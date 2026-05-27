Alexandru Nazare, audiat ca martor la DNA în dosarul achizițiilor de vaccinuri COVID. Anchetă privind achizițiile din pandemie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, fost ministru al Finanțelor în perioada guvernului condus de Florin Cîțu, a fost audiat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în calitate de martor într-un dosar care vizează achizițiile de vaccinuri anti-COVID, potrivit unor surse judiciare.

Dosarul instrumentat de DNA are în vedere modul în care au fost aprobate contractele de achiziție pentru vaccinurile anti-COVID-19 în perioada pandemiei, cu accent pe justificarea necesarului și pe impactul bugetar al acestor decizii.

În același dosar sunt vizați și foști oficiali guvernamentali, inclusiv Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, foști miniștri ai Sănătății în perioada analizată de procurori.

Conform datelor din anchetă, procurorii DNA analizează ipoteza potrivit căreia România ar fi contractat un număr de doze de vaccin peste necesarul real al populației eligibile. O parte dintre aceste doze ar fi urmat să expire sau să fie redistribuite altor state prin mecanisme internaționale.

De asemenea, anchetatorii verifică dacă deciziile de extindere a contractelor au fost fundamentate pe analize de oportunitate și pe date actualizate privind campania de vaccinare.

„La nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, a fost înregistrat sub nr.243/P/2021, procesul-verbal de sesizare din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309 C.pen”, se arată în referat.

În perioada în care deținea portofoliul Finanțelor, Alexandru Nazare ar fi exprimat rezerve cu privire la noi achiziții de vaccinuri, invocând lipsa unor justificări clare legate de stocuri, evoluția vaccinării și presiunea asupra bugetului de stat.

Surse politice susțin că acesta ar fi refuzat să avizeze anumite memorandumuri privind achizițiile suplimentare, în special cele referitoare la livrări pe termen mediu, ceea ce ar fi dus la decizii asumate la nivel guvernamental.

Ulterior acestor divergențe instituționale, Alexandru Nazare a fost revocat din funcție în vara anului 2021, în contextul reconfigurării echipei guvernamentale conduse de Florin Cîțu.

DNA a deschis dosarul din oficiu, investigând posibile fapte de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite, conform legislației privind faptele de corupție și utilizarea necorespunzătoare a funcției publice.

Procurorii analizează modul în care au fost încheiate angajamentele de achiziție prin mecanisme europene comune și dacă au fost respectate procedurile legale și criteriile de necesitate.

Alexandru Nazare are în prezent calitatea de martor în acest dosar, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorilor DNA. Până în acest moment, nu au fost formulate acuzații directe împotriva sa.