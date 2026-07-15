Românii au plătit „mitul salvatorului”. Marius Budăi, acuzații la adresa lui Bolojan: „Salarii care nu mai ajung, pensii care valorează tot mai puțin”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și face propriul bilanț al ultimului an de guvernare. Deputatul PSD susține că situația economică și nivelul de trai al populației s-au deteriorat, în timp ce datoria publică și costurile suportate de români au continuat să crească.

Mesajul social-democratului vine în contextul tensiunilor politice din ultimele luni și al criticilor repetate formulate de PSD la adresa politicilor de austeritate promovate de Ilie Bolojan. Budăi a mai acuzat recent actuala conducere de blocarea dialogului politic și de adoptarea unor măsuri care, în opinia sa, afectează puterea de cumpărare a populației.

De această dată, fostul ministru al Muncii vorbește despre ceea ce numește prăbușirea „mitului salvatorului” și susține că efectele deciziilor economice sunt resimțite direct de salariați, pensionari și familiile cu venituri reduse.

Marius Budăi afirmă că performanța unui guvern trebuie evaluată în funcție de efectele concrete ale deciziilor sale asupra populației, nu prin imaginea publică sau mesajele politice promovate.

„Românii au plătit prea scump mitul salvatorului! În politică, adevărul nu se măsoară în discursuri și campanii de imagine, ci în viața de zi cu zi a oamenilor. După un an de mandat al domnului prim-ministru Ilie Bolojan, bilanțul este unul pe care fiecare român îl simte în propriul buzunar: nivelul de trai a scăzut, economia încetinește, iar statul se împrumută tot mai mult. Mitul „salvatorului” s-a prăbușit. Iar nota de plată este achitată, zi de zi, de milioane de români. Un guvern nu este judecat după imaginea pe care și-o construiește, ci după viața oamenilor pe care îi conduce. Iar după un an de mandat, verdictul românilor este unul dur. Acesta nu este un simplu bilanț politic. Este radiografia unui an în care promisiunile au fost înlocuite de grija zilei de mâine”, a transmis Marius Budăi.

În argumentarea criticilor sale, deputatul PSD prezintă o serie de indicatori economici despre care afirmă că descriu efectele ultimului an asupra populației. Datele enumerate reprezintă cifrele invocate de Marius Budăi în mesajul său politic.

Fostul ministru al Muncii susține că perspectivele economice s-au deteriorat, că numărul persoanelor care își pierd locurile de muncă este în creștere și că puterea de cumpărare a pensionarilor și salariaților a fost puternic afectată.

„Cifrele durerii: de la „miracol economic” la supraviețuire! Adevărul din spatele propagandei poate fi măsurat: economia a pornit de la o perspectivă de creștere de 2,4% și a ajuns la un regres de minus 1,2%;

în fiecare zi, 165 de români își pierd locul de muncă;

puterea de cumpărare a seniorilor a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii 25 de ani, iar cea a salariaților din ultimii 15 ani;

inflația a crescut de la 5,8% la un record de 10,9%;

motorina s-a scumpit de la 7 lei la aproape 10 lei litrul, iar facturile la energie au crescut cu 60%;

Guvernul s-a împrumutat cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în perioada precedentă, iar datoria publică continuă să crească într-un ritm alarmant. Dacă statul se împrumută tot mai mult, iar românii trăiesc tot mai greu, întrebarea firească este una singură: unde se văd rezultatele acestor împrumuturi? În buzunarele oamenilor, cu siguranță nu”, afirmă deputatul PSD.

Marius Budăi vorbește despre cazul unui părinte din Botoșani

Dincolo de indicatorii economici invocați, Marius Budăi relatează și o discuție pe care susține că a avut-o în Botoșani. Social-democratul folosește exemplul unui părinte singur cu doi copii pentru a descrie presiunea exercitată de creșterea costurilor asupra bugetelor familiilor.

„Săptămâna trecută, la mine acasă, în Botoșani, un părinte singur care crește doi copii mi-a spus că a renunțat la carne încă de acum trei luni. Nu este un caz izolat. Este imaginea unei Românii în care tot mai multe familii își refac lista de cumpărături nu pentru că își schimbă preferințele, ci pentru că nu le mai ajung banii până la sfârșitul lunii”, a transmis fostul ministru al Muncii.

Budăi susține astfel că problema puterii de cumpărare nu mai poate fi tratată exclusiv prin prisma statisticilor economice. În opinia sa, efectele sunt vizibile în deciziile zilnice ale gospodăriilor și în produsele la care unele familii ajung să renunțe.

O parte importantă a mesajului este dedicată relației politice dintre Ilie Bolojan și PSD. Marius Budăi îl acuză pe liderul liberal că a ales confruntarea în locul negocierilor și susține că propunerile social-democraților privind veniturile și economia au fost respinse.

„Politica orgoliilor nu ține loc de soluții! Din păcate, cea mai mare greșeală a acestui mandat nu este doar cea economică. În loc să caute consens și soluții într-o perioadă dificilă pentru România, domnul Bolojan a preferat confruntarea politică. A respins, rând pe rând, propunerile venite din partea PSD pentru protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea economiei și apărarea veniturilor românilor, alegând logica conflictului în locul dialogului. Demonizarea adversarului politic nu plătește facturi, nu creează locuri de muncă și nu pune pâine pe masa oamenilor. Românii așteaptă rezultate, nu conflicte permanente. România are nevoie de un lider care să unească și să construiască, nu de unul care să transforme fiecare dezbatere într-o confruntare politică”, a declarat Marius Budăi.

Marius Budăi insistă asupra situației pensionarilor și angajaților. Potrivit acestuia, pierderea puterii de cumpărare a transformat dificultățile economice într-o problemă concretă pentru milioane de persoane.

„Conducerea unei țări înseamnă responsabilitate, echilibru și grijă față de oameni, mai ales față de cei vulnerabili. Atunci când seniorii își pierd puterea de cumpărare, când salariații simt că munca lor valorează tot mai puțin, iar familiile renunță la produse de bază pentru a-și putea plăti facturile, nu mai vorbim despre percepții sau propagandă. Vorbim despre realitatea pe care o trăiesc milioane de români. După un an de mandat, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este una simplă: cât de scump ne mai costă să plătim mitul salvatorului?”, afirmă deputatul PSD.

Tema veniturilor și a puterii de cumpărare s-a aflat constant în centrul criticilor formulate de fostul ministru al Muncii. În iunie, acesta acuza zece luni consecutive de deteriorare a puterii de cumpărare, în cadrul unui alt atac la politicile economice ale lui Ilie Bolojan. (Capital)

În finalul mesajului, Marius Budăi susține că bilanțul ultimului an este unul negativ și pune evoluția veniturilor, a pensiilor și a datoriei publice în responsabilitatea politicilor promovate în timpul mandatului lui Ilie Bolojan.