Cererea pentru panouri solare a explodat în Filipine. Mii de oameni investesc în sisteme fotovoltaice după ce energia a atins costuri record

În contextul creșterii accelerate a prețurilor la energie electrică, Filipine au devenit cea mai mare piață mondială pentru achizițiile de panouri solare, raportat la evoluțiile înregistrate după izbucnirea conflictului din Iran. Tot mai mulți locuitori aleg să își instaleze sisteme fotovoltaice pe acoperișurile locuințelor pentru a reduce impactul facturilor tot mai mari la electricitate.

Principalul distribuitor de energie din țară, Meralco, a majorat tarifele cu 10% de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie. În prezent, o gospodărie medie din Filipine cheltuiește aproximativ 12% din venitul lunar pentru plata energiei electrice, presupunând un consum de 200 kilowați-oră pe lună, nivel considerat media pentru o familie formată din trei persoane, conform informațiilor publicate de Reuters.

Filipine se numără printre puținele state din Asia de Sud-Est care acordă foarte puține subvenții pentru energie, iar prețurile la electricitate pentru consumatorii casnici sunt cele mai ridicate din regiune. Singura țară care se apropie de aceste niveluri este Singapore, însă puterea de cumpărare a populației de acolo este de aproape 13 ori mai mare.

Creșterea costurilor energiei și reducerea prețurilor tehnologiei solare au determinat tot mai multe familii să investească în sisteme fotovoltaice. Un exemplu este cel al unui inginer software în vârstă de 39 de ani din Manila, care a decis să instaleze un sistem solar în valoare de 570.000 de pesos filipinezi, echivalentul a aproximativ 9.300 de dolari, pentru locuința pe care o împarte cu alte trei persoane. Acesta consideră că, în viitor, o parte semnificativă a clasei de mijloc va adopta soluții similare.

Cererea explozivă pentru panouri fotovoltaice s-a reflectat și în comerțul exterior. Importurile de panouri solare au atins 407 milioane de dolari în cele trei luni încheiate în luna mai, înregistrând o creștere de 145% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor comerciale din China, țară care domină producția globală de panouri solare.

Chiar și după ce livrările totale de panouri din China au scăzut cu 13% în luna mai, ca urmare a eliminării unor facilități fiscale, exporturile către Filipine au crescut cu aproape o treime. Deși, oficial, Țările de Jos continuă să figureze drept o piață mai mare pentru panouri solare, specialiștii explică faptul că acest lucru se datorează rolului țării ca centru de redistribuire a mărfurilor.

Philergy German Solar, un instalator cu sediul în Manila, a primit în primele cinci luni ale acestui an de peste două ori și jumătate mai multe solicitări din partea clienților comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La un moment dat, compania a gestionat aproximativ 3.000 de cereri pe zi.

Potrivit reprezentanților companiei, clienții iau deciziile de cumpărare mult mai rapid decât în trecut, iar cererea este alimentată în continuare de nivelul ridicat al prețurilor la electricitate.

Analiștii estimează că, în următorii doi ani, capacitatea instalată de energie solară distribuită ar putea crește de aproape trei ori, ajungând la 3.500 de megawați. Acest nivel ar echivala cu actuala capacitate a centralelor solare de mari dimensiuni din Filipine. Totodată, perioada de recuperare a investițiilor în sisteme fotovoltaice s-a redus la aproximativ 3,1 ani, față de patru ani anterior.

În prezent, energia solară reprezintă mai puțin de 4% din consumul total de energie electrică al țării, conform datelor guvernamentale.

Creșterea prețurilor la energie a fost amplificată și de deprecierea monedei naționale, în condițiile în care Filipine depind în mare măsură de importurile de cărbune și gaze naturale pentru producerea electricității. Această situație a contribuit la accelerarea inflației până la niveluri nemaiîntâlnite de mai mulți ani și a încetinit ritmul de creștere economică.

Un antreprenor din Manila a instalat în luna ianuarie un sistem solar de 12 kilowați, dotat cu baterii de stocare. După ce prețurile energiei au atins niveluri record în luna mai, factura sa lunară la electricitate a scăzut la aproximativ o cincime din suma de 21.000 de pesos plătită în vara anului trecut.

Cu toate acestea, dezvoltarea rapidă a sectorului se confruntă și cu provocări importante. Ritmul instalărilor este mai lent decât cererea din cauza stocării speculative a componentelor, a fluctuațiilor de preț ale echipamentelor și a controalelor insuficiente privind calitatea sistemelor instalate.

Guvernul filipinez oferă împrumuturi pentru instalarea sistemelor solare în valoare de până la 500.000 de pesos, cu o dobândă preferențială de 5%, sub nivelul pieței. Totuși, acest program nu este disponibil pentru angajații din sectorul privat.

Un alt obstacol major îl reprezintă costurile inițiale ridicate ale investiției, care depășesc de regulă venitul anual mediu al unei gospodării filipineze, estimat la 353.200 de pesos. Specialiștii din domeniul energiei avertizează că, deși oportunitatea economică oferită de energia solară este reală și perioada de recuperare a investiției s-a redus semnificativ, costurile inițiale rămân prea mari pentru multe gospodării și companii.