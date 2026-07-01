Microsoft pregătește un nou val de concedieri care ar putea afecta mii de angajați. Divizia Xbox se numără printre structurile vizate

Microsoft pregătește o nouă rundă de concedieri care ar putea afecta mai puțin de 2,5% din totalul angajaților companiei, potrivit unui articol publicat de Business Insider, care citează surse apropiate situației. Anunțul oficial ar putea fi făcut chiar săptămâna viitoare.

Potrivit Reuters, Microsoft a refuzat să comenteze informațiile apărute în presă. Sursele citate de publicația menționată arată că noul val de disponibilizări va afecta mii de posturi, inclusiv în departamentele de vânzări și consultanță, dar și în cadrul diviziei de jocuri Xbox.

În ultimele luni, companiile americane au continuat să reducă numărul de angajați, fiind înregistrat un nou val de concedieri în sectoarele tehnologiei, media și finanțelor. Aceste măsuri au fost motivate de necesitatea reducerii costurilor, în contextul în care firmele investesc masiv în infrastructura dedicată inteligenței artificiale.

Conform documentelor depuse de Microsoft la autoritățile de reglementare, compania avea aproximativ 228.000 de angajați cu normă întreagă la data de 30 iunie 2025.

Divizia Xbox se află, de asemenea, într-un proces de restructurare. La începutul acestei luni, Bloomberg a relatat că Xbox pregătește concedieri importante și reduceri semnificative ale bugetelor de marketing și ale altor cheltuieli, după ce compania a majorat prețurile consolelor de jocuri la nivel mondial, invocând agravarea crizei globale a componentelor.

Tot în luna iunie, publicația The Information a relatat că Microsoft analizează mai multe opțiuni pentru viitorul diviziei Xbox, inclusiv posibilitatea unei separări a acesteia sau reorganizarea sa sub forma unei filiale deținute integral de companie.

Noua rundă de concedieri ar urma să vină după o altă măsură majoră de reducere a personalului anunțată de Microsoft în iulie 2025, când compania a comunicat că va disponibiliza aproape 4% din forța sa de muncă, într-una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani.

Microsoft nu este singura companie din sectorul tehnologic care recurge la astfel de măsuri. În acest an, Meta a anunțat planuri de reducere cu 10% a personalului, în timp ce Amazon a prezentat un program de eliminare a aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel global.

Noile disponibilizări pregătite de Microsoft reflectă tendința tot mai accentuată din industria tehnologică, unde marile companii încearcă să își reducă cheltuielile operaționale, în paralel cu investițiile masive în dezvoltarea și infrastructura necesare pentru inteligența artificială.