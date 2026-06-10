Fermierii ar putea primi bani în plus de la stat. Tánczos Barna cere finanțări mai mari: Am propus majorarea sprijinului de la 200 de euro la 800 de euro

Tánczos Barna, vicepremier și ministru interimar al Agriculturii, a prezentat miercuri bilanțul principalelor măsuri aflate în lucru la nivelul MADR. Oficialul a anunțat majorarea sprijinului pentru producătorii de cartofi și noi scheme de ajutor pentru crescătorii de porci. Propunerile au fost discutate în contextul dificultăților cu care se confruntă mai multe sectoare agricole din România. Actele normative sunt pregătite, însă aprobarea lor depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline.

Producătorii de cartofi se află printre categoriile de fermieri pentru care Ministerul Agriculturii propune majorarea semnificativă a sprijinului acordat de stat. Potrivit lui Tánczos Barna, hotărârea de guvern destinată acestui sector este singurul act normativ aflat pe circuit care nu a fost încă aprobat.

„În ceea ce privește actele normative propuse, am aprobat în Guvern toate actele care erau pe circuit, cu excepția Hotărârii de Guvern pentru sprijinirea producătorilor de cartofi. În ceea ce privește acest sprijin însă, am propus majorarea sprijinului de la 200 la 800 de euro, având în vedere că această majorare ar reprezenta în continuare un procent foarte mic din totalul cheltuielor care sunt necesare pentru înființarea unui hectar de cultură de cartof în România”, a declarat Tánczos Barna.

Ministrul interimar a explicat că nivelul actual al ajutorului este considerabil mai redus comparativ cu alte scheme de sprijin acordate în agricultură, în timp ce deficitul comercial pe segmentul cartofului rămâne ridicat.

„Acolo, procentual, sprijinul este dublu. La cartof, în continuare, deficitul de balanță comercială este uriaș. Anul trecut producătorii de cartofi s-au confruntat cu o problemă uriașă: supraproducția din Germania și Polonia a generat transporturi imediate de cartofi, care, practic, plecau de acolo doar cu costuri de transport, doar pentru a-i scăpa pe fermieri de supraproducție. Astfel, au exercitat o presiune uriașă pe piața din România, motiv pentru care, încă de atunci, am avut o discuție cu domnul ministru Barbu, pe vremea respectivă dânsul conducea ministerul, și am agreat că și în cazul producătorilor de cartofi este nevoie de un sprijin mai consistent. Din păcate, hotărârea nici până în ziua de astăzi nu a trecut de Guvern, este practic o așteptare continuă”, a explicat Tánczos Barna.

Oficialul a precizat că ministerul a elaborat două variante ale schemei de ajutor, iar cea mai recentă propunere prevede plata sumei totale în două tranșe.

„Ultima variantă trimisă la Ministerul Finanțelor și la domnul prim-ministru prevede 300 de euro plătibili în 2026 și 500 de euro în 2027. Sper să găsim înțelegere și la colegii din Guvern, este nevoie urgentă de acest sprijin și cred că un sector important ca producția de cartof nu trebuie să fie văduvit de un sprijin real din partea Guvernului într-o perioadă dificilă pentru dânșii”, a adăugat ministrul interimar al Agriculturii.

Pe lângă situația producătorilor de cartofi, Tánczos Barna a atras atenția și asupra altor domenii agricole care depind de materia primă autohtonă și care, în opinia sa, ar avea nevoie de sprijin suplimentar pentru a-și menține competitivitatea.

Ministrul a oferit ca exemplu sectorul sfeclei de zahăr, unde nu a fost identificată până acum o schemă similară de finanțare, deși menținerea producției interne este considerată importantă pentru industria alimentară.

„La producătorii de sfeclă, de exemplu, nu am mai avut posibilitatea să venim cu o astfel de formă de sprijin, dar și aici interesul României este să aibă producție autohtonă și să aibă materie primă pentru fabricile din țară, nu să aducem zahăr din afară, din Uniunea Europeană sau din Ucraina”, a mai spus Tánczos Barna.

În cadrul aceleiași conferințe, Tánczos Barna a prezentat și măsurile pregătite pentru sectorul suin, afectat în ultimii ani de pesta porcină africană și de creșterea costurilor de producție.

Potrivit ministrului, a fost finalizată o hotărâre de guvern destinată gospodăriilor populației care respectă normele minime de identificare a animalelor și de biosecuritate.

„Am finalizat o hotărâre de guvern pentru a sprijini crescătorii de suine din România la nivelul gospodăriei populaţiei, este o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte lupta împotriva pestei porcine. În ultimii ani, România a încercat să oprească răspândirea pestei porcine şi să reducă efectul asupra fermierilor în ceea ce priveşte interdicţiile de a exporta, de a procesa şi de a comercializa. Nu avem rezultate notabile şi, deşi numărul de focare scade, ţara este în continuare roşie din punct de vedere al pestei porcine şi nu putem să ieşim din nicio fermă sau nicio unitate de procesare cu produse din carne de porc din ţară”, a declarat Tánczos Barna.

Schema prevede acordarea unui sprijin de 20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodăriile populației, în limita a cinci animale, precum și pentru exploatațiile de tip A cu până la 50 de capete, cu condiția respectării normelor stabilite.

„Acolo unde animalele sunt crotaliate, acolo unde există un contact cu medicul veterinar, acolo unde există condiţii minime de biosecuritate şi de bunăstare vrem să venim în sprijinul fermierilor şi să acordăm un sprijin pentru respectarea condiţiilor de biosecuritate, un ajutor de 20 euro pe cap de animal crescut în fermă, până la 5 capete în gospodăriile populaţiei neînregistrate. În cazul gospodăriilor care sunt înregistrate, cele de tip A, cu până la 50 de capete, se acordă acelaşi sprijin”, a precizat ministrul.

Conform proiectului, cererile vor fi depuse la direcțiile agricole județene, iar plățile ar urma să fie efectuate până la 22 decembrie 2026.

Agricultura beneficiază și de un proiect dedicat fermelor comerciale din sectorul suin. Potrivit ministrului interimar, schema are un buget total estimat la 11 milioane de euro și prevede sprijin pe loc de cazare pentru animalele din exploatații.

Fermele de îngrășare ar urma să primească aproximativ 12 euro pe loc de cazare, în timp ce pentru animalele de reproducție sprijinul ar putea ajunge la 13-14 euro pe loc de cazare. Măsura este justificată prin posibilitatea compensării costurilor suplimentare generate de contextul economic și geopolitic actual.

„Sumele sunt mai mici în comparaţie cu sectorul de bovine, pentru că la sectorul de suine creşterea preţului la motorină şi creşterea preţului la îngrăşăminte are un impact mai mic”, a explicat Tánczos Barna.

Oficialul a susținut că dezvoltarea producției interne de carne de porc ar reduce dependența de importuri și ar genera venituri suplimentare la bugetul de stat.

„Statul român pierde anual, din cauza importului de animale vii, carne sau piese din carne de porc în urma tranzacţiilor intracomunitare, din calculele mele, cel puţin 50 de milioane de euro la TVA, o sumă cel puţin dublă la alte impozite şi taxe plătite la fermele comerciale şi la furnizorii de diverse materiale şi de furaje”, a precizat Tánczos Barna.

Ministrul a arătat că România importă anual echivalentul a cel puțin 3-4 milioane de porci din alte state membre ale Uniunii Europene, în timp ce efectivele existente în fermele românești sunt de aproximativ 3 milioane de capete.