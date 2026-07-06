Incendiile din sudul Franței opresc accesul fanilor la Turul Franței: măsură rară luată de organizatori

A treia etapă a Turului Franței, programată pentru ziua de luni, se va desfășura fără accesul publicului, după ce autoritățile au decis restricționarea prezenței spectatorilor din cauza riscurilor generate de un incendiu de vegetație activ în sud-vestul Franței. Decizia a fost anunțată duminică de oficiali, pe fondul evoluției rapide a focarelor din zonă.

Incendiul a afectat peste 1.600 de hectare, echivalentul a aproximativ 6,18 mile pătrate, și se afla la circa 60 de kilometri de linia de sosire din Les Angles, continuând să se extindă. Situația din teren rămâne dinamică, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția flăcărilor.

Imaginile surprinse în apropierea zonelor afectate indică coloane dense de fum negru, în timp ce martorii au descris vânturi puternice, temperaturi ridicate la nivelul solului, dificultăți de respirație și o vizibilitate redusă la mai puțin de doi metri. Condițiile complică intervențiile din teren.

Traseul competiției rămâne neschimbat, însă caravana publicitară a Turului Franței nu va mai parcurge ultimii 40 de kilometri pe teritoriul Franței, venind din Spania, unde au debutat primele etape ale ediției din acest an.

Cicliștii vor evolua în regim autonom, fiind prezenți doar membrii strict necesari ai echipelor, potrivit informațiilor transmise de prefectura departamentului Pirineii Orientali. Organizarea a fost adaptată pentru a reduce la minimum riscurile generate de incendiul activ.

Directorul cursei, Christian Prudhomme, a declarat: „Un incendiu excepțional necesită măsuri excepționale pentru Tur”, subliniind că traseul poate fi ajustat în funcție de evoluția situației, dacă acest lucru se impune.

Autoritățile au transmis recomandări ferme către public, solicitând evitarea deplasării către traseul competiției sau către zona liniei de sosire, pentru a permite forțelor de intervenție să își concentreze resursele asupra stingerii incendiului de vegetație.

În paralel, valurile de căldură și incendiile de vegetație au afectat mai multe regiuni din Europa, inclusiv Franța și Spania, generând preocupări suplimentare privind desfășurarea în condiții de siguranță a ediției din acest an a Turului Franței, care a debutat la Barcelona.

Aproximativ 750 de pompieri, sprijiniți de 200 de vehicule și nouă elicoptere echipate pentru aruncarea apei, alături de alte aeronave, sunt mobilizați pentru stingerea incendiului din departamentul Pirineii Orientali. Frontul focului se întinde pe circa 18 kilometri, potrivit autorităților locale.

Până în acest moment nu au fost raportate decese, însă două persoane, un pompier și un locuitor, se află în stare critică. Echipele de intervenție încearcă să limiteze extinderea focului către sud, în direcția râului Tet și a regiunii muntoase Aspres, caracterizată prin teren arid și acces dificil.

Șapte departamente din sudul Franței au fost încadrate de Meteo France la nivelul de „risc foarte ridicat de incendiu”, pe fondul condițiilor meteorologice extreme care favorizează extinderea focarelor.

În regiunea Catalonia din Spania, unde s-au desfășurat primele două etape ale competiției, un incendiu care a afectat aproximativ 2.200 de hectare în zona Les Gavarres a fost declarat stabilizat de autorități. Totuși, temperaturile ridicate și fumul pot influența în continuare operațiunile de stingere. Ancheta preliminară indică faptul că incendiul ar fi pornit de la un muncitor care utiliza un ferăstrău circular în apropierea unui drum, iar o persoană a fost reținută în acest caz.