tehnice, accesoriile de iarnă pot face diferența în situații neprevăzute. Lanțurile antiderapante sau husele textile sunt recomandate în special pentru zonele montane sau pentru drumurile mai puțin întreținute. Deși nu sunt utilizate zilnic, ele pot deveni indispensabile în condiții de ninsoare abundentă.

Accesoriile simple, precum lopata sau spray-ul degivrant, rămân soluții eficiente și accesibile pentru problemele frecvente din parcări sau diminețile cu temperaturi negative. Costurile sunt moderate, însă utilitatea lor este incontestabilă.

Costuri accesorii 2025: