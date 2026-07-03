Bonus retroactiv la pensie. Cine primește peste 1.000 de lei în plus după recalculare. Sunt vizați milioane de români

Bonus retroactiv la pensie. Noua lege intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a adus recalcularea a aproximativ 4,6 milioane de pensii din România. În urma acestui proces, creșterea medie a pensiilor a fost de 520 de lei, iar aproape 3,8 milioane de pensionari au beneficiat de majorări. În același timp, aproximativ 800.000 de pensii au rămas la același nivel.

Printre beneficiarii recalculării se numără și o pensionară care s-a retras din activitate la vârsta de 57 de ani și 2 luni, după ce a beneficiat de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani și 6 luni pentru activitatea desfășurată în condiții speciale.

La momentul pensionării, femeia acumulase un stagiu total de cotizare de 44 de ani, 6 luni și 8 zile. Din acest total, stagiul contributiv a fost de 37 de ani și 11 luni, în timp ce 1 an și 5 luni au reprezentat perioadă de cumul între pensie și venituri pentru care au fost achitate contribuții de asigurări sociale. Totodată, în dosarul său au fost înregistrați și 6 ani și 6 luni de stagiu necontributiv.

În urma recalculării pensiei, pensionara a obținut un punctaj total de 54,38 puncte. Din acest total, 7,82 puncte reprezintă puncte de stabilitate, acordate pentru cei 11 ani, 6 luni și 28 de zile lucrați peste pragul de 25 de ani de vechime contributivă.

Conform prevederilor noii legi a pensiilor, pentru perioada de activitate cuprinsă între 25 și 30 de ani se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat, pentru intervalul 30-35 de ani se acordă câte 0,75 puncte anual, iar pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani se acordă câte un punct.

În cazul acestei pensionare, pentru perioada cuprinsă între 25 și 30 de ani au fost acordate 2,5 puncte de stabilitate, pentru intervalul dintre 30 și 35 de ani au fost acordate 3,75 puncte, iar pentru perioada care depășește 35 de ani, respectiv 1 an, 6 luni și 28 de zile, au fost acordate aproximativ 1,57 puncte. În total, punctele de stabilitate au însumat 7,82 puncte.

Valoarea pensiei se stabilește prin înmulțirea punctajului total cu valoarea punctului de referință, stabilită la 81 de lei. În cazul pensionarei, calculul a fost realizat prin înmulțirea a 54,38753 puncte cu 81 de lei, rezultând o pensie de 4.406 lei.

Noua decizie de pensionare a fost emisă după Mica Recalculare, în urma valorificării unor venituri nepermanente și a unor adeverințe care nu au fost luate în calcul în cadrul Marii Recalculări aplicate de la 1 septembrie 2024.

În urma Marii Recalculări, pensionara primise, începând cu 1 septembrie 2024, o pensie în valoare de 4.330 de lei. După Mica Recalculare, pensia sa a crescut la 4.406 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 76 de lei pe lună.

Diferența de pensie se acordă retroactiv pentru perioada cuprinsă între 1 decembrie 2024, momentul depunerii documentelor, și 1 februarie 2026, când a fost emisă decizia, respectiv pentru un interval de 14 luni.

Calculul diferențelor este de 76 de lei înmulțiți cu 14 luni, ceea ce conduce la suma de 1.064 de lei. Astfel, pensionara va primi retroactiv 1.064 de lei, reprezentând diferențele de pensie aferente acestei perioade. Conform prevederilor legale în vigoare, începând din această lună, pensionara va încasa lunar noua pensie, în cuantum de 4.406 lei.