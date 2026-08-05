Sistemul energetic național funcționează în condiții dificile. Transelectrica dă asigurări că nu există risc de avarie majoră

Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național este exploatat în condiții fără precedent, pe fondul secetei severe care afectează România și statele din regiune. Compania susține însă că, în prezent, alimentarea cu energie electrică este menținută în siguranță și că nu există riscul producerii unei avarii majore.

Potrivit Transelectrica, seceta severă a creat condiții excepționale de operare atât în România, cât și în sistemele electroenergetice din regiune. Compania afirmă că gestionează această situație prin aplicarea măsurilor operative necesare, monitorizarea permanentă a parametrilor de funcționare și coordonarea în timp real a Sistemului Electroenergetic Național.

Reprezentanții companiei precizează că există o colaborare continuă cu instituțiile implicate, precum și cu operatorii de transport și de sistem din regiune și din Europa, pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță.

Compania transmite că, în pofida stresului operațional la care este supus sistemul, nivelul actual de risc este gestionat astfel încât să nu existe pericolul unei avarii majore sau al întreruperii alimentării cu energie electrică.

Totodată, Transelectrica arată că măsurile voluntare de consum responsabil adoptate în ultimele zile și-au demonstrat eficiența și continuă să fie importante pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național în perioada următoare.

Prin intermediul Dispecerului Energetic Național, compania urmărește în permanență evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul dintre producție și consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile.

Pentru menținerea funcționării în siguranță sunt utilizate toate resursele și instrumentele de operare, inclusiv capacitățile de import. De asemenea, Transelectrica precizează că sunt valorificate la maximum capacitățile disponibile de producție și de stocare, posibilitățile de import și schimburile transfrontaliere, precum și rezervele destinate gestionării unor astfel de situații.

În comunicat, Transelectrica subliniază că specialiștii companiei gestionează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național cu profesionalism, responsabilitate și rigoare operațională, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie menținută în condiții de siguranță, în ciuda contextului dificil generat de secetă.