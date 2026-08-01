Cum îți poți cumpăra vechime în pensie în 2026. Ce sumă plătești pentru un an și ce documente trebuie depuse

Românii care au perioade fără contribuții la sistemul public își pot completa vechimea în pensie prin încheierea unui contract cu casa teritorială de pensii. Procedura este disponibilă și în 2026, însă poate fi folosită doar în condițiile prevăzute de lege. Costul depinde de salariul minim brut aflat în vigoare la data semnării contractului, iar contribuția poate fi achitată inclusiv în rate.

Persoanele care au avut intervale în care nu au lucrat și nu au plătit contribuții la sistemul public de pensii au posibilitatea să completeze stagiul de cotizare prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii. Măsura este reglementată de Legea nr. 360/2023 și poate fi folosită exclusiv pentru pensia pentru limită de vârstă, fără a produce efecte în cazul pensionării anticipate.

Legea permite cumpărarea retroactivă a unei perioade cuprinse între o lună și 72 de luni, adică maximum șase ani. Perioadele pot fi continue sau fragmentate, în funcție de lunile lipsă din istoricul de cotizare.

Există însă o condiție esențială. Pot fi acoperite doar lunile care se încadrează în ultimii șase ani anteriori datei la care este semnat contractul. Astfel, dacă documentul este încheiat în iulie 2026, pot fi cumpărate, în principiu, perioade cuprinse între iulie 2020 și iunie 2026. Nu pot fi incluse intervale nelucrate din 2005 sau 2010.

Este posibilă încheierea mai multor contracte de asigurare socială, însă durata cumulată a perioadelor achiziționate nu poate depăși șase ani.

Procedura este deschisă oricărei persoane, indiferent de cetățenie, cu respectarea condițiilor stabilite de legislație.

Solicitantul nu trebuie să fie pensionar la data încheierii contractului și nu trebuie să fi avut stagiu de cotizare în perioadele pe care dorește să le acopere, nici în sistemul public de pensii din România, nici într-un sistem de asigurări sociale dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o țară cu care România are acorduri în domeniul securității sociale.

În același timp, perioadele respective nu trebuie să fie deja recunoscute ca stagiu asimilat și nici să fi existat obligația legală de plată a contribuțiilor în lunile respective. Intervalele cumpărate trebuie să fie cuprinse între împlinirea vârstei de 18 ani și atingerea vârstei standard de pensionare.

Legea nu permite cumpărarea lunilor în care persoana:

a avut contract individual de muncă și figurează deja cu stagiu de cotizare;

a plătit contribuții ca persoană fizică autorizată sau pentru alte categorii de venituri;

a fost asigurată într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public;

a lucrat într-un stat ale cărui perioade de asigurare sunt recunoscute în România;

beneficiază deja de perioade asimilate stagiului de cotizare.

În categoria perioadelor asimilate intră, în anumite situații, studiile universitare urmate la zi și finalizate cu diplomă, serviciul militar, anumite concedii medicale și concediul pentru creșterea copilului. Din acest motiv, verificarea situației înainte de semnarea contractului este recomandată.

Valoarea contribuției se stabilește prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului lunar asigurat ales de solicitant.

Acest venit nu poate fi mai mic decât salariul minim brut aflat în vigoare la data încheierii contractului. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei.

În aceste condiții, contribuția minimă este de aproximativ 1.081 de lei pentru fiecare lună cumpărată. La nivelul salariului minim, costurile orientative sunt:

o lună – aproximativ 1.081 de lei;

șase luni – aproximativ 6.488 de lei;

un an – aproximativ 12.975 de lei;

doi ani – aproximativ 25.950 de lei;

trei ani – aproximativ 38.925 de lei;

șase ani – aproximativ 77.850 de lei.

Suma exactă este înscrisă în contractul încheiat cu casa teritorială de pensii, după aplicarea regulilor de calcul și rotunjire.

Solicitantul poate opta pentru un venit asigurat mai mare decât salariul minim brut. În această situație, contribuția va fi mai ridicată, însă și punctajul obținut pentru perioada cumpărată va fi mai mare.

Pentru contractele retroactive se ia în calcul salariul minim aflat în vigoare la data semnării documentului. O eventuală majorare ulterioară a salariului minim nu modifică valoarea contribuției deja stabilite.

Legea permite plata integrală a contribuției sau achitarea acesteia în tranșe lunare, în funcție de opțiunea solicitantului.

Întreaga sumă trebuie plătită în termen de cel mult un an de la încheierea contractului. Plata poate fi efectuată la casieria casei teritoriale de pensii, prin virament bancar sau mandat poștal, dacă instituția pune la dispoziție aceste modalități.

Dacă termenul de un an expiră fără ca întreaga contribuție să fie achitată, persoana nu pierde sumele deja plătite. În evidențele sistemului de pensii va fi recunoscut doar stagiul de cotizare corespunzător contribuțiilor efectiv achitate.

De exemplu, dacă un contract este încheiat pentru doi ani, dar plata acoperă doar zece luni, numai aceste zece luni vor fi valorificate ca stagiu contributiv.

Contractul se încheie la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința solicitantului.

Pentru întocmirea dosarului sunt necesare:

actul de identitate, în original și copie;

declarația pe propria răspundere, conform Anexei nr. 12 la Legea nr. 360/2023;

contractul retroactiv de asigurare socială, conform Anexei nr. 14;

procura specială autentificată, dacă formalitățile sunt efectuate prin mandatar;

actul de identitate al mandatarului, în original și copie, dacă este cazul.

Procura trebuie să prevadă în mod expres dreptul mandatarului de a semna contractul, de a efectua plățile și de a îndeplini toate formalitățile în numele persoanei asigurate.

Formularele necesare pot fi descărcate de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, unde sunt disponibile Anexa nr. 12, Anexa nr. 13 și Anexa nr. 14.

Înainte de semnarea contractului este recomandată verificarea stagiului de cotizare. Adeverința poate fi solicitată de la casa teritorială de pensii, personal, prin poștă sau prin e-mail, iar cei care dețin cont pe portalul CNPP pot consulta online perioadele de cotizare raportate de angajatori după aprilie 2001.

Această verificare poate evita plata inutilă pentru o perioadă care, în realitate, există deja în evidențele sistemului, dar nu a fost raportată corect de fostul angajator.

Perioadele cumpărate devin stagiu de cotizare contributiv și pot fi folosite numai pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Ele nu permit deschiderea dreptului la pensie anticipată și nu înlocuiesc condiția referitoare la împlinirea vârstei standard de pensionare.

La încheierea contractului, solicitantul declară pe propria răspundere că nu a fost asigurat și nu avea obligația de a plăti contribuții în perioadele înscrise în document. Dacă ulterior se constată că unele luni nu îndeplineau condițiile legale, contractul poate fi declarat nul, iar contribuțiile pot fi restituite numai la cererea persoanei interesate, potrivit procedurilor fiscale aplicabile.