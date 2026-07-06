PSD susține că România a intrat în recesiune. Radu Oprea: Viața românilor se înrăutățește

Fostul ministru al Economiei, Radu Oprea, acuză că măsurile economice promovate de Ilie Bolojan au împins România într-un cerc vicios al recesiunii. Social-democratul afirmă că datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă deteriorarea economiei și creșterea șomajului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul ministru al Economiei afirmă că evoluția celor mai noi indicatori economici arată că nivelul de trai al românilor s-a deteriorat.

Potrivit acestuia, deciziile adoptate de premierul Ilie Bolojan și prezentate drept reforme au avut efecte negative asupra economiei, iar PSD a avertizat în repetate rânduri că majorarea taxelor pe consum, fără reforme structurale, nu va reduce deficitul bugetar.

Radu Oprea susține că aceste măsuri au dus la reducerea consumului și au împins economia în recesiune.

Potrivit lui Radu Oprea, efectele măsurilor economice se văd acum și pe piața muncii.

Acesta susține că reducerea consumului a determinat scăderea vânzărilor, ceea ce a obligat companiile să își diminueze producția și, în unele cazuri, să concedieze angajați pentru a evita falimentul.

În opinia fostului ministru, România a intrat astfel într-un cerc vicios al recesiunii, în care scăderea consumului și creșterea șomajului se alimentează reciproc.

Radu Oprea citează date ale Institutului Național de Statistică, potrivit cărora consumul a scăzut în luna mai 2026 cu 4,7% față de aceeași lună a anului trecut.

De asemenea, în perioada ianuarie–mai 2026, consumul ar fi fost cu 5,5% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Fostul ministru mai afirmă că rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, iar șomajul în rândul tinerilor depășește 28%.

Radu Oprea susține că PSD a propus un program de relansare economică, despre care afirmă că ar putea reporni investițiile, proteja puterea de cumpărare și menține locurile de muncă.

În finalul mesajului, fostul ministru al Economiei afirmă că actualele date economice justifică demiterea lui Ilie Bolojan și consideră că viitorul guvern ar trebui să schimbe direcția politicilor economice și să adopte măsuri pentru susținerea economiei și a ocupării forței de muncă.