Cum va rescrie AI piața muncii. Viziunea cofondatorului Animoca despre viitorul joburilor

Inteligența artificială este văzută ca un factor care va rescrie semnificativ piața muncii, cu efecte atât asupra tipurilor de locuri de muncă disponibile, cât și asupra competențelor cerute de angajatori. Potrivit lui Yat Siu, cofondator Animoca Brands, această transformare nu ar duce doar la înlocuirea unor activități, ci și la apariția unor roluri noi.

În acest context, el susține că o calitate va deveni tot mai importantă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. În viziunea sa, creativitatea va câștiga teren pe măsură ce automatizarea avansează.

Yat Siu, fondator și președinte executiv al Animoca Brands, companie activă în zona metaversului, a coordonat peste 200 de investiții și a vorbit despre ritmul accelerat al dezvoltării Web3, afirmând „Ne cam grăbim”.

Într-un interviu acordat în marja conferinței SuperAI din Singapore, el a abordat modul în care tehnologia influențează comportamentul uman. În opinia sa, oamenii pornesc dintr-un punct de creativitate naturală, însă aceasta este diminuată de adaptarea la sisteme rigide de lucru. El a explicat această idee prin afirmația

„Ne naștem creativi și ne pierdem creativitatea de a ne integra într-un sistem pentru că încercăm să fim transformați în mașini și să facem acțiuni care sunt oarecum obișnuite”, a explicat Yat Siu.

Potrivit lui Siu, tehnologia ar putea schimba această dinamică, întrucât activitățile repetitive ar fi preluate de sisteme automate. El a susținut că acest lucru ar putea permite oamenilor să se concentreze mai mult pe activități creative.

„Dintr-un punct de vedere optimist, asta înseamnă că putem fi cu toții liberi să fim creativi, deoarece mașinile pot, în cele din urmă, să ne ofere ceea ce trebuie să facem în acest sens, în timp ce noi putem fi cu adevărat umani”, a punctat Yat Siu.

Animoca Brands, companie fondată de Siu în 2014, a ajuns să includă în portofoliu peste 600 de companii active în domenii precum gaming, finanțe descentralizate și active din lumea reală. În același timp, el consideră că inteligența artificială va genera atât oportunități noi de angajare, cât și o perioadă de ajustare pe piața muncii.

În analiza sa, Siu a afirmat „va crea mult mai multe locuri de muncă”, referindu-se la impactul pe termen lung al inteligenței artificiale. El a subliniat și capacitatea tehnologiei de a automatiza programarea, precizând „Superputerea unei inteligențe artificiale este că poate programa orice”.

În același timp, a explicat că evoluția acestor sisteme va duce la o standardizare a anumitor abilități tehnice, ceea ce va muta accentul către alte competențe. Această idee a fost exprimată prin afirmația „le vor depăși în cele din urmă pe cele ale oamenilor… Avem o adevărată comoditizare a capacității și inteligenței, ceea ce înseamnă că abilitatea trebuie să se bazeze pe creativitate și coordonare”.

Referindu-se la avertismentele recente transmise de compania Anthropic privind utilizarea inteligenței artificiale, Siu a spus că se situează „în partea optimistă”. El a adăugat că, în opinia sa, utilizarea predominantă a acestor tehnologii va avea un caracter benefic. În același timp, a recunoscut că pot apărea și situații în care tehnologia este folosită în mod negativ.

Totuși, el a afirmat „Majoritatea oamenilor vor folosi inteligența artificială într-un mod benefic”, a spus el. „Vor fi câțiva oameni care vor face lucruri rele, ar trebui opriți, dar… pentru mine, nu mi se pare o cursă a înarmării nucleare.”