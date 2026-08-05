Sistemul energetic național funcționează în condiții dificile. Transelectrica dă asigurări că nu există risc de avarie majoră
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Energie electrică
Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național este exploatat în condiții fără precedent, pe fondul secetei severe care afectează România și statele din regiune. Compania susține însă că, în prezent, alimentarea cu energie electrică este menținută în siguranță și că nu există riscul producerii unei avarii majore.
Seceta pune presiune pe Sistemul Electroenergetic Național
Potrivit Transelectrica, seceta severă a creat condiții excepționale de operare atât în România, cât și în sistemele electroenergetice din regiune. Compania afirmă că gestionează această situație prin aplicarea măsurilor operative necesare, monitorizarea permanentă a parametrilor de funcționare și coordonarea în timp real a Sistemului Electroenergetic Național.
Reprezentanții companiei precizează că există o colaborare continuă cu instituțiile implicate, precum și cu operatorii de transport și de sistem din regiune și din Europa, pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță.
Transelectrica: Nu există risc de avarie majoră
Compania transmite că, în pofida stresului operațional la care este supus sistemul, nivelul actual de risc este gestionat astfel încât să nu existe pericolul unei avarii majore sau al întreruperii alimentării cu energie electrică.
Totodată, Transelectrica arată că măsurile voluntare de consum responsabil adoptate în ultimele zile și-au demonstrat eficiența și continuă să fie importante pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național în perioada următoare.
Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent sistemul
Prin intermediul Dispecerului Energetic Național, compania urmărește în permanență evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul dintre producție și consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile.
Pentru menținerea funcționării în siguranță sunt utilizate toate resursele și instrumentele de operare, inclusiv capacitățile de import. De asemenea, Transelectrica precizează că sunt valorificate la maximum capacitățile disponibile de producție și de stocare, posibilitățile de import și schimburile transfrontaliere, precum și rezervele destinate gestionării unor astfel de situații.
În comunicat, Transelectrica subliniază că specialiștii companiei gestionează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național cu profesionalism, responsabilitate și rigoare operațională, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie menținută în condiții de siguranță, în ciuda contextului dificil generat de secetă.
„Pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacităţile de producţie şi de stocare disponibile, posibilităţile de import şi de schimb transfrontalier, precum şi rezervele destinate gestionării unor astfel de situaţii. În aceste condiţii de operare deosebit de complexe, specialiştii Transelectrica gestionează permanent funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional cu profesionalism, responsabilitate şi maximă rigoare operaţională, astfel încât sistemul să fie operat în condiţii de siguranţă”, a menţionat compania.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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