Șomerii din România depășesc pragul de jumătate de milion. Tinerii suportă cel mai greu efectele încetinirii economiei

Numărul de șomeri din România a trecut de 522.000 în luna mai, iar rata șomajului a urcat la 6,4%, peste nivelul estimat pentru întregul an de instituțiile de prognoză. Cei mai afectați sunt tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani, unde aproape trei din zece persoane nu au un loc de muncă. Economiștii pun evoluția pe seama încetinirii economiei, în timp ce sindicatele solicită intervenții urgente pentru sprijinirea angajărilor.

Situația șomerilor este cea mai gravă în rândul tinerilor aflați la începutul carierei. Datele aferente lunii mai arată că rata șomajului pentru persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani a ajuns la aproape 29%, de peste cinci ori mai mare decât în cazul celorlalte categorii de vârstă.

În încercarea de a obține un venit în perioada vacanței, mulți elevi și studenți caută locuri de muncă sezoniere, în special pe litoral. Cu toate acestea, angajatorii spun că găsirea unui post nu este întotdeauna ușoară, deoarece numeroși candidați nu au pregătirea practică necesară.

„Vin tot felul care își doresc dar nu au nicio specialitate și nicio taină cu munca. Își doresc dar nu se pricep. Avem nevoie de școli profesionale pentru tineri”, a declarat Paul Marin, administrator de plaje și hoteluri din Mamaia.

Statisticile arată că în luna mai erau înregistrați aproape 522.000 de șomeri, cu aproximativ 10.000 mai mulți decât în luna aprilie, ceea ce confirmă tendința de deteriorare a pieței muncii.

Creșterea numărului de șomeri a împins rata șomajului la 6,4% în luna mai. Nivelul este mai ridicat decât prognoza de 6,3% avansată pentru întregul an atât de Comisia Europeană, cât și de Comisia Națională de Prognoză, ceea ce alimentează îngrijorările privind evoluția economiei în lunile următoare, informează tvr.

Analiștii economici consideră că deteriorarea pieței muncii este consecința directă a dificultăților financiare cu care se confruntă companiile, în special întreprinderile mici și mijlocii.

„Vânzările firmelor s-au prăbușit în ultimul an. Problemele generate de inflație au acutizat situația financiară a firmelor. Blocajul financiar este la un nivel record al ultimilor cinci ani motiv pentru care firmele nu mai au bani din ce să își plătească angajații. Cele mai afectate sunt micile companii cele care cu greu fac față provocărilor generate de taxele foarte mari”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

La rândul lor, reprezentanții sindicatelor avertizează că situația se poate agrava până la sfârșitul anului, dacă autoritățile nu vor adopta măsuri pentru susținerea angajatorilor și păstrarea locurilor de muncă.

„Este foarte posibil spre finalul anului să ajungem la un șomaj de 7%. Această cifră de 6,4% ne arată că piața muncii a obosit sub presiunea fiscală și economică. Este nevoie urgentă de măsuri de stimulare a retenției forței de muncă și de scheme de sprijin flexibile pentru companii”, a declarat Horațiu Raicu, secretar general al Blocului Național Sindical.

În paralel, autoritățile mențin un program destinat încurajării angajării elevilor și studenților în perioada vacanței de vară. Angajatorii care încadrează tineri în această perioadă pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare persoană angajată.