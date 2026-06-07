APIA a tras linie. Anunț major pentru fermierii din România după încheierea campaniei 2026. Tanczos Barna: Suprafața declarată a crescut

Campania de depunere a cererilor pentru subvențiile acordate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) s-a încheiat, iar datele preliminare arată o creștere a suprafeței agricole declarate față de anul trecut. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, consideră că rezultatele confirmă procesul de consolidare a exploatațiilor agricole din România.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a anunțat finalizarea campaniei de depunere a cererilor de plată pentru anul 2026, una dintre cele mai importante etape pentru fermierii care beneficiază de sprijin financiar prin intermediul APIA.

Potrivit datelor prezentate de oficial, în cadrul campaniei au fost înregistrate 671.334 de cereri de plată, pentru o suprafață totală de 9.766.322 de hectare.

„Una dintre principalele priorități ale mandatului meu de ministru interimar a fost finalizarea în bune condiții a acestui proces esențial pentru fermieri. Au fost depuse 671.334 de cereri de plată pentru o suprafață totală de 9.766.322 de hectare. Comparativ cu anul trecut, suprafața declarată a crescut, în timp ce numărul cererilor a scăzut, în special în cazul terenurilor mai mici de 5 hectare. Această evoluție reflectă procesul de comasare a terenurilor agricole și consolidarea exploatațiilor, esențial pentru creșterea competitivității agriculturii românești”, a transmis Tanczos Barna pe Facebook.

Datele centralizate de APIA arată o tendință importantă în agricultura românească. Deși numărul total al cererilor depuse a fost mai mic decât în anul precedent, suprafața agricolă declarată a crescut.

Potrivit ministrului interimar, această evoluție este explicată în principal prin reducerea numărului de exploatații foarte mici și prin procesul de comasare a terenurilor agricole.

Specialiștii din domeniu consideră că exploatațiile mai mari au șanse mai bune să investească în tehnologii moderne, să acceseze finanțări europene și să devină mai competitive pe piața agricolă.

Cu ocazia încheierii campaniei, ministrul Agriculturii a transmis un mesaj de apreciere pentru personalul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Acesta a evidențiat activitatea angajaților din aparatul central, dar și din centrele județene și locale, care au gestionat procesul de primire și verificare a cererilor.

Potrivit oficialului, finalizarea campaniei în condiții bune reprezintă rezultatul unui efort comun al instituției și al fermierilor.

APIA a reamintit că data de 5 iunie 2026 a reprezentat termenul final pentru depunerea cererilor de plată aferente campaniei din acest an.

După expirarea termenului, fermierii nu mai pot transmite solicitări pentru a beneficia de sprijinul financiar acordat prin schemele și măsurile gestionate de agenție.

Instituția i-a îndemnat pe agricultori să respecte termenele stabilite, pentru a evita pierderea subvențiilor care contribuie la susținerea activităților agricole și la dezvoltarea exploatațiilor.

Plățile efectuate prin APIA reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru agricultura românească, contribuind la susținerea fermierilor și la menținerea activităților agricole în toate regiunile țării.

Rezultatele campaniei din 2026 indică faptul că agricultura românească continuă procesul de reorganizare și consolidare, în contextul în care suprafața exploatată crește, iar fermele mici sunt integrate treptat în exploatații mai mari și mai eficiente.