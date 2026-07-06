Prețul argintului s-a prăbușit cu aproape 50%. Analiștii spun că piața ar putea pregăti următoarea creștere

După un început de an spectaculos, piața argintului a trecut prin una dintre cele mai abrupte corecții din ultimele decenii. Deși prețul metalului a scăzut cu aproape 50% față de maximul istoric atins în ianuarie, analiștii spun că cererea rămâne puternică, iar perspectivele pe termen lung continuă să fie favorabile.

Prețul argintului a coborât cu aproape 50% față de nivelul record atins la sfârșitul lunii ianuarie, când contractele futures au urcat până la 121,79 dolari pe uncie în timpul ședinței de tranzacționare și au închis la 115,50 dolari pe uncie.

După atingerea acestui maxim, piața a înregistrat o scădere de peste 30% într-o singură zi, cea mai amplă din aproape jumătate de secol.

În prezent, contractele pentru livrarea din septembrie sunt tranzacționate în jurul valorii de 62 de dolari pe uncie, potrivit MarketWatch.

Specialiștii spun că această evoluție a fost alimentată mai degrabă de speculații și de cumpărările agresive ale investitorilor pe termen scurt decât de schimbări fundamentale ale pieței.

În ciuda corecției puternice a prețului, cererea pentru argint rămâne ridicată. Metalul este utilizat pe scară largă în industria electronică, în producția de panouri fotovoltaice, în industria de apărare, în centrele de date dedicate inteligenței artificiale și în fabricarea vehiculelor electrice.

Jan Skoyles, director de cercetare la GoldCore, consideră că fundamentele pieței nu s-au schimbat, iar cererea industrială continuă să fie solidă.

Potrivit acesteia, piața contractelor futures tratează în prezent argintul mai degrabă ca pe un activ financiar influențat de dobânzi, în timp ce guvernele și industria îl consideră tot mai mult un material strategic.

Analiștii atrag atenția că nu a existat o prăbușire similară a cererii care să justifice o scădere atât de amplă a prețurilor.

Experții spun că s-a creat o diferență tot mai mare între prețurile contractelor financiare și importanța argintului fizic.

În timp ce instrumentele financiare bazate pe argint au fost afectate de vânzările investitorilor, accesul la metalul fizic devine din ce în ce mai important pentru industrie.

Printre factorii care au susținut creșterea prețurilor la începutul anului s-au numărat decizia Indiei de a permite fondurilor de pensii să investească în aur și argint, temerile privind eventuale restricții la exporturile din China și deficitul global de ofertă care persistă de mai mulți ani.

Ulterior, investitorii orientați spre tranzacții speculative au început să își marcheze profiturile, ceea ce a amplificat corecția.

Unii specialiști consideră că actualele niveluri ale prețului pot reprezenta o oportunitate pentru investitorii pe termen lung.

Nick Cawley, analist la Solomon Global, afirmă că scăderea poate atrage din nou cumpărători, însă avertizează că eventualele majorări ale dobânzilor la nivel mondial ar putea continua să exercite presiuni asupra metalelor prețioase pe termen scurt.

La rândul său, Paul Mladjenovic, autor al volumului Investing in Gold and Silver for Dummies, consideră că entuziasmul excesiv din primele luni ale anului a împins prețul argintului mult prea sus într-un timp foarte scurt, iar corecția era necesară pentru stabilizarea pieței.

Acesta estimează că argintul ar putea încheia anul în jurul valorii de 80 de dolari pe uncie, iar în 2027 ar putea testa din nou intervalul cuprins între 110 și 130 de dolari pe uncie, dacă cererea industrială și deficitul de ofertă se vor menține.