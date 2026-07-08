Politicile economice promovate de Ilie Bolojan au dus la scumpiri masive pentru români. Marius Budăi: Otrăvesc economia

Deputatul PSD Marius Budăi a publicat un mesaj pe Facebook în care critică politicile economice promovate de Ilie Bolojan, susținând că măsurile de austeritate afectează economia României și contribuie la creșterea prețurilor.

Potrivit explicațiilor publicate de social-democrat pe Facebook, România a ajuns pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea prețurilor producției industriale, cu un avans de 13,5% într-un an, peste media europeană de 5,7%. El afirmă că doar Bulgaria înregistrează o creștere mai mare și susține că România este depășită de celelalte state europene la acest capitol.

Marius Budăi afirmă că aceste evoluții nu reprezintă doar statistici, ci se traduc în costuri mai mari pentru fabrici, ateliere și întreprinderile mici și mijlocii din România.

În opinia sa, efectele vor fi resimțite de populație prin scumpiri la raft, facturi mai mari și diminuarea puterii de cumpărare a salariilor.

Deputatul susține că eliminarea plafonării prețurilor la carburanți va accentua presiunile inflaționiste și apreciază că această măsură a fost adoptată într-un moment în care economia avea nevoie de sprijin.

Totodată, el consideră că modelul economic bazat pe austeritate nu poate conduce la redresarea economiei și susține că măsurile actuale agravează problemele existente.

„Politicile de austeritate ale domnului Bolojan otrăvesc economia. România a ajuns pe locul doi în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor producției industriale: +13,5% într-un an, de peste două ori mai mult decât media europeană de 5,7%. Ne întrece doar Bulgaria. Ne lasă în urmă toată Europa civilizată. Asta nu este o statistică abstractă. Este prețul pe care îl plătește fiecare fabrică, fiecare atelier, fiecare IMM din România pentru guvernarea Bolojan. Este prețul pe care îl vom plăti cu toții la raft, în facturi, în salarii care nu mai ajung. Iar acum, după eliminarea plafonării prețurilor la carburanți, presiunea inflaționistă nu se oprește, se adâncește. Domnul Bolojan a eliminat frâna de mână exact când economia avea nevoie mai mare de ea. Cât timp acest model de austeritate oarbă rămâne la butoane, România nu se poate vindeca, pentru că i se administrează exact tratamentul greșit. Nu poți opri o hemoragie tăind și mai mult din carne”, a scris acesta.

Marius Budăi afirmă că PSD nu se limitează la critici și că a propus un pachet de măsuri economice pe care îl va susține în continuare. Potrivit acestuia, programul este orientat către combaterea inflației, stimularea muncii și sprijinirea economiei, având ca obiective protejarea puterii de cumpărare a românilor și susținerea producției naționale.

Deputatul descrie inițiativa drept un plan integrat destinat atât cetățenilor, cât și antreprenorilor.

„PSD nu se rezumă la a critica. Am propus și vom susține un pachet de soluții economice reale — un program anti-inflație, pro-muncă și pro-economie, construit special pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor și pentru a sprijini producția națională. Este un plan integrat pentru cetățeni și antreprenori”, a notat social-democratul.

În mesajul său, Marius Budăi susține că majoritatea parlamentară care va învesti viitorul Guvern ar trebui construită în jurul unor soluții economice și nu pe baza intereselor de partid.

El afirmă că parlamentarii care nu vor susține formarea unui guvern funcțional vor trebui să explice cetățenilor motivele pentru care au ales blocajul politic în locul stabilității, într-un context în care populația se confruntă cu scumpiri și dificultăți în plata ratelor.

„Majoritatea care va învesti viitorul guvern trebuie construită în jurul unor astfel de soluții. O majoritate pentru oameni, nu pentru interese de partid. Iar cei care vor vota împotriva unui guvern funcțional vor trebui să explice românilor, la fiecare factură și la fiecare raft din magazin, de ce au ales blocajul și criza în locul stabilității. Orgoliile politice nu țin loc de prețuri mici și nici nu plătesc ratele oamenilor la bănci”, a subliniat acesta.

Deputatul PSD consideră că un lider politic care se declară responsabil și pragmatic nu ar trebui să blocheze instalarea unui executiv cu drepturi depline, în condițiile în care România pierde oportunități în fiecare zi de incertitudine.

În acest context, Marius Budăi îi critică pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz, despre care afirmă că au refuzat un dialog onest și și-au schimbat în repetate rânduri pozițiile. În opinia sa, cei doi au ales calculul electoral în detrimentul responsabilității administrative, iar efectele sunt suportate de România.

În încheiere, deputatul social-democrat susține că formarea viitorului Guvern ar trebui să pornească de la prioritizarea măsurilor economice și de la reducerea disputelor politice.

„Dincolo de cifre, mai este ceva de reținut: un om politic care se pretinde responsabil și pragmatic nu blochează instalarea unui executiv cu drepturi depline, știind că țara pierde oportunități uriașe în fiecare zi de incertitudine. Prin refuzul lor de a dialoga onest și prin răzgândirile repetate, asta fac acum domnii Bolojan și Fritz. Din păcate, au ales calculul electoral în locul maturității administrative, iar România plătește prețul. Concluzia este simplă: mai puțină politică și mai multă economie. Aceasta trebuie să fie premisa de la care pornește formarea viitorului Guvern”, a conchis Marius Budăi.

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