Rabla Auto 2026 începe oficial. Când se dau banii de la stat pentru mașină. Se acordă până la 18.500 de lei

Programul Rabla Auto 2026 intră într-o nouă etapă pentru persoanele fizice. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că sesiunea de înscriere va începe luni, 20 iulie 2026, la ora 10:00. Bugetul pus la dispoziție este de 300 de milioane de lei, iar solicitanții pot obține ecotichete de până la 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Înscrierea se face online, iar cei interesați trebuie să pregătească mai multe documente fiscale înainte de deschiderea sesiunii.

Persoanele fizice care vor să cumpere o mașină nouă prin Programul Rabla Auto 2026 se vor putea înscrie începând cu data de 20 iulie, ora 10:00.

Procedura se desfășoară online, prin platforma de înscriere a Administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să acceseze platforma de înscriere AFM și să încarce documentele prevăzute pentru participarea la program.

AFM a pregătit și un material video prin care sunt explicați pașii pe care persoanele fizice trebuie să îi urmeze în aplicația informatică.

„Am pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară și accesibilă, pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Materialul destinat solicitanților este disponibil pe pagina oficială Rabla Auto pentru persoane fizice a AFM.

Suma alocată sesiunii de înscriere pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei.

Valoarea ecotichetului diferă în funcție de tipul de propulsie al vehiculului nou care urmează să fie cumpărat. Cel mai mare sprijin financiar este acordat pentru mașinile complet electrice și pentru vehiculele cu pilă de combustie cu hidrogen.

Prin Rabla Auto 2026, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Astfel, diferența dintre sprijinul acordat pentru o mașină pur electrică și cel disponibil pentru un vehicul cu motor termic ajunge la 8.500 de lei.

Persoanele care vor să obțină finanțarea trebuie să încarce documentele necesare direct în aplicația informatică.

Unul dintre acestea este cererea de finanțare. Documentul trebuie descărcat din aplicație și completat prin tehnoredactare. Ulterior, cererea se încarcă în sistem fără a fi semnată.

Solicitantul trebuie să prezinte și actul de identitate. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la momentul înscrierii în program.

De asemenea, este obligatoriu certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat. Acesta trebuie emis pe numele persoanei care solicită finanțarea de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor.

Certificatul fiscal pentru bugetul de stat nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile la data înscrierii în Rabla Auto 2026.

Atenție la certificatul fiscal pentru taxele locale

Solicitanții trebuie să pregătească separat și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, precum și alte venituri ale bugetului local.

Documentul este emis pe numele solicitantului de autoritatea publică locală în raza căreia persoana își are domiciliul sau reședința.

În acest caz, termenul este mai scurt. Certificatul nu poate fi mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Diferența dintre termenele de valabilitate ale celor două certificate fiscale este importantă. Documentul privind obligațiile către bugetul de stat poate avea cel mult 90 de zile, în timp ce certificatul pentru taxele și impozitele locale trebuie să fie emis cu maximum 30 de zile înainte de înscriere.

Cei care pregătesc dosarul pentru Rabla Auto 2026 pot verifica toate condițiile în ghidul oficial de finanțare publicat de AFM.

Câte ecotichete poate solicita o persoană fizică

Programul permite unei persoane fizice să solicite cel mult două ecotichete în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere.

Pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie cumpărat poate fi acordat câte un singur ecotichet. Astfel, un solicitant care îndeplinește condițiile programului poate cere finanțare pentru maximum două vehicule noi.

Deschiderea sesiunii din 20 iulie, la ora 10:00, face ca pregătirea din timp a documentelor să fie importantă pentru cei care vor să participe la Rabla Auto 2026. Actul de identitate trebuie să fie valabil, iar certificatele fiscale trebuie să respecte termenele stabilite de program.

AFM confirmă lansarea sesiunii pentru persoanele fizice și bugetul de 300 de milioane de lei alocat Programului Rabla Auto 2026.