Marius Budăi: „Prăbușirea consumului este deja o realitate dureroasă”. Fostul ministru al Muncii critică măsurile Guvernului Bolojan

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că economia României traversează o perioadă dificilă, acuzând politicile de austeritate promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, social-democratul afirmă că scăderea consumului și creșterea șomajului sunt semne ale degradării nivelului de trai și cere viitorului Executiv să renunțe la măsurile de austeritate.

Fostul ministru afirmă că indicatorii economici reflectă dificultățile cu care se confruntă populația și susține că efectele politicilor economice sunt resimțite direct de cetățeni.

„În timp ce unii se agață de scaune la București, viața reală a românilor se prăbușește sub greutatea unor decizii economice primitive. Datele oficiale nu mint. În spatele procentelor reci se ascund realități dureroase pentru milioane de familii. Din păcate, cetățenii români sunt tot mai săraci în “epoca austerității” – era să spun “epoca reformelor” – impusă cu atât de multă rigurozitate de domnul Bolojan.”

Potrivit lui Budăi, reducerea consumului reprezintă unul dintre cele mai clare semnale privind deteriorarea situației economice.

Social-democratul face referire la datele privind consumul și susține că acestea arată o înrăutățire a condițiilor de viață pentru multe familii.

„Prăbușirea consumului este deja o realitate dureroasă pentru multe familii. În luna mai, cetățenii români au consumat cu 4,7% mai puțin față de anul trecut. Pe primele cinci luni din 2026, scăderea este de 5,5%. Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi? Înseamnă că oamenii o duc mult mai rău. Că mănâncă mai puțin, își cumpără mai puține haine, renunță la deplasări, la concedii, la cultură și fac economii până și la produsele de igienă de bază. Aceasta este „opera” de austeritate – iar era să spun de “reforme”, oare de ce?! – a domnului Ilie Bolojan.”

În opinia fostului ministru, reducerea consumului poate avea efecte în lanț asupra economiei și asupra pieței muncii.

Marius Budăi afirmă că scăderea consumului poate conduce la diminuarea activității companiilor și la creșterea șomajului.

„Cercul vicios al recesiunii pune stăpânire pe țara noastră. Când oamenii nu mai cumpără, firmele nu mai vând. Ca să nu intre în faliment, companiile românești își reduc producția și își trimit angajații acasă. Explozia șomajului este o realitate dură de necontestat. Sub acest imperiu al austerității, șomajul a sărit de la 5,3% (la finalul guvernării Ciolacu) la un îngrijorător 6,4% în luna mai. Și vorbim doar despre cifrele oficiale! Șomajul real este mult mai mare, mascat de drama celor care iau din nou calea străinătății pentru a-și asigura traiul sau a celor care au renunțat să mai spere și nu mai sunt înregistrați nicăieri.”

În finalul mesajului său, fostul ministru al Muncii susține că decizia PSD de a se opune măsurilor de austeritate a fost justificată și cere viitorului Executiv să schimbe direcția politicilor economice.

„Acțiunea PSD de a opri această direcție distructivă a fost pe deplin justificată și mai ales responsabilă. Nu a fost o miză politică, ci o obligație morală de a salva economia și cetățenii de “reformele sărăciei”.”

Totodată, acesta afirmă că viitorul Guvern trebuie să aibă ca prioritate relansarea economiei și protejarea locurilor de muncă.

„Viitorul guvern are o misiune clară și urgentă: să oprească prăbușirea economiei, să abandoneze dogmele rigide ale austerității, să proiecteze speranță și să salveze locurile de muncă ale cetățenilor români!”

Mesajul fostului ministru se încheie cu un apel privind direcția pe care ar trebui să o urmeze politicile economice în perioada următoare.