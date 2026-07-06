SUA reiau rotația trupelor din Polonia. Anunțul făcut înaintea summit-ului NATO din Turcia

Statele Unite vor relua în următoarele săptămâni rotația militarilor americani din Polonia, după o suspendare temporară anunțată în această primăvară. Confirmarea vine într-un moment în care Washingtonul reevaluează prezența militară din Europa, iar statele de pe flancul estic urmăresc cu atenție deciziile Pentagonului.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunțat că Statele Unite au confirmat reluarea rotației efectivelor americane din Polonia în următoarele săptămâni.

Declarația a fost făcută în cadrul unei ceremonii organizate la o fabrică de armament unde vor fi produse rachete de croazieră Barracuda, de concepție americană.

Oficialul polonez a subliniat că Polonia rămâne un aliat loial al Statelor Unite și a salutat decizia Washingtonului de a relua rotația trupelor, suspendată în urmă cu câteva săptămâni.

În luna mai, SUA anunțaseră suspendarea temporară a rotației militarilor din Polonia, în contextul unei analize privind dispozitivul militar american din Europa. Ulterior, președintele Donald Trump declara că intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia.

Administrația americană desfășoară în prezent o analiză a numărului de militari staționați în Europa, argumentând că statele europene trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate și să aloce mai multe fonduri pentru apărare.

Guvernul de la Varșovia a purtat în ultimele săptămâni discuții cu partea americană pentru reluarea rotației militarilor, însă până acum nu fusese prezentat un calendar oficial.

La același eveniment, premierul Donald Tusk a făcut apel la toate forțele politice din Polonia să mențină sprijinul pentru Ucraina.

Mesajul său vine într-o perioadă în care relațiile dintre Varșovia și Kiev s-au tensionat după omagierea de către autoritățile ucrainene a lui Stepan Bandera, lider naționalist implicat în masacrarea unor civili polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Și Estonia se pregătește pentru sosirea unui nou contingent de militari americani în această vară.

Ministrul eston al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că a fost informat de Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și de comandantul forțelor americane din Europa că următoarea rotație va începe în timpul verii și va continua până la sfârșitul acestui an.

Totuși, oficialul eston a precizat că dimensiunea contingentului nu este încă stabilită, iar deciziile privind desfășurarea militarilor americani după finalul anului vor depinde de analiza strategică realizată de Pentagon.

Președintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Estoniei, Kalev Stoicescu, a declarat că decizia finală aparține Casei Albe și trebuie să țină cont de interesele strategice ale Statelor Unite. Acesta a subliniat că, dacă trupele americane vor rămâne în Europa, acestea ar trebui să fie concentrate pe flancul estic al NATO.

Potrivit ministrului eston al Apărării, nu sunt așteptate anunțuri privind viitorul prezenței militare americane în Europa în cadrul summitului NATO de la Ankara, Estonia urmând să continue să se bazeze pe propriile capacități de apărare și pe grupurile de luptă ale Alianței desfășurate în statele baltice.