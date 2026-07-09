Contribuția la pensie, majorată. Casa de Pensii anunță cine va plăti 1.081 de lei pe lună și ce contracte sunt vizate

Persoanele care au încheiat contracte de asigurare socială pentru a-și completa stagiul de cotizare sau pentru a se asigura în sistemul public de pensii trebuie să știe că, începând cu 1 iulie 2026, contribuția minimă lunară a crescut ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie.

Anunțul a fost făcut de Casa Județeană de Pensii Alba, care precizează că modificările sunt generate de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Actul normativ stabilește un nou salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, în valoare de 4.325 de lei.

Noul nivel al salariului minim influențează direct valoarea contribuției de asigurări sociale pentru anumite categorii de persoane care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că modificările îi vizează pe cei care au încheiat contracte de asigurare socială în baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 360/2023.

În cazul acestor contracte, venitul lunar asigurat nu mai poate fi mai mic decât salariul minim brut de 4.325 de lei.

Ca urmare, contribuția minimă de asigurări sociale ajunge la 1.081 de lei în fiecare lună.

Instituția anunță că toate contractele în care venitul asigurat este sub noul plafon minim vor fi actualizate.

„Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic de 4.325 lei. Contribuția de asigurări sociale aferentă venitului minim este de 1.081 lei/lună. Casa Județeană de Pensii va actualiza, prin notificarea persoanelor asigurate, contractele în care venitul asigurat este sub noul nivel minim.”

Actualizarea contractelor va fi făcută prin notificarea persoanelor vizate, astfel încât acestea să fie informate cu privire la noile obligații de plată.

Casa de Pensii explică faptul că modificări există și pentru contractele de asigurare socială încheiate în baza art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023.

În cazul acestora, noua bază minimă de calcul se aplică exclusiv contractelor semnate începând cu data de 1 iulie 2026.

„Pentru contractele încheiate începând cu 1 iulie 2026, baza minimă de calcul este salariul minim brut de 4.325 lei.”

Prin urmare, persoanele care vor încheia astfel de contracte după această dată vor avea contribuția calculată raportat la noul salariu minim brut.

Casa Județeană de Pensii Alba subliniază că majorarea nu se aplică tuturor contractelor existente.

Mai exact, persoanele care au încheiat contracte de asigurare socială înainte de 1 iulie 2026, în baza art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, nu vor fi afectate de această modificare.

„Noua valoare NU se aplică contractelor de asigurare socială încheiate înainte de 1 iulie 2026 în baza art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023.”

Astfel, pentru aceste contracte rămân valabile condițiile în vigoare la momentul încheierii lor.

Modificarea contribuției este o consecință directă a majorării salariului minim brut pe economie, acesta reprezentând baza minimă de calcul pentru contribuțiile datorate în cadrul anumitor contracte de asigurare socială.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară garantat în plată este de 4.325 de lei, iar această valoare produce efecte în mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește contribuțiile la sistemul public de pensii.

Persoanele care aleg să se asigure voluntar în sistemul public de pensii sau care doresc să își completeze stagiul de cotizare trebuie să țină cont de noul nivel al contribuției, deoarece acesta influențează costul contractului de asigurare socială.

Casa de Pensii îi îndeamnă pe asigurați să solicite informații

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba recomandă persoanelor care au nelămuriri privind aplicarea noilor prevederi să se adreseze instituției pentru informații suplimentare.

Modificările fac parte din procesul de actualizare a obligațiilor de plată în funcție de noul salariu minim brut și sunt aplicabile în condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.