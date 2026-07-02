Gazele naturale ar putea deveni principala sursă de energie a SUA până în 2030, depășind petrolul

SUA se apropie de o schimbare majoră în sectorul energetic: gazele naturale sunt pe cale să devină principala sursă de energie până în 2030, depășind petrolul. Evoluția este alimentată de creșterea producției de gaze, electrificarea economiei și reducerea consumului de carburanți.

Până la sfârşitul deceniului, gazele naturale ar putea depăşi, pentru prima dată, petrolul din poziţia de principala sursă de energie a SUA, după ce decalajul a dispărut aproape complet în 2025. Această schimbare va pune capăt unui capitol care a început în 1950, când petrolul a pus capăt domniei îndelungate a unui alt combustibil fosil: cărbunele.

„Aş spune că, cel mai probabil, vom trece peste acest prag în următorii câţiva ani şi, până în 2030, vom avea un avans semnificativ în ceea ce priveşte petrolul”, a declarat Toby Rice, director la producătorul american de gaze EQT Corp.

Tranziţia SUA de la statutul de ţară care funcţionează pe bază de petrol la statutul de ţară care funcţionează în principal pe gaze naturale arată cât de mult economia gazelor ieftine a reorganizat părţi ale sectorului energetic şi a eliminat sursele de combustibil concurente.

Potrivit unui raport publicat recent de Administraţia SUA pentru Informaţii în domeniul Energiei, în 2025, gazele naturale au reprezentat 36% din consumul de energie al SUA, puţin sub 37% reprezentat de petrol. Decalajul dintre petrol şi gaze s-a redus în ultimul deceniu, pe măsură ce revoluţia gazelor de şi a impulsionat producţia de gaze naturale. În aceeaşi perioadă, economia SUA s-a electrificat, iar cea mai mare sursă de cerere de petrol autohton, benzina, a stagnat.

Această schimbare vine într-un context în care utilizarea vehiculelor electrice şi dezvoltarea centrelor de date stimulează cererea de energie electrică produsă în centrale pe gaze, punând o presiune suplimentară asupra reţelei electrice din SUA. Conform datelor Administraţiei SUA pentru Informaţii în domeniul Energiei, reţeaua energetică din SUA generează peste 40% din energia sa prin arderea gazelor naturale. Vehiculele electrice au contribuit şi la scăderea cererii de benzină, care este puţin probabil să revină la maximele atinse înainte de pandemia de Covid-19, chiar dacă americanii conduc mai mult în fiecare an.

„Cifrele nu mint: Statele Unite se află în mijlocul unei tranziţii energetice, îndepărtându-se de cărbune şi petrol, către electricitatea produsă din gaze naturale şi surse regenerabile”, a afirmat Mark Brownstein, vicepreşedinte la Environmental Defense Fund.

Administraţia SUA pentru Informaţii în domeniul Energiei se aşteaptă ca cererea de petrol a SUA să crească cu 0,6% între 2025 şi 2027, în timp ce cererea de gaze va creşte cu 3,4% în aceeaşi perioadă, reducând şi mai mult decalajul dintre principalii combustibili.

În ultimele decenii, o mare parte din electricitatea din SUA ar fi fost produsă pe bază de cărbune. Totuși, după apariţia fracturării hidraulice şi a forajului orizontal în anii 2000, gazele naturale au înlocuit în mare măsură cărbunele ca principal combustibil pentru centralele electrice ale naţiunii. Din 2011 până în 2020, peste 100 de centrale pe cărbune au fost înlocuite sau convertite în centrale pe bază de gaze, potrivit Administraţiei SUA pentru Informaţii în domeniul Energiei.

Desigur, gazele naturale nu sunt singura sursă de energie care este în creştere. Avansul energiei regenerabile, în principal eoliană şi fotovoltaică, a depăşit creşterea gazelor, a spus Brownstein.

Din 2015 până în 2025, utilizarea energiei eoliene şi fotovoltaice s-a triplat, în timp ce utilizarea gazelor naturale a crescut cu 23%, chiar dacă creşterea absolută a gazelor naturale a fost mai mare, potrivit datelor Administraţiei SUA pentru Informaţii în domeniul Energiei.