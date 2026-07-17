Christian Tour deschide o nouă eră a vacanțelor. Ce experiențe pregătește pentru turiști

Christian Tour lansează programe Solo Travel și circuite inspirate de fenomenul K-Pop. Compania își extinde totodată oferta de vacanțe exotice și croaziere, mizând pe experiențe autentice și pe noile tendințe din turismul internațional.

Christian Tour, unul dintre cei mai mari touroperatori din România și prima companie de turism listată la Bursa de Valori București, anunță o nouă etapă în dezvoltarea segmentului de turism experiențial. Operatorul introduce o serie de programe exotice dezvoltate în jurul celor mai importante tendințe internaționale din industria călătoriilor.

Noutățile includ două premiere pentru piața din România. Prima este reprezentată de o gamă de circuite dedicată exclusiv femeilor care aleg să călătorească singure, beneficiind însă de siguranța și confortul unui grup organizat. A doua vizează lansarea unor itinerarii inspirate de fenomenul global K-Pop, create special pentru noua generație de turiști interesați de cultura sud-coreeană.

Noua colecție de circuite exotice pune accent pe experiențe atent selectate, care urmăresc apropierea de cultura locală, autenticitatea destinațiilor și participarea la activități diferite de turismul clasic.

Pentru segmentul Solo Travel, compania propune cinci destinații alese în funcție de preferințele femeilor care călătoresc singure la nivel global: Coreea de Sud, Japonia, Vietnam, Maroc și Panama.

„Turismul se schimbă, iar în ultimii ani, călătorii caută mai ales experiențe care îi transformă. De aceea, Christian Tour aduce noi categorii de produse pe piața românească: sunt programe ce răspund tendințelor globale, circuite exotice tematice, un portofoliu divers de croaziere, toate oferindu-le românilor acces la experiențe autentice, în deplină siguranță și cu standardele de calitate care definesc Christian Tour de aproape trei decenii”, afirmă Cristian Pandel, CEO și fondator Christian Tour.

Fiecare dintre aceste programe include activități concepute pentru publicul feminin, de la ateliere de gastronomie, wellness și beauty până la ceremonii tradiționale și experiențe culturale autentice, adaptate specificului fiecărei destinații.

Datele analizate de companie, bazate pe studii internaționale, arată că segmentul femeilor care aleg să călătorească singure se numără printre cele mai dinamice la nivel mondial. Aproximativ 87% dintre acestea optează pentru acest stil de călătorie din proprie inițiativă, iar 96% declară că ar fi mai dispuse să călătorească astfel dacă ar face parte dintr-un grup organizat.

Potrivit companiei, principalele motive care determină alegerea acestui tip de vacanță sunt libertatea, dezvoltarea personală și siguranța. Christian Tour consideră că această tendință creează oportunitatea introducerii pe piața din România a unui produs care răspunde unei cereri aflate în creștere.

În același timp, operatorul dezvoltă programe dedicate celor interesați de Coreea de Sud, pe fondul interesului tot mai ridicat manifestat de generația Z pentru această destinație. Itinerariile sunt construite astfel încât să ofere acces la universul K-Pop, K-Beauty, gastronomiei și culturii contemporane sud-coreene, depășind conceptul clasic al vizitării principalelor obiective turistice.

„Am construit fiecare itinerariu pornind de la întrebarea: ce își dorește cu adevărat un călător atunci când merge până în celălalt capăt al lumii? Răspunsul: nu vrea să bifeze nişte obiective turistice, ci dorește să trăiască experiențe memorabile. De aceea, am inclus în programele noastre activități autentice, întâlniri cu oameni și comunități locale, experiențe culinare, culturale și de lifestyle, care transformă fiecare circuit într-o poveste personală. În același timp, pentru programele dedicate femeilor care călătoresc singure, am acordat o atenție specială siguranței, confortului și sentimentului de comunitate”, adaugă Elena Anghel, director comercial Christian Tour.

Compania anunță, de asemenea, extinderea portofoliului de croaziere, segment care înregistrează o evoluție accelerată pe plan internațional și atrage tot mai mulți turiști români.

Pentru sezonul următor, Christian Tour include itinerarii în Mediterana, Europa de Nord, fiordurile norvegiene, Orientul Mijlociu, Caraibe, Asia și Alaska, dezvoltate în parteneriat cu unele dintre cele mai importante companii de croazieră din lume.

Pachetele sunt concepute astfel încât experiența de la bord să fie completată de excursii atent selectate în destinațiile vizitate, precum și de servicii integrate oferite de operator. Acestea includ transport, cazare și asistență în limba română pe durata programelor.

Christian Tour se numără printre cei mai mari operatori de curse charter și circuite culturale din România. Compania are o experiență de aproape trei decenii și deține un portofoliu care cuprinde circuitele Signature (Once in a Lifetime), programele exotice Combo (Sun & Soul), precum și produse dedicate segmentului de croaziere. În prezent, Christian Tour este singura companie de turism listată pe piața principală a Bursei de Valori București.