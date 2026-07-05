Trump face din NATO o afacere. Europa, presată să cumpere mai mult armament american
SURSA FOTO: Dreamstime - Donald Trump
Summitul NATO din Ankara, programat în perioada 7-8 iulie, va avea loc într-un context marcat de războiul din Ucraina, tensiunile cu Rusia și presiunile Statelor Unite pentru creșterea cheltuielilor de apărare. Potrivit mai multor oficiali și diplomați, administrația președintelui Donald Trump pune un accent tot mai mare pe dimensiunea economică a Alianței.
Statele Unite cer aliaților să investească mai mult în apărare și în echipamente militare americane
Administrația Trump urmărește ca statele membre NATO să își majoreze cheltuielile pentru apărare și să investească într-o măsură mai mare în echipamente produse de industria americană de apărare.
Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a declarat înaintea summitului că Washingtonul salută creșterea producției europene de armament, însă se opune măsurilor considerate protecționiste în domeniul industriei de apărare.
Potrivit acestuia, statele aliate au angajat în ultimul an investiții de aproape 120 de miliarde de dolari în domeniul apărării, iar aproximativ jumătate din această sumă este destinată achiziției de echipamente fabricate în Statele Unite.
Aceste investiții depășesc nivelul anunțat la summitul precedent și vin după solicitările repetate ale președintelui Donald Trump ca statele membre NATO să aloce până la 5% din produsul intern brut pentru apărare, transmite Politico.
Summitul de la Ankara va pune accent pe colaborarea dintre guverne și industria de apărare
Pe lângă reuniunea liderilor statelor membre, în marja summitului va avea loc și Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare.
Potrivit unor diplomați europeni, secretarul general al NATO urmărește ca reuniunea să fie însoțită de anunțarea unor proiecte și parteneriate între companii din industria de apărare.
În ultimele zile, Regatul Unit și Germania au anunțat intenția de a produce sub licență armament american pe teritoriul lor, iar oficialii europeni speră că astfel de investiții vor contribui la consolidarea cooperării cu Washingtonul.
Mai multe surse diplomatice susțin că statele europene intenționează să prezinte la Ankara noi proiecte de investiții în valoare de miliarde de dolari, atât pentru întărirea capacităților militare, cât și pentru dezvoltarea industriei de apărare.
Europa încearcă să mențină unitatea Alianței într-un context geopolitic complicat
În paralel cu discuțiile privind investițiile, liderii europeni rămân preocupați de securitatea continentului, în special în contextul războiului din Ucraina și al evoluțiilor de pe flancul estic al NATO.
În ultimele luni, administrația americană a anunțat retrageri de trupe din Germania, a renunțat la unele planuri privind desfășurarea de rachete Tomahawk în Europa și a început o analiză privind prezența militară americană pe continent.
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat recent că statele europene trebuie să își asume un rol mai important în apărarea convențională a continentului și să reducă dependența de forțele Statelor Unite.
Potrivit oficialilor europeni, obiectivul principal al summitului de la Ankara rămâne reafirmarea angajamentelor privind securitatea colectivă, continuarea sprijinului pentru Ucraina și consolidarea capacităților de apărare ale Alianței într-un context internațional tot mai tensionat.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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