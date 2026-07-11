Un nou trend schimbă vacanțele europenilor în 2026. Ce destinații câștigă teren

Călătoriile în Europa continuă să se mențină pe o traiectorie ascendentă în 2026, în pofida unui context marcat de incertitudine economică și geopolitică. Numărul vizitatorilor internaționali a crescut cu 5% de la începutul anului față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană pentru Turism (ETC).

Raportul trimestrial privind tendințele și perspectivele turismului european arată că sectorul a avut o evoluție solidă și în al doilea trimestru al anului, când numărul nopților de cazare a crescut cu 4,8%. Evoluția a fost înregistrată într-o perioadă în care industria turistică s-a confruntat cu mai multe provocări, printre care incertitudinea geopolitică, presiunile economice și efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra unor rute aeriene.

Potrivit ETC, performanța turismului european a fost influențată de schimbarea comportamentului consumatorilor. Raportul menționează și despre „încrederea mai scăzută a consumatorilor, a presiunilor tot mai mari privind accesibilitatea și a perturbărilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu”, factori care au afectat anumite fluxuri de călătorie între Europa și piețele aflate la distanțe medii și lungi.

Deși interesul pentru călători rămâne ridicat, turiștii acordă o atenție mai mare criteriilor de selecție. Conform raportului, „opțiunile devin mai selective”, iar călătorii „caută din ce în ce mai mult destinații percepute ca fiind mai sigure, care oferă un raport calitate-preț bun și sunt mai ușor de accesat”. Totodată, distribuirea călătoriilor pe parcursul întregului an continuă să devină mai echilibrată.

„Turismul european a continuat să dea dovadă de rezistență în trimestrul 2 din 2026, în ciuda unui mediu global mai incert”, a declarat Miguel Sanz, președintele ETC. „Călătoriile rămân o prioritate pentru consumatori, dar modul în care oamenii călătoresc se schimbă.”

Acesta a precizat că „accesibilitatea, siguranța, proximitatea și raportul calitate-preț devin din ce în ce mai importante în alegerea destinației. Pentru destinațiile europene, prioritatea va fi să rămână competitive, susținând în același timp fluxuri de vizitatori mai echilibrate între regiuni și anotimpuri”.

Datele ETC arată că aproape 80% dintre destinațiile europene analizate au înregistrat creșteri ale sosirilor, iar aproximativ una din cinci a raportat majorări de două cifre ale numărului de vizitatori.

Cele mai mari creșteri în primele luni ale anului 2026 au fost înregistrate de Grecia, cu 38,3%, Italia, cu 21,1%, și Malta, cu 16%. Evoluțiile au fost susținute de conectivitatea ridicată și de strategiile prin care aceste destinații încearcă să atragă turiști și în afara perioadelor de vârf.

Europa de Nord a depășit alte regiuni europene în ritmul de creștere, cu o majorare de 10% a sosirilor și de 8,4% a nopților de cazare. Europa Centrală și de Est a înregistrat, de asemenea, rezultate pozitive, cu o creștere de 5,2% a sosirilor și de 6,9% a înnoptărilor.

Europa de Sud și regiunea mediteraneană au rămas stabile, având cea mai mare creștere în valori absolute. Malta, Grecia, Italia, Portugalia și Spania au contribuit la această evoluție prin creșterea numărului de vizitatori.

Totuși, unele destinații au avut un început de an mai dificil. ETC a precizat că anumite piețe „s-au confruntat cu un început de an mai dificil”, pe fondul unor factori externi care au influențat cererea.

Cipru a raportat o scădere de 17,9% a sosirilor, evoluție asociată parțial cu efectele perioadei Paștelui și cu percepția călătorilor privind apropierea de conflictul din Orientul Mijlociu.

Turcia a înregistrat o reducere de 2,1% a sosirilor, pe fondul unei cereri mai scăzute atât din partea turiștilor europeni, cât și a celor care vin din piețe îndepărtate, în contextul situației regionale.

Grecia s-a remarcat printr-o creștere de 64,3% a cheltuielilor pentru călătorii și de 38,3% a sosirilor, ceea ce indică o valoare mai mare a cheltuielilor realizate pentru fiecare călătorie.

Italia a avut o creștere de 21,1% a sosirilor, în timp ce cheltuielile turistice au avansat cu 4,3%, ceea ce reflectă o reducere a cheltuielilor medii per vizitator, în ciuda creșterii volumului de turiști.

Pentru perioada următoare, ETC estimează că turismul de agrement va continua să reprezinte o prioritate pentru consumatori, chiar dacă presiunile economice rămân prezente. Pe principalele piețe europene de origine, cheltuielile pentru călătoriile de agrement sunt estimate să rămână la 13% din totalul cheltuielilor de consum în 2026, peste media globală de 8,5%. Pentru piețele importante din afara Europei, ponderea este estimată să crească ușor, de la 7,5% în 2025 la 7,7%.

ETC a observat că turiștii devin „mai sensibili la prețuri”. În cel mai recent sondaj realizat în rândul industriei turismului, 48% dintre respondenții europeni au indicat „accesibilitatea și raportul calitate-preț” drept o oportunitate importantă pentru Europa în trimestrul al doilea, comparativ cu 32% în primul trimestru.

În același timp, turiștii europeni sunt așteptați să prefere destinațiile apropiate, considerate mai ușor accesibile și mai flexibile. Regiunea Europei de Sud și Mediterana este poziționată favorabil pentru această cerere, interesul pentru această zonă între lunile iunie și noiembrie ajungând la 61%.

Perioadele din afara sezonului de vârf câștigă, de asemenea, importanță. Rezervările pentru luna septembrie au înregistrat creșteri în mai multe zone ale Europei, pe fondul interesului călătorilor pentru evitarea aglomerației și a temperaturilor extreme.