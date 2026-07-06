Oracle este acuzată că blochează dialogul social. Sindicatele reclamă concedieri și negocieri colective amânate în România

Oracle se află în centrul unor acuzații formulate de Blocul Național Sindical (BNS), care susține că subsidiara companiei din România evită de aproape un an deschiderea negocierilor colective, în pofida restructurărilor succesive. Sindicatele reclamă concedieri ale liderilor sindicali, lipsa consultării angajaților și pasivitatea autorităților competente. În paralel, compania continuă un amplu proces de reorganizare la nivel global, în contextul investițiilor masive în inteligența artificială și infrastructura de centre de date.

Blocul Național Sindical acuză Oracle Global Services Romania S.R.L., subsidiara locală a grupului american, că refuză în mod sistematic dialogul social cu Sindicatul Angajaților Oracle din România, organizație afiliată Federației Sindicatelor din Tehnologia Informației (FSTI), membră a BNS.

Potrivit sindicaliștilor, compania nu și-ar fi respectat obligațiile prevăzute de Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, care impune angajatorilor inițierea negocierilor colective, precum și informarea și consultarea reprezentanților salariaților.

BNS precizează că, începând din iulie 2025, Sindicatul Angajaților Oracle din România a transmis în repetate rânduri notificări prin care solicita declanșarea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Demersurile au fost susținute succesiv de sindicat, federație și confederație.

În aproape un an au fost trimise șase notificări oficiale, însă, potrivit organizației sindicale, Oracle nu a convocat părțile la negocieri, nu a stabilit data primei ședințe și nici nu a furnizat informațiile necesare desfășurării procesului de negociere colectivă.

Sindicaliștii susțin că singurul răspuns consistent din partea companiei a fost transmis în mai 2026 și a constat în precizarea că poziția angajatorului nu poate fi interpretată drept un refuz al negocierilor.

„Cu toate acestea, răspunsul nu a fost urmat de niciun demers concret pentru deschiderea negocierilor colective și a conținut inclusiv o denumire eronată a organizației sindicale, aspect care confirmă superficialitatea cu care compania tratează interlocutorul sindical și drepturile colective ale propriilor angajați”, arată Blocul Național Sindical.

Organizația mai afirmă că a sesizat oficial Inspectoratul Teritorial de Muncă București în legătură cu această situație. După expirarea termenului legal de răspuns, fără o reacție din partea instituției, a fost formulată o plângere prealabilă către Inspecția Muncii.

Totodată, cazul a fost adus și în atenția vicepreședintei Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, comisar european pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire. Potrivit BNS, situația ridică inclusiv probleme privind aplicarea legislației europene referitoare la informarea și consultarea lucrătorilor, inclusiv în raport cu Directiva 2009/38/CE privind Comitetul European de Întreprindere.

Sindicaliștii susțin că blocarea accesului la negocierea colectivă, într-o perioadă marcată de restructurări importante, creează o diferență de tratament față de angajații Oracle din alte state membre ale Uniunii Europene.

Blocul Național Sindical susține că, în toamna anului 2025, Oracle România a concediat colectiv peste 400 de angajați, în condițiile în care nu exista un contract colectiv de muncă la nivel de unitate și nici garanții colective negociate pentru salariați.

Potrivit organizației, compania ar fi preferat încheierea unor acorduri individuale cu angajații afectați, în locul unui cadru negociat colectiv.

„În locul unui cadru colectiv transparent și negociat, compania a recurs la acorduri individuale condiționate de semnătură, practică ce limitează posibilitatea unei reacții colective și este incompatibilă cu principiile dialogului social consacrate de legislația română, de legislația europeană și de standardele internaționale ale muncii”, potrivit sindicaliștilor.

BNS afirmă, de asemenea, că președintele și vicepreședintele Sindicatului Angajaților Oracle din România au fost concediați la doar șase zile după înregistrarea organizației sindicale. În prezent, aceste concedieri fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

„Această succesiune de evenimente ridică semne serioase de întrebare cu privire la respectarea libertății sindicale, a dreptului de asociere și a protecției reprezentanților aleși ai salariaților, drepturi garantate de legislația națională, de Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, precum și de convențiile internaționale ale muncii ratificate de România”, transmit sindicaliștii.

În acest context, Blocul Național Sindical solicită Inspecției Muncii și Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale să verifice conduita Oracle Global Services Romania S.R.L. și să dispună măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.

Totodată, organizația cere companiei să respecte obligațiile privind dialogul social, negocierea colectivă, informarea și consultarea angajaților, precum și libertatea sindicală, în conformitate cu legislația română și europeană.

Procesul de restructurare din România a continuat și la finalul lunii iunie 2026. Potrivit informațiilor publicate de Go4IT și confirmate de relatări apărute pe platformele de socializare, aproximativ 520 de angajați au primit e-mailuri prin care au fost informați că raporturile de muncă încetează.

Persoanele afectate au beneficiat de minimum trei salarii compensatorii, potrivit Go4IT.

„Au fost între 3 și 13, câte un salariu pentru fiecare an de vechime”, a precizat un angajat.

Surse citate de Economedia susțin că Oracle aplică în această rundă de restructurări mecanismul „garden leave” pentru salariații care nu acceptă pachetele compensatorii.

Acest mecanism presupune restricționarea accesului fizic și digital al angajatului la locul de muncă, în timp ce acesta continuă să primească integral salariul și toate drepturile prevăzute în contract. Deși legislația română nu definește expres această practică, specialiștii L&E Global arată că anumite clauze contractuale restrictive pot fi incluse în contractele individuale de muncă, cu respectarea cadrului legal.

Datele consultate de Economedia la Ministerul Finanțelor arată că Oracle România avea la finalul anului 2025 un total de 1.902 angajați, cu 189 mai puțini decât în anul anterior, când compania avea 2.091 de salariați.

În cadrul grupului, Oracle Global Services Romania și-a redus efectivul de la 1.799 la 1.749 de angajați, în timp ce Oracle Sovereign Cloud Tech și-a extins echipa de la 567 la 637 de persoane.

Per ansamblu, cele trei entități ale grupului din România aveau 4.288 de salariați la finalul anului 2025, comparativ cu 4.457 în anul precedent, ceea ce înseamnă o reducere totală de 169 de locuri de muncă.

Reducerile de personal din România fac parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare derulat de Oracle la nivel internațional, pe fondul orientării accelerate către dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială.

Potrivit informațiilor publicate de BBC, compania a eliminat aproximativ 21.000 de locuri de muncă la nivel global în ultimul an. Alte estimări indică faptul că restructurările ar fi afectat între 20.000 și 30.000 de angajați, echivalentul a aproximativ 18% din forța de muncă a grupului.

Conform evaluărilor apărute în spațiul public, aceste reduceri de personal sunt estimate să genereze economii de aproximativ 8-10 miliarde de euro în fluxul de numerar al companiei.

Restructurările sunt însoțite de extinderea utilizării instrumentelor bazate pe inteligență artificială, compania apreciind că echipe mai restrânse pot obține rezultate similare sau chiar superioare prin automatizarea unor procese.

În paralel, Oracle accelerează investițiile în infrastructura digitală. Compania a anunțat că va investi cel puțin 50 de miliarde de dolari în acest an pentru dezvoltarea propriilor capacități tehnologice și a contractat alte 50 de miliarde de dolari prin împrumuturi destinate extinderii infrastructurii necesare serviciilor bazate pe AI.

Un proiect strategic al companiei este Stargate, inițiativă evaluată la aproximativ 500 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea centrelor de date din Statele Unite. Proiectul reunește, alături de Oracle, companii precum OpenAI și SoftBank, precum și fondul de investiții MGX.

Conducerea companiei susține că investițiile sunt necesare pentru a răspunde cererii în continuă creștere de capacitate de procesare și de resurse energetice necesare dezvoltării tehnologiilor de inteligență artificială.