Concedieri masive la o televiziune celebră. Șeful trustului confirmă reducerea de personal

Șeful BBC avertizează asupra unor concedieri obligatorii și a unor schimbări majore de structură, după ce a fost prezentată prima etapă a planului de reducere a personalului. Măsurile vin pe fondul unui program amplu de restructurare și economii, estimat la sute de milioane de lire sterline.

Reorganizarea vizează mai multe divizii ale corporației, iar unele programe urmează să fie eliminate. Totodată, conducerea analizează inclusiv structura canalelor de televiziune și radio, în contextul în care tot mai mulți consumatori migrează către platforme online.

Printre canalele analizate se află BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC News Channel și BBC Parliament, alături de două canale dedicate copiilor. Schimbările sunt discutate pe fondul adaptării la noile obiceiuri de consum media.

Directorul general Matt Brittin, fost executiv Google, a transmis că aproximativ 10% dintre liderii seniori vor părăsi organizația, iar în total sunt vizate sute de posturi. Matt Brittin a explicat direcția măsurilor și a confirmat că unele disponibilizări vor fi inevitabile.

„Reduceri de această amploare implică inevitabil unele concedieri obligatorii, deși vom depune eforturi pentru a evita acest lucru oriunde putem. Multe divizii au deschis deja perioade de concediere voluntară, altele vor fi deschise astăzi.”

El a precizat și că reorganizarea va conduce la oprirea unor producții. „De asemenea, va trebui să închidem unele programe.” Oficialul a stabilit trei direcții principale ale restructurării, printre care menținerea conținutului cu impact ridicat și adaptarea la publicul digital. De asemenea, a subliniat necesitatea simplificării proceselor interne și a reducerii redundanțelor.

În același timp, estimările interne indică aproximativ 700 de posturi eliminate în structurile corporative, iar economiile totale vizate se ridică la 500 de milioane de lire sterline în următorii trei ani.

Diviziile de știri, națiuni și conținut sunt printre primele afectate, cu aproximativ 550 de posturi vizate și economii de circa 160 de milioane de lire sterline în anul financiar curent. Sindicatele din domeniu au reacționat la anunțurile privind restructurarea și au avertizat asupra efectelor asupra producției și angajaților.

Philippa Childs, președinta sindicatului de radiodifuziune Bectu, a declarat: „Aceste reduceri, deși așteptate, vor fi în continuare devastatoare pentru forța de muncă și pentru BBC în ansamblu.

Reduceri de zece procente, în condițiile în care veniturile reale din taxa de licență au scăzut deja cu 1,3 miliarde de lire sterline în ultimul deceniu, sunt semnificative și vor afecta capacitatea BBC de a-și îndeplini misiunea de serviciu public. Pare clar că reducerile vor avea un impact direct asupra programelor și a producției, iar publicul va observa și el efectele.”

În același context, conducerea BBC a transmis că restructurarea are loc într-un climat economic și mediatic dificil, cu presiuni constante asupra bugetelor și cu schimbări accelerate în consumul de conținut. De asemenea, reprezentanții sindicali au ridicat și problema momentului în care sunt implementate schimbările, în paralel cu procesele de revizuire instituțională.

„A te angaja în această ultimă rundă de reduceri în același timp cu reînnoirea statutului este departe de a fi ideal. Nu sunt sigur cum poți lua decizii informate cu privire la viitorul pe termen lung al organizației când aceasta se va afla la sfârșitul procesului într-o poziție substanțial mai slabă decât la început.”

Matt Brittin urmează să discute direct cu angajații despre etapele următoare ale procesului de reducere a personalului, într-o perioadă în care organizația continuă implementarea planului de eficientizare și reorganizare internă.