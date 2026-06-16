Ce tip de angajați sunt tot mai căutați în umbra inteligenței artificiale

Pe măsură ce inteligența artificială preia tot mai multe sarcini de rutină, angajatorii acordă o importanță sporită competențelor umane precum creativitatea și leadershipul, potrivit unui nou raport PwC. Analiza arată că aceste abilități devin esențiale într-o piață a muncii aflată într-o transformare accelerată, în care tehnologia redefinește modul de organizare a activităților profesionale.

Barometrul global al locurilor de muncă în domeniul inteligenței artificiale din 2026, publicat luni, indică faptul că schimbările nu se limitează la automatizare, ci vizează și restructurarea cerințelor de competențe.

Joe Atkinson, director global de inteligență artificială la PwC, a declarat: „În economia globală, începem să observăm o nouă diviziune între diferitele modele de creare de talente și valoare.”

Analiza PwC se bazează pe peste un miliard de posturi vacante de pe șase continente și sugerează apariția unei piețe a muncii diferențiate. În acest context, anumite roluri continuă să depindă de expertiza umană, chiar dacă inteligența artificială gestionează o parte din sarcinile repetitive. Printre acestea se numără ocupații precum radiologii sau recrutorii.

Raportul publicat de Euronews descrie o împărțire a pieței muncii în două categorii distincte. Prima categorie include așa-numitele locuri de muncă „profesionalizate”, unde tehnologia preia sarcinile de rutină, dar decizia și analiza rămân în responsabilitatea specialiștilor.

A doua categorie, denumită „democratizată”, se referă la roluri în care inteligența artificială facilitează activitatea angajaților mai puțin experimentați, precum managerii de servicii IT sau secretarele medicale.

Conform datelor PwC, locurile de muncă profesionalizate au crescut de două ori mai rapid decât cele democratizate, în timp ce salariile din această categorie au avansat cu 42% mai rapid. Tendința sugerează o valorizare mai puternică a rolurilor care combină tehnologia cu expertiza umană avansată.

Rezultatele sunt în linie cu alte cercetări internaționale, inclusiv cu raportul Forumului Economic Mondial privind viitorul locurilor de muncă din 2025, care estimează că 39% dintre competențele de bază ale lucrătorilor se vor modifica până în 2030. Printre abilitățile aflate în creștere se numără gândirea analitică, leadershipul, reziliența și creativitatea.

Raportul PwC indică faptul că firmele care utilizează eficient inteligența artificială înregistrează atât creșteri de productivitate, cât și extinderea numărului de angajați. Concluziile sugerează că tehnologia nu conduce exclusiv la automatizare, ci poate genera și noi forme de valoare economică.

Joe Atkinson a afirmat: „Companiile care înregistrează cele mai mari randamente ale inteligenței artificiale o folosesc pentru a amplifica expertiza umană, a accelera inovația și a crea surse de valoare complet noi”, adăugând că aceste organizații au raportat creșteri simultane ale productivității și ale ritmului de dezvoltare.

Analiza PwC arată că primele 20% dintre companiile cu cea mai mare expunere la inteligența artificială au înregistrat o creștere medie a productivității muncii de 163% față de 2018. Această evoluție este de aproape cinci ori mai mare decât media generală a firmelor expuse la tehnologie.

Datele indică și o dinamică diferită față de temerile privind scăderea locurilor de muncă. Companiile cu expunere ridicată la inteligența artificială au înregistrat o creștere a numărului de angajați de 52%, comparativ cu 36% în rândul celor mai puțin expuse, raportat la nivelul din 2018. În același timp, creșterea salariilor a fost mai puternică în primele companii, ajungând la 24%, față de 17%.

În paralel, mai multe companii globale, printre care Meta, Cisco, Oracle și Citigroup, au anunțat restructurări și concedieri, pe fondul investițiilor accelerate în tehnologii bazate pe inteligență artificială și al încercărilor de eficientizare a productivității.

Raportul mai arată că locurile de muncă ce necesită competențe în domeniul inteligenței artificiale au crescut cu 69% din 2019, un ritm de aproape opt ori mai rapid decât piața muncii în ansamblu. Prima salarială asociată acestor competențe a ajuns la o medie de 62%, cu variații semnificative între industrii, de la 118% în sectorul bunurilor de consum până la 16% în sectorul public.

Locurile de muncă ce implică abilități precum ingineria promptă sau învățarea automată aproape s-au dublat din 2024, depășind ritmul general de creștere a locurilor de muncă din ultimul deceniu. Sectorul tehnologiei, mass-media și telecomunicațiilor a înregistrat cea mai mare pondere a creșterii, urmat de serviciile profesionale, în timp ce sectorul medical a raportat o pondere redusă.

Analiza a 2,4 milioane de locuri de muncă entry-level din Statele Unite arată că pozițiile expuse la inteligența artificială cer tot mai des competențe considerate tradițional avansate, precum leadershipul, creativitatea și comunicarea interpersonală. Cererea pentru astfel de roluri de început de carieră a crescut cu 35% din 2019, în timp ce alte poziții similare au scăzut cu 10%.

Raportul semnalează și posibile implicații pentru integrarea tinerilor pe piața muncii, în condițiile în care automatizarea sarcinilor de rutină reduce oportunitățile de acumulare treptată a experienței profesionale.