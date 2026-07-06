PSD susține că România a intrat în recesiune. Radu Oprea: Viața românilor se înrăutățește
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Fostul ministru al Economiei, Radu Oprea, acuză că măsurile economice promovate de Ilie Bolojan au împins România într-un cerc vicios al recesiunii. Social-democratul afirmă că datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă deteriorarea economiei și creșterea șomajului.
Radu Oprea susține că majorările de taxe au redus consumul și au afectat economia
Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul ministru al Economiei afirmă că evoluția celor mai noi indicatori economici arată că nivelul de trai al românilor s-a deteriorat.
Potrivit acestuia, deciziile adoptate de premierul Ilie Bolojan și prezentate drept reforme au avut efecte negative asupra economiei, iar PSD a avertizat în repetate rânduri că majorarea taxelor pe consum, fără reforme structurale, nu va reduce deficitul bugetar.
Radu Oprea susține că aceste măsuri au dus la reducerea consumului și au împins economia în recesiune.
Fostul ministru afirmă că lipsa încrederii a dus la concedieri și la creșterea șomajului
Potrivit lui Radu Oprea, efectele măsurilor economice se văd acum și pe piața muncii.
Acesta susține că reducerea consumului a determinat scăderea vânzărilor, ceea ce a obligat companiile să își diminueze producția și, în unele cazuri, să concedieze angajați pentru a evita falimentul.
În opinia fostului ministru, România a intrat astfel într-un cerc vicios al recesiunii, în care scăderea consumului și creșterea șomajului se alimentează reciproc.
PSD invocă datele INS privind consumul și șomajul
Radu Oprea citează date ale Institutului Național de Statistică, potrivit cărora consumul a scăzut în luna mai 2026 cu 4,7% față de aceeași lună a anului trecut.
De asemenea, în perioada ianuarie–mai 2026, consumul ar fi fost cu 5,5% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Fostul ministru mai afirmă că rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, iar șomajul în rândul tinerilor depășește 28%.
Social-democrații cer schimbarea direcției economice
Radu Oprea susține că PSD a propus un program de relansare economică, despre care afirmă că ar putea reporni investițiile, proteja puterea de cumpărare și menține locurile de muncă.
În finalul mesajului, fostul ministru al Economiei afirmă că actualele date economice justifică demiterea lui Ilie Bolojan și consideră că viitorul guvern ar trebui să schimbe direcția politicilor economice și să adopte măsuri pentru susținerea economiei și a ocupării forței de muncă.
„Datele INS ne arată că viața românilor se înrăutățește. Cauza o reprezintă deciziile luate de încăpățânatul Bolojan și „vândute” drept reforme.
Este exact scenariul pe care PSD l-a anunțat de luni bune. Am spus-o clar, de fiecare dată: o creștere de taxe pe consum, fără nicio reformă reală în spate, nu reduce deficitul, ci reduce economia. Astăzi vedem cifrele care confirmă acest avertisment.Creșterea taxelor nu a redus doar consumul, a împins economia în recesiune. Iar acum se manifestă și consecința ei directă: creșterea șomajului. Am explicat mereu că o consecință a austerității lui Bolojan va fi lipsa încrederii. Oamenii nu au mai cumpărat, firmele nu au mai vândut, deci și-au redus producția și au trimis angajați în șomaj ca să nu intre în faliment.Am intrat în cercul vicios al recesiunii. Datele arată că:– A scăzut consumul în mai 2026: -4,7% față de mai 2025– A scăzut consumul ian-mai 2026: -5,5% față de aceeași perioadă din 2025
– A crescut șomajul: 6,4% în mai 2026, iar cel mai grav este șomajul în rândul tinerilor peste 28%.
Tocmai pentru că am văzut din timp unde duc măsurile lui Bolojan, am venit și cu soluția: un program de relansare economică, gândit să oprească exact acest cerc vicios, să repornească investițiile, să protejeze puterea de cumpărare și locurile de muncă.
Toate datele economice confirmă că demiterea lui Bolojan a fost justificată. Viitorul guvern trebuie să schimbe direcția, să pună în aplicare acest program și să salveze locurile de muncă și economia românească”, transmite Radu Oprea, fost ministru al Economiei din partea PSD.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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