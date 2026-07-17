Turismul din Grecia se schimbă. Turiștii evită canicula și aleg vacanțe mai scurte

Deși sezonul estival rămâne unul favorabil pentru turismul european, comportamentul turiștilor începe să se schimbe vizibil. Potrivit unei analize Moody’s Analytics, valurile de căldură și tensiunile geopolitice influențează tot mai mult alegerea destinațiilor și perioada concediilor.

Moody’s Analytics estimează că turismul din Grecia și, în general, din Europa va avea o evoluție pozitivă în această vară, în ciuda șocului energetic.

Compania atrage însă atenția că industria se confruntă cu o nouă realitate, deoarece preferințele turiștilor s-au modificat, iar aceste schimbări pot influența veniturile economiilor care depind în mare măsură de acest sector, cum este cazul Greciei.

Potrivit analizei, principalele cauze sunt valurile de căldură și tensiunile geopolitice din diferite regiuni ale lumii.

Conform Moody’s Analytics, turiștii tind să aleagă vacanțe mai scurte și destinații aflate mai aproape de casă.

În același timp, cresc preferințele pentru locurile considerate sigure, mai accesibile din punct de vedere financiar, mai puțin aglomerate și ferite de temperaturile extreme.

Analiza arată și o schimbare a perioadei de călătorie. Tot mai mulți turiști aleg lunile septembrie și octombrie, în locul sezonului de vârf din iulie și august.

În ciuda provocărilor internaționale, datele Băncii Centrale a Greciei arată că sectorul turistic a avut rezultate solide în primele luni ale anului.

În aprilie 2026, veniturile din turism au depășit 1,1 miliarde de euro, în creștere cu 9,5% față de aceeași perioadă din 2025.

Potrivit instituției, această evoluție este cu atât mai importantă cu cât a avut loc într-un context marcat de incertitudinile din Orientul Mijlociu, care au afectat turismul la nivel global.

În primul trimestru al anului 2026, veniturile din turism au urcat cu 37% față de aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă o creștere de 753 de milioane de euro, până la un total de 2,8 miliarde de euro.

Grecia și-a consolidat poziția de destinație turistică internațională după revenirea puternică înregistrată în 2023, iar tendința de creștere s-a menținut și în anii următori.

Turismul generează peste un sfert din produsul intern brut al țării și asigură mijloacele de trai pentru aproape două milioane de greci, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei elene.