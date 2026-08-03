ANPC a descoperit numeroase nereguli pe litoral. Amenzi de peste 1,4 milioane de lei într-o singură săptămână

Controalele desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pe litoral au scos la iveală numeroase nereguli în restaurante, magazine și unități de cazare. În doar o săptămână, inspectorii au aplicat sute de sancțiuni și au retras de la vânzare produse considerate periculoase pentru consumatori.

În perioada 27 iulie – 2 august 2026, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat 207 operatori economici din stațiunile de pe litoral.

În urma controalelor, au fost aplicate 427 de sancțiuni, dintre care 233 de amenzi, în valoare totală de 1.441.000 de lei, și 194 de avertismente.

Acțiunile au fost desfășurate în cadrul structurii temporare „A.N.P.C. Estival 2026”, care monitorizează respectarea drepturilor consumatorilor în sezonul turistic.

Cele mai grave nereguli au fost descoperite în unitățile de alimentație publică.

Inspectorii au găsit produse alimentare expirate, preparate calde păstrate la temperaturi necorespunzătoare și materii prime fără documente sau informații care să permită identificarea provenienței acestora.

De asemenea, comisarii au identificat ulei alimentar aflat într-un stadiu avansat de degradare, folosit pentru prepararea alimentelor. În unele unități lipseau inclusiv evidențele obligatorii privind monitorizarea calității uleiului utilizat.

Potrivit ANPC, produsele alimentare nu erau depozitate și păstrate conform indicațiilor producătorilor, ceea ce putea afecta siguranța consumatorilor.

Controalele au scos la iveală și numeroase probleme privind igiena.

Comisarii au găsit echipamente frigorifice neigienizate, cu depuneri consistente de gheață, rugină și impurități, precum și spații de depozitare care nu erau curățate corespunzător. În unele cazuri, băuturile erau păstrate în condiții improprii.

O altă neregulă constatată a fost lipsa informațiilor privind substanțele cu potențial alergen din produsele comercializate. Pentru persoanele cu alergii alimentare, absența acestor informații poate reprezenta un risc important pentru sănătate.

În urma verificărilor, ANPC a dispus oprirea prestării serviciilor pentru șapte operatori economici, aceștia urmând să își poată relua activitatea doar după remedierea deficiențelor constatate.

Totodată, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 102.000 de lei, iar alte produse, în valoare de peste 30.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare.

Valoarea totală a produselor verificate în timpul acțiunii a depășit 410.000 de lei.

Inspectorii ANPC au descoperit probleme și în afara sectorului alimentar.

În timpul controalelor au fost identificate jucării considerate periculoase, produse fără informații traduse în limba română și articole pentru care lipseau datele producătorului sau ale importatorului.

De asemenea, unele societăți funcționau fără autorizațiile prevăzute de lege, iar în alte cazuri programul afișat nu corespundea cu cel din autorizația de funcționare.

Nereguli au fost constatate și la unitățile de cazare, unde unele hoteluri și pensiuni nu afișau tarifele maximale sau nu puneau la dispoziția turiștilor informații privind serviciile suplimentare oferite.

Potrivit ANPC, amploarea sancțiunilor și natura abaterilor constatate arată că problemele identificate nu s-au limitat la aspecte administrative, ci au vizat inclusiv situații care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor, într-o perioadă în care litoralul este intens frecventat de turiști.