Nissan revine pe profit după doi ani de pierderi. Constructorul auto avertizează însă asupra unor noi riscuri

Nissan a încheiat primul trimestru al anului fiscal pe profit, după doi ani consecutivi în care a înregistrat pierderi. Producătorul auto japonez spune însă că provocările rămân numeroase, de la concurența din China și tensiunile din Orientul Mijlociu până la costurile mai ridicate și tarifele impuse de Statele Unite.

Constructorul auto japonez Nissan Motor a raportat un profit net de 3,8 miliarde de yeni (aproximativ 24 de milioane de dolari) în perioada aprilie-iunie, după ce în aceeași perioadă a anului trecut înregistrase o pierdere de 115,8 miliarde de yeni.

Veniturile companiei au crescut cu 9,5%, ajungând la 2.960 de miliarde de yeni (aproximativ 19 miliarde de dolari), comparativ cu 2.700 de miliarde de yeni în urmă cu un an.

Rezultatele marchează un moment important pentru producătorul japonez, care a încheiat ultimii doi ani fiscali pe pierdere, acumulând miliarde de dolari în rezultate negative.

Conducerea Nissan atribuie revenirea pe profit programului de reducere a costurilor și evoluției favorabile a vânzărilor în piețe importante.

Directorul general Ivan Espinosa a declarat că măsurile de eficientizare încep să producă efecte, în timp ce vânzările din Statele Unite și Japonia au înregistrat o evoluție pozitivă.

Potrivit acestuia, compania gestionează dificultățile din piețele afectate de conflictele geopolitice și încearcă să valorifice oportunitățile din regiunile unde cererea rămâne ridicată.

Nissan și-a propus să revină pe profit la finalul actualului exercițiu financiar, care se încheie în martie 2027.

Compania avertizează că mediul de afaceri rămâne dificil. Vânzările din China continuă să fie afectate de concurența puternică din partea producătorilor locali de automobile electrice, motiv pentru care Nissan și-a redus estimarea privind livrările din acest an fiscal la 3,15 milioane de vehicule, față de prognoza anterioară de 3,3 milioane.

În același timp, conflictul din Orientul Mijlociu și blocajele din Strâmtoarea Ormuz, o rută importantă pentru exporturile Japoniei către regiune, reprezintă un nou factor de risc pentru companie.

Nissan a anunțat și perturbări temporare ale producției după cutremurul cu magnitudinea 7,1 produs săptămâna trecută în prefectura Kumamoto, din sud-vestul Japoniei.

Potrivit companiei, niciun angajat nu a fost rănit și nu au fost înregistrate pagube la fabricile Nissan sau ale partenerilor săi, însă oprirea parțială a liniilor de producție va afecta aproximativ 5.000 de vehicule.

Pe piața americană, constructorii auto japonezi continuă să resimtă efectele tarifelor comerciale impuse de administrația președintelui Donald Trump. Deși nivelul acestora a fost redus de la 27,5% la 15%, taxele rămân mult peste cota anterioară de 2,5%. În plus, creșterea costurilor materiilor prime continuă să pună presiune asupra profitabilității.

În ciuda provocărilor, Nissan și-a menținut prognoza pentru anul fiscal în curs.

Constructorul auto estimează un profit net de 20 de miliarde de yeni (aproximativ 127 de milioane de dolari) la venituri de 13.000 de miliarde de yeni (aproximativ 83 de miliarde de dolari).

Compania, care colaborează cu Renault, Mitsubishi Motors și Honda în anumite proiecte tehnologice și de dezvoltare, afirmă că își păstrează obiectivele privind creșterea profitabilității, îmbunătățirea fluxului de numerar și consolidarea afacerii pe termen lung.

După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile Nissan au închis în scădere cu peste 3% la Bursa din Tokyo.