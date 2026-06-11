Alexandru Nazare merge la Luxemburg pentru negocieri-cheie privind fondurile europene, deficitul și investițiile. Ce mize are România la ECOFIN și BEI

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 11-12 iunie la reuniunile Eurogrup+, Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI) și ECOFIN, desfășurate la Luxemburg. Pe agenda întâlnirilor se află teme cu impact direct asupra României, de la reducerea deficitului bugetar și finanțarea investițiilor, până la securitatea energetică, apărare și accesarea fondurilor europene.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că participă la un nou maraton de întâlniri cu oficiali europeni, în cadrul reuniunilor Eurogrup+, Consiliului Guvernatorilor BEI și ECOFIN.

Potrivit acestuia, discuțiile sunt importante pentru România într-un moment în care autoritățile încearcă să reducă deficitul bugetar fără a afecta investițiile esențiale pentru economie.

„Zilele acestea particip la un nou maraton de întâlniri şi discuții, la reuniunile Eurogrup+, Consiliului Guvernatorilor BEI și ECOFIN. Voi avea o serie de dialoguri importante pentru România, pentru că aici se discută teme care ne privesc direct: stabilitatea economică, regulile fiscale europene, finanțarea investițiilor, securitatea energetică, apărarea și competitivitatea Europei”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a subliniat că relația cu instituțiile europene reprezintă un element esențial pentru menținerea credibilității României pe piețele financiare și pentru accesul la instrumentele europene de investiții.

„Pentru România, relația cu instituțiile europene este o componentă importantă a efortului de a rămâne o țară credibilă, finanțabilă și conectată la marile instrumente europene de investiții.”

Un punct important al vizitei îl reprezintă reuniunea anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții. În marja acesteia, Alexandru Nazare va avea întâlniri cu reprezentanții conducerii BEI și ai Fondului European de Investiții (FEI).

Discuțiile vor viza identificarea unor noi oportunități de finanțare pentru proiectele românești, în special în domenii considerate prioritare la nivel european, precum infrastructura, energia, industria, tehnologia și apărarea.

„La reuniunea Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții voi avea întrevederi cu reprezentanții conducerii BEI și ai Fondului European de Investiții despre finanțarea proiectelor europene, cu accent pe securitate și apărare.”

BEI este principalul instrument financiar al Uniunii Europene pentru susținerea marilor investiții, finanțând proiecte în infrastructură, energie, sănătate, educație și mediul de afaceri. La rândul său, FEI sprijină IMM-urile, start-up-urile și companiile inovatoare prin garanții și instrumente financiare realizate în parteneriat cu instituțiile financiare europene.

Ministrul Finanțelor a explicat că România nu poate susține exclusiv din bugetul național toate investițiile majore de care are nevoie, mai ales în contextul consolidării fiscale și al angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene.

„Miza acestor discuții pentru România este modul în care putem folosi instrumentele europene de finanțare. Nu putem susține toate investițiile importante doar din bugetul național, mai ales într-o perioadă în care trebuie să reducem deficitul.”

Potrivit lui Alexandru Nazare, fondurile europene clasice, PNRR, programul SAFE, finanțările BEI și instrumentele FEI reprezintă principalele resurse care pot susține dezvoltarea economică în următorii ani.

„De aceea, finanțările BEI, instrumentele FEI, fondurile europene, PNRR și programul SAFE sunt esențiale pentru infrastructură, energie, apărare, industrie, tehnologie și competitivitate.”

La reuniunea Eurogrup+, miniștrii de finanțe din statele europene vor analiza securitatea economică și energetică a Uniunii Europene, precum și provocările legate de competitivitate și suveranitate tehnologică.

Ulterior, în cadrul reuniunii ECOFIN, vor fi discutate mai multe dosare importante pentru economia europeană. Printre acestea se numără extinderea Mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM), dezvoltarea piețelor de capital europene, impactul economic al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență și noile reguli de guvernanță economică ale Uniunii Europene.

Totodată, miniștrii de finanțe vor analiza Pachetul de primăvară al Semestrului European 2026 și măsurile privind procedurile de deficit excesiv aplicate unor state membre.

Ministrul Finanțelor a transmis că poziția României rămâne neschimbată în cadrul discuțiilor europene: reducerea deficitului trebuie realizată fără sacrificarea investițiilor care generează creștere economică.

„Poziția României rămâne consistentă: avem nevoie de disciplină bugetară, dar și de proiecte care produc dezvoltare. Fondurile europene și instrumentele financiare europene sunt cheia pentru ca ajustarea bugetară să nu devină o frână pentru economie.”

În final, Alexandru Nazare a subliniat că prezența activă a României la reuniunile europene este esențială pentru negocierea obiectivelor strategice și pentru menținerea încrederii partenerilor europeni.