Fenomenul care modifică vacanțele în Europa: de ce dispar perioadele clasice și ce ascunde acest nou tip de turism

Tot mai mulți turiști aleg să își planifice vacanțele internaționale în afara perioadelor tradiționale de vârf, pe fondul temperaturilor ridicate, al aglomerației și al costurilor crescute. Tendința modifică modul în care companiile aeriene și operatorii din turism își construiesc programele, într-un context în care cererea se redistribuie pe tot parcursul anului.

Zborurile către destinații europene, considerate în mod tradițional estivale, încep acum mult mai devreme în an și se prelungesc până la sfârșitul toamnei sau chiar iarna. În loc să fie concentrate între sfârșitul primăverii și sfârșitul verii, acestea acoperă perioade în care, în anii anteriori, traficul aerian era mai redus.

Companiile aeriene au început să ajusteze programele transatlantice pentru a reflecta noul comportament al călătorilor. Astfel, American Airlines a introdus zboruri către Edinburgh încă din luna martie, United Airlines a prelungit ruta Newark–Palermo până în decembrie, iar Delta Air Lines menține serviciul Minneapolis–Roma până în ianuarie, cu mult peste calendarul obișnuit din anii trecuți.

Această extindere vine într-un moment în care industria aviatică se confruntă cu presiuni financiare semnificative. Creșterea prețului combustibilului pentru avioane este estimată să reducă profiturile globale ale companiilor aeriene cu aproximativ 100 de miliarde de dolari, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian. În acest context, operatorii încearcă să valorifice segmentele de cerere mai profitabile și să mențină gradul de ocupare ridicat pe tot parcursul anului, potrivit celor relatate de cnbc.com.

Pe fondul acestor schimbări, investitorii rămân atenți la capacitatea companiilor aeriene de a absorbi creșterea costurilor. Mai mulți transportatori au redus zborurile mai puțin profitabile, în timp ce cererea ridicată le-a permis să transfere o parte din cheltuieli către pasageri.

Acțiunile Delta și United au atins recent niveluri record, iar titlurile American Airlines au urcat la un maxim al ultimelor 18 luni. În același timp, companiile aeriene au început să publice rezultatele financiare pentru al doilea trimestru, oferind și estimări pentru perioada următoare, într-un sezon de raportări considerat esențial pentru direcția industriei.

Reprezentanți ai industriei aeriene descriu o schimbare structurală a modului în care sunt definite sezoanele de călătorie. „Înainte era mult mai dificil. Înainte existau mai multe: sezon bun, sezon prost”, a declarat președintele Delta, Peter Carter, subliniind că Europa este tot mai accesibilă pe tot parcursul anului.

Potrivit acestuia, diversificarea destinațiilor și interesul constant pentru city break-uri contribuie la menținerea cererii. „Sunt atât de multe locuri în Europa unde poți merge pe tot parcursul anului și tot poți avea o experiență uimitoare și de aceea vedem o cerere atât de bună în Europa.”

Schimbările de comportament duc la estomparea diferențelor dintre sezonul de vârf și perioadele de tranziție. „Am văzut această creștere masivă”, a declarat Patrick Quayle, vicepreședinte senior United Airlines responsabil de planificarea rețelei.

În acest context, companiile aeriene încearcă să optimizeze utilizarea flotelor, inclusiv a aeronavelor cu capacitate mare destinate zborurilor lung-curier. Acestea sunt redirecționate mai eficient pentru a menține rutele către Europa active inclusiv în perioadele considerate anterior extrasezon.

Tarifele la clasa business pe rutele transatlantice pot ajunge la aproximativ 10.000 de dolari pentru un bilet dus-întors, semnificativ peste prețurile curselor interne, ceea ce face ca segmentul premium să rămână esențial pentru profitabilitatea companiilor.

Modificarea cererii determină și ajustări logistice. Delta Air Lines își adaptează programele de întreținere și echipaj pentru a evita scoaterea avioanelor din operare în perioadele cu cerere ridicată.

„Nu am da niciodată avioane hangarelor de întreținere, dacă am putea evita acest lucru, vara… pentru că atunci făceam toți banii”, a declarat Jeff Arinder, vicepreședinte pentru planificarea rețelei internaționale la Delta. El a precizat că acum o parte din mentenanță este mutată în timpul verii, pentru a susține operarea în sezonul extins de toamnă.

În paralel, companiile aeriene încearcă să reducă variațiile sezoniere ale veniturilor, adaptând frecvențele de zbor și durata rutelor în funcție de cererea constantă din afara perioadelor tradiționale de vacanță.

Valurile de căldură din Europa au influențat semnificativ preferințele turiștilor. Temperaturile record din ultimele veri au afectat mai multe orașe, unde lipsa sistemelor de climatizare generalizate a amplificat disconfortul. În anumite situații, au fost luate măsuri temporare precum restricții de acces sau ajustări ale evenimentelor publice.

În același timp, orașe turistice precum Barcelona sau Veneția se confruntă cu niveluri ridicate de aglomerație în sezonul estival, ceea ce determină o parte dintre vizitatori să își mute călătoriile în perioade mai puțin solicitate.

Pe lângă factorii climatici, flexibilitatea programelor de lucru și schimbarea priorităților generațiilor mai tinere contribuie la distribuirea mai uniformă a vacanțelor pe parcursul anului, inclusiv în rândul familiilor cu copii școlari.

Destinații precum Sicilia încep să fie promovate tot mai des și în afara verii. Deși temperaturile din iulie depășesc frecvent 30 de grade Celsius, în lunile de iarnă valorile scad semnificativ, iar fluxul turistic se diminuează.

Hotelurile de coastă își ajustează la rândul lor programul de funcționare. Unele unități, inclusiv resorturi de lux, se închid în sezonul rece, însă altele raportează creșteri ale rezervărilor în lunile de primăvară și toamnă.

„Călătorii cu avere netă mare caută din ce în ce mai mult experiențe cu o valoare culturală autentică, iar sezonul intermediar al Siciliei este pur și simplu mai potrivit pentru a le oferi”, a declarat Imelda Shllaku, manager hotelier, referindu-se la interesul în creștere pentru perioadele mai puțin aglomerate.

În acest context, operatorii din turism și companiile aeriene își ajustează strategiile pentru a răspunde unei piețe în care sezonalitatea tradițională își pierde treptat rigiditatea.