APIA autorizează plăți de 155 milioane de lei. Fermierii ar putea primi încă 47 de milioane de lei în această săptămână

Vești importante pentru fermierii români care așteaptă plata subvențiilor și a sprijinului acordat prin programele agricole. Ministerul Agriculturii anunță noi sume autorizate pentru plată prin APIA și pregătește în același timp o nouă schemă de sprijin destinată crescătorilor de porci.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat pentru plată aproximativ 155 de milioane de lei din Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT), a anunțat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, nivelul plăților autorizate a ajuns la aproximativ 87% din totalul sumelor prevăzute prin această schemă de sprijin. Totodată, Ministerul Finanțelor a aprobat solicitarea Ministerului Agriculturii de a efectua plăți suplimentare înainte de data de 20 iunie.

În aceste condiții, autoritățile estimează că încă 47 de milioane de lei vor ajunge la fermieri chiar în această săptămână, prin intermediul ANT și al altor forme de sprijin.

„Am câteva informaţii despre plăţile APIA. Avem undeva la 155 de milioane de lei autorizaţi pentru plată la APIA din Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (ANT). Acest lucru înseamnă că suntem la 87%. Astăzi, domnul ministru Nazare (ministrul interimar de Finanţe – Alexandru Nazare – n. r.) ne-a acceptat solicitarea ca înainte de data de 20 să putem face plăţi şi din bugetul naţional, motiv pentru care săptămâna aceasta, mâine în principiu, pleacă alte 47 de milioane de lei din ANT şi alte forme către fermieri”, a afirmat acesta.

În sectorul vegetal, situația este și mai avansată. Tanczos Barna a precizat că plățile aferente Ajutoarelor Naționale Tranzitorii au ajuns deja la un grad de realizare de 97%.

Ministrul interimar a explicat că în ultimele zile au fost rezolvate o serie de probleme administrative care blocau plata subvențiilor pentru aproximativ 9.000 de fermieri din întreaga țară. După actualizările efectuate de APIA, numărul beneficiarilor rămași în această situație ar urma să scadă la aproximativ 1.000.

„În acelaşi timp, la vegetal suntem deja la 97% plăţi pe ANT. Săptămâna aceasta au operat colegii de la APIA câteva modificări la fermierii blocaţi. Erau în total în jur de 9.000 de fermieri care din diverse motive, inclusiv lipsă de soft şi alte chestiuni administrative care n-au fost bifate, rezolvate la timp, au fost blocaţi. Estimăm că după operaţiunile de luni şi de marţi numărul fermierilor blocaţi se reduce la 1.000 la nivel naţional”, a susţinut ministrul interimar.

Pe lângă fondurile gestionate de APIA, fermierii urmează să primească în această perioadă și sume prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor au semnat un ordin comun care facilitează deschiderea creditelor necesare pentru efectuarea plăților. Potrivit lui Tanczos Barna, situația din cadrul AFIR intră într-un ritm normal, iar transferurile către beneficiari vor începe în cursul acestei săptămâni.

Datele prezentate de minister arată că, începând cu 24 aprilie 2026, au fost operate plăți totale de peste 463 de milioane de euro către fermieri.

Din această sumă, aproximativ 121 de milioane de euro provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 158 de milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), 28 de milioane de euro reprezintă cofinanțarea FEADR din bugetul național, iar alte 155 de milioane de euro sunt fonduri naționale alocate pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii.

Potrivit oficialului, aceste sume autorizate ar urma să fie transformate în plăți efective până la sfârșitul săptămânii.

„Ne apropiem de plăţile la zi şi la AFIR. Acolo am semnat împreună cu domnul Nazare un ordin comun pentru a facilita deschiderile de credite pentru AFIR şi lucrurile acolo intră pe un făgaş normal. Săptămâna aceasta pleacă şi acolo sumele către fermieri. În total, din data de 24 aprilie, Ministerul Agriculturii a operat plăţi totale în valoare de peste 463 milioane de euro către fermieri. Suma se compune din: FEGA – cam 121 de milioane, FEADR – 158 de milioane, bugetul naţional cofinanţare FEADR – 28 de milioane şi buget naţional – 155 de milioane pentru ANT. Sunt sumele autorizate care până la sfârşitul săptămânii se transformă şi în plăţi efective”, a subliniat şeful interimar de la Agricultură.

Ministerul Agriculturii pregătește și un nou program de sprijin destinat crescătorilor de suine, inclusiv celor care dețin animale în gospodăriile populației.

Proiectul de Hotărâre de Guvern elaborat de minister prevede acordarea unui ajutor de 20 de euro pentru fiecare porc înregistrat și identificat corespunzător. Măsura este parte a unei noi strategii de combatere a pestei porcine africane, boală care continuă să afecteze sectorul zootehnic din România.

Tanczos Barna a explicat că autoritățile doresc să încurajeze respectarea regulilor de biosecuritate și înregistrarea tuturor animalelor în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor.

„Am finalizat o Hotărâre de Guvern pentru a sprijini crescătorii de suine din România la nivelul gospodăriei populaţiei. Această formă de sprijin este practic o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte lupta împotriva pestei porcine. În ultimii ani, România a încercat să oprească pesta porcină şi să reducă efectul asupra fermierilor în ceea ce priveşte interdicţiile de a exporta, interdicţiile de a procesa, interdicţiile de a comercializa. Nu avem rezultate notabile şi, deşi numărul de focare scade, ţara este în continuare roşie din punct de vedere pestă porcină şi nu putem să ieşim din nicio fermă sau nicio unitate de procesare cu produse care rezultă din carne de porc din ţară, motiv pentru care cred că trebuie să schimbăm paradigma. Trebuie să susţinem acei fermieri, inclusiv la nivelul IGP-urilor, care respectă legea, fermieri care cresc un număr limitat de porci, pentru că gospodăria populaţiei nu este o gospodărie sau o fermă care să crească mii de porcine. Acolo unde animalele sunt crotaliate, acolo unde există un contact cu medicul veterinar, acolo unde, la cele înregistrate de tip A, de exemplu, există contract cu medicul veterinar şi există condiţii minime de biosecuritate şi de bunăstare, acolo vrem să venim în sprijinul fermierilor şi să acordăm un sprijin pentru respectarea condiţiilor de biosecuritate de 20 euro/cap de animal crescut în fermă”, a declarat, miercuri, viceprim-ministrul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă.

Sprijinul ar urma să fie acordat pentru maximum cinci porci în cazul gospodăriilor clasice și pentru maximum 50 de capete în cazul exploatațiilor de tip A. Printre condițiile principale se numără crotalierea animalelor și înregistrarea lor în baza națională de date, iar pentru exploatațiile de tip A este necesară și existența unui contract cu un medic veterinar.

„Este absolut necesar să susţinem gospodăriile care lucrează corect, să susţinem fermierii care respectă legea şi interesul Autorităţii Sanitar Veterinare şi interesul Ministerului Agriculturii este să avem un inventar corect şi la zi al exemplarelor de porcine din ţară, indiferent dacă ele sunt în gospodării mari sau în gospodării mici”, a precizat el.

Ministerul Agriculturii estimează că plata acestei subvenții ar putea fi realizată până cel târziu la data de 22 decembrie 2026.

„Prin Hotărârea de Guvern pe care am elaborat-o, propunem ca cererile să fie depuse la DAJ-uri, la direcţiile agricole, şi subvenţia să se plătească cel târziu până pe data de 22 decembrie 2026 inclusiv. Condiţiile sunt minimale. Aşa cum am spus: 20 de euro/cap de porcină în cazul în care sunt crotaliate animalele, numai în cazul în care sunt înscrise în SNIIA (Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor – n. r.), în cazul în care există pentru cele de tip A un contract cu un medic veterinar şi să putem să ne apropiem de acea situaţie ideală când toate exemplarele de porcine din România sunt crotaliate şi sunt înregistrate din toate fermele unde teoretic poate să apară cât un focar de pestă porcină”, a mai spus acesta.

Proiectul face parte din pachetul de acte normative pregătite de minister, însă adoptarea sa va putea avea loc după depășirea perioadei în care Guvernul funcționează cu atribuții interimare.