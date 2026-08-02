Temu, în centrul unei noi anchete a Comisiei Europene. Platforma riscă amenzi uriașe după acuzații privind lipsa de cooperare cu inspectorii

Retailerul online chinez Temu se confruntă cu o nouă investigație la nivelul Uniunii Europene. Comisia Europeană acuză compania că nu a cooperat pe deplin în timpul unei inspecții desfășurate la sediul său european din Dublin, în cadrul unei anchete privind posibile subvenții de stat care ar fi putut oferi platformei un avantaj concurențial pe piața europeană. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, compania ar putea primi o amendă de până la 1% din cifra sa anuală de afaceri la nivel mondial.

Ancheta este derulată în baza Regulamentului Uniunii Europene privind subvențiile străine, un instrument introdus pentru a preveni situațiile în care companiile din afara blocului comunitar beneficiază de sprijin financiar din partea statelor de origine și obțin astfel avantaje incorecte în competiția cu firmele europene.

Potrivit Executivului comunitar, în timpul inspecției efectuate în luna decembrie la birourile europene ale companiei din Dublin, reprezentanții Temu nu ar fi răspuns mai multor solicitări formulate de inspectorii europeni.

Printre informațiile vizate s-au numărat detalii privind organizarea operațiunilor desfășurate în Uniunea Europeană, sistemele informatice utilizate de companie și documente referitoare la activitatea desfășurată pe piața comunitară.

În această etapă, Comisia Europeană analizează dacă lipsa acestor informații a împiedicat desfășurarea anchetei și dacă se impune aplicarea unei sancțiuni.

Dacă instituția europeană va concluziona că retailerul nu și-a respectat obligațiile de cooperare, Temu riscă o amendă care poate ajunge la 1% din cifra de afaceri anuală globală.

Dosarul deschis de Comisia Europeană urmărește să stabilească dacă Temu, companie controlată de grupul chinez PDD Holdings, a beneficiat de subvenții acordate de autoritățile chineze, care i-ar fi permis să concureze în condiții incorecte pe piața Uniunii Europene.

Regulamentul privind subvențiile străine permite Bruxelles-ului să investigheze și să sancționeze companiile din afara Uniunii dacă acestea primesc sprijin financiar considerat incompatibil cu regulile concurenței din piața unică.

Compania neagă toate acuzațiile formulate de Comisia Europeană și susține că a colaborat cu autoritățile pe întreaga durată a verificărilor.

De asemenea, reprezentanții Temu afirmă că operațiunile desfășurate în Europa sunt finanțate exclusiv din resurse proprii și că societatea nu beneficiază de ajutoare de stat care să îi ofere avantaje față de concurență.

Cazul Temu face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Uniunea Europeană încearcă să limiteze efectele importurilor foarte ieftine provenite din China și comercializate prin platforme online precum Temu, Shein și AliExpress.

Autoritățile europene au introdus în ultima perioadă o serie de măsuri menite să crească nivelul de control asupra acestor operatori și asupra produselor comercializate în spațiul comunitar.

Începând cu 1 iulie, Uniunea Europeană aplică o taxă de 3 euro pentru coletele de mică valoare provenite din China, măsură adoptată pentru a acoperi costurile generate de verificarea unui număr tot mai mare de expedieri.

În plus, în luna mai, Temu a fost sancționată cu 200 de milioane de euro, după ce autoritățile europene au concluzionat că platforma nu a luat măsuri suficiente pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale către consumatorii din Uniunea Europeană.