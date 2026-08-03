EXCLUSIV. Turismul românesc trece printr-un sezon dificil. Alin Burcea: Scăderea puterii de cumpărare înseamnă că tai turismul de pe lista cheltuielor

Luni, 3 august, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”. De această dată, Alin Burcea, președintele de onoare al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, a analizat cifrele din turismul românesc, în contextul în care industria trece printr-un sezon dificil, iar concurența cu Turcia, Bulgaria și Grecia se intensifică.

Alin Burcea a discutat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” despre cifrele reale ale industriei, blocajele legislative și pericolul disrupției aduse de AI și platformele de rezervări online.

Deși în prezent litoralul este aglomerat, acest lucru nu poate compensa un început de sezon slab. Potrivit explicațiilor oferite de acesta, perioada de vârf din luna august nu este suficientă pentru a acoperi pierderile acumulate anterior, deoarece un sezon turistic normal ar trebui să înceapă încă de la 1 iunie.

Luna iunie a fost una slabă pentru turismul de pe litoralul românesc, cu o prezență redusă a turiștilor. Situația din septembrie rămâne un factor important pentru rezultatele finale ale sezonului, deoarece operatorii trebuie să obțină profit într-o perioadă foarte scurtă.

În opinia lui Alin Burcea, perioada actuală, în care temperaturile au ajuns la aproximativ 35 de grade Celsius, determină mai mulți români să meargă la mare, însă șase-opt weekend-uri nu pot acoperi un sezon întreg.

Președintele de onoare al ANAT a precizat că prețurile de anul acesta au fost ajustate pentru a atrage clienți, însă litoralul românesc este frecvent criticat din cauza nivelului tarifelor. El a menționat că anumite reacții negative venite din mediul online contribuie la o imagine nefavorabilă a destinațiilor interne.

Burcea a atras atenția că angajații din turism trebuie remunerați corespunzător, iar operatorii nu pot găsi personal dispus să lucreze doar două sau trei luni pe an. Pentru a păstra angajați buni, firmele trebuie să asigure venituri pe o perioadă mai lungă.

El a explicat că unitățile de cazare au cheltuieli pe durata întregului an, nu doar în sezonul estival. Un hotel plătește impozite și suportă costuri pentru 12 luni, în timp ce veniturile sunt concentrate în principal în cele aproximativ două luni de sezon intens. Această diferență dintre perioada de cheltuieli și cea de încasări pune presiune pe operatorii din turism.

„Acum e plin. Ideea e că, cum să zic eu, cu o floare nu se face primăvară, da? Cu 6-8 weekend-uri nu acoperi un sezon întreg. E clar că acum sunt 35 de grade, e foarte cald și lumea se duce la mare. Dar un sezon ar trebui să înceapă la 1 iunie. Luna iunie a fost o lună proastă. A fost destul de gol, o să vedem cum e septembrie, adică chiar să te înghesui pe șase săptămâni să mai faci și profit și de aici apar fel de fel de discuții, oamenii acuză prețurile. Anul ăsta prețurile au fost bune, pentru că au fost bune ca să atragă clienți, dar în general prețurile sunt considerate a fi mari, sunt unii blogări care au făcut o grămadă de hate, mulți care vor să se lanseze, hai să înjurăm litoralul românesc. Adevărul e că oamenii ăia care lucrează acolo, totuși trebuie să fie plătiți… Nu vine nimeni să lucreze la mare două luni sau trei luni. Și atunci trebuie să-i păstrezi ca și lucrători buni să-i plătești pe o perioadă mai mare. Pe un hotel, de exemplu, un hotel nu plătești impozit după clădire pe două, trei luni. Îl plătești pe 12 luni. Și așa mai departe. Și atunci… Toate câștigurile se îngrămădesc în aceste două luni de sezon. Cheltuiele sunt pe 12 luni și câștigurile trebuie făcute pe două luni. E greu, e foarte greu”, a subliniat Alin Burcea.

Alin Burcea a analizat și contextul economic general, afirmând că reducerea deficitului bugetar a avut loc într-un moment dificil pentru economie. El a precizat că măsurile de reducere a cheltuielilor publice au inclus și disponibilizări, aproximativ 30.000 de persoane fiind vizate, însă a considerat că aceste reduceri au fost limitate raportat la estimările inițiale.

Potrivit acestuia, România a reușit să evite intrarea în categoria economiilor cu rating de tip „junk”, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv. Totuși, el a susținut că țara se află într-o perioadă de recesiune și că situația economică afectează direct consumul populației.

Burcea a criticat faptul că accentul a fost pus mai ales pe reducerea cheltuielilor, afirmând că premierul este eficient în zona de tăieri, dar că rezultatele pe partea economică nu sunt la același nivel.

În acest context, el a indicat inflația de 10,4% ca un factor important care reduce puterea de cumpărare a populației. Atunci când veniturile reale scad, familiile renunță mai întâi la cheltuielile neesențiale, iar turismul este unul dintre primele domenii afectate.

„E un context foarte prost. În primul și în primul rând, dacă e, nu facem politică, dacă analiză economică puțină, această reducere a deficitului bugetar, care s-a făcut și ea, putea face și mai mult, în sensul că au fost dați afară puțini oameni, dar nu, nu înseamnă, cum să zic, reducerea nu înseamnă nu mai dați oameni afară, da? Dar și acest dat oameni afară, 30.000 de oameni, față de ce se preconizează aia puțin, au fost niște reduceri. Iacătă că am trecut razant, am scăpat de junk, deci e bine, însă la, cum să zic, premierul e foarte bun la a tăia, dar în ceea ce privește partea economică nu cred că e așa de bun, pentru că astăzi România e în recesiune. Suntem în recesiune, ce să ne aburim noi… Lucrul ăsta să știe foarte bine. Ce înseamnă 10,4%… ce înseamnă 10,4% inflație, e scăderea puterii de cumpărare. Scăderea puterii de cumpărare înseamnă că primul lucru pe care îl taie o familie de pe lista cheltuielor, cam unde avem familii, tai turismul, da?”, a mai spus președintele de onoare al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.