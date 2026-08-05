Valurile de căldură din Europa nu îi opresc pe turiștii asiatici. Căutările pentru destinațiile europene au crescut cu 57% în sezonul de vară

În timp ce Europa traversează încă o vară marcată de temperaturi record, turiștii asiatici continuă să aleagă continentul pentru vacanțe, fără indicii că valurile de căldură ar reduce semnificativ cererea pentru destinațiile europene.

Evoluția reflectă și o diversificare mai amplă a cheltuielilor de călătorie ale turiștilor asiatici în Europa, aceștia distribuindu-și bugetele către un număr mai mare de destinații de pe continent.

Potrivit lui Edmund Ong, director regional senior pentru Asia de Sud-Est la Trip.com, căutările pentru destinații europene efectuate de turiști asiatici au crescut cu 57% față de anul trecut în sezonul de călătorii iulie-august, iar rata de conversie dintre căutări și rezervări s-a îmbunătățit, conform CNBC.

Franța, Italia și Spania au rămas cele mai populare destinații europene în funcție de volumul rezervărilor realizate prin platforma Trip.com în această vară, ceea ce indică o cerere solidă în pofida schimbărilor recente ale condițiilor meteorologice.

În același timp, rezervările de zboruri atât către Europa de Sud, cât și către Europa de Nord au crescut cu peste 30% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Rezervările hoteliere în Europa de Nord s-au dublat în același interval, ceea ce sugerează că turiștii alocă o parte mai mare din itinerariile lor europene către destinații mai răcoroase din nordul continentului.

Acest interes vine într-un context în care o mare parte a Europei se confruntă în această vară cu temperaturi record, care depășesc 40 de grade Celsius în mai multe regiuni. Italia a instituit cel mai ridicat nivel de alertă pentru caniculă în 25 de orașe, inclusiv la Roma și Milano.

În ciuda temperaturilor extreme, Europa de Sud, în special Italia și Grecia, rămâne o opțiune importantă pentru turiștii cu venituri ridicate, potrivit lui Clemmie Spendlove, director de marketing al agenției de turism de lux Lightfoot Travel.

Interesul pentru Scandinavia, aflat în creștere în ultimii doi-trei ani, rămâne ridicat, deoarece turiștii caută climatul mai răcoros al Europei de Nord. Totodată, deschiderea unui număr tot mai mare de hoteluri de lux în regiunea nordică contribuie la creșterea atractivității acesteia.

Și Geraleine Yap, specialist senior pentru Europa la agenția de turism de lux Scott Dunn, a observat o creștere vizibilă a solicitărilor pentru Norvegia, Islanda, Finlanda și regiunea Dolomiților pentru vacanțele de vară comparativ cu anul trecut. Potrivit acesteia, mulți turiști asiatici încep acum căutarea vacanței cerând o destinație mai răcoroasă, fără a menționa o țară anume, tendința fiind cea mai pronunțată în rândul călătorilor din Singapore și Hong Kong.

Datele privind cheltuielile de călătorie indică, de asemenea, o cerere solidă pentru Europa de Nord în rândul turiștilor asiatici. Conform lui David Zhang, manager de analiză pentru regiunea Asia-Pacific la Euromonitor International, cheltuielile turiștilor chinezi pentru călătoriile în Norvegia sunt estimate să crească cu 8% în 2026 față de anul precedent, iar cele ale turiștilor din Singapore cu 4%. Pentru Finlanda, cheltuielile sunt prognozate să avanseze cu 8% în cazul turiștilor chinezi și cu 3% în cazul celor din Singapore.

Nici companiile aeriene nu observă semne de slăbire a cererii. Singapore Airlines a precizat că traficul spre Europa rămâne puternic, iar gradul de ocupare al zborurilor pe rutele europene a fost de 85,5% în luna iunie, comparativ cu un grad de ocupare total de 86,4%.

Și Korean Air a anunțat că nu a observat schimbări vizibile ale cererii generate de recentele valuri de căldură, subliniind că rezervările pentru zborurile pe distanțe lungi sunt făcute, de regulă, cu câteva luni înainte.

Companiile din domeniul turismului susțin aceeași concluzie, arătând că majoritatea vacanțelor în Europa sunt rezervate în avans și că nu au observat anulări pe scară largă sau modificări importante ale itinerariilor turiștilor ca reacție la temperaturile extreme.