Se suspendă plata pensiei pentru acești români. Documentul care se transmite obligatoriu. Termen-limită: 30 septembrie

Românii care încasează pensie din sistemul public și au domiciliul sau reședința în afara țării trebuie să respecte o obligație prevăzută de noua lege a pensiilor pentru a evita suspendarea plății drepturilor. Casa Județeană de Pensii Sălaj reamintește că, începând cu 1 iulie, a început a doua perioadă din acest an în care pensionarii nerezidenți trebuie să transmită certificatul de viață.

Documentul este obligatoriu pentru continuarea plății pensiei și trebuie depus în intervalul stabilit de lege.

Potrivit Casei Județene de Pensii Sălaj, obligația rezultă din prevederile Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024.

Conform legislației, beneficiarii nerezidenți trebuie să transmită certificatul de viață în două perioade fixe ale anului:

între 1 ianuarie și 31 martie;

între 1 iulie și 30 septembrie.

A doua etapă de transmitere a documentului a început deja, iar pensionarii care locuiesc în străinătate trebuie să respecte termenul-limită de 30 septembrie.

Casa de Pensii explică faptul că documentul trebuie validat de o autoritate competentă din statul în care pensionarul are domiciliul sau reședința permanentă.

Beneficiarul trebuie să semneze certificatul în fața unei autorități abilitate, iar aceasta va confirma faptul că persoana este în viață prin completarea și ștampilarea părții B din formular.

Printre instituțiile care pot valida documentul se numără:

notarii publici;

ambasadele și consulatele României;

medicii de familie;

instituțiile de asigurări sociale din statul de reședință, precum INAS, INCA sau ITAL-UIL.

După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis Casei Județene de Pensii prin două modalități.

Prima variantă este transmiterea electronică, prin e-mail, la adresa dedicată instituției. Documentul trebuie scanat lizibil și transmis în format PDF sau JPEG.

A doua variantă este expedierea prin poștă la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj din municipiul Zalău.

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul Casei Județene de Pensii Sălaj, din secțiunea destinată formularelor tip, iar persoanele care au nevoie de informații suplimentare pot solicita sprijin telefonic la numărul pus la dispoziție de instituție.

Casa Județeană de Pensii atrage atenția că nerespectarea termenelor prevăzute de lege are consecințe directe asupra plății pensiei.

„Netransmiterea certificatului de viață până la termenele limită menționate (31 martie, respectiv 30 septembrie) conduce, conform legii, la suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare. Vă rugăm să verificați cu atenție corectitudinea tuturor datelor înscrise înainte de expediere.”

Instituția recomandă tuturor beneficiarilor stabiliți în străinătate să nu aștepte ultimele zile ale perioadei de depunere și să verifice cu atenție completarea formularului înainte de transmitere, pentru a evita întârzieri sau suspendarea drepturilor de pensie.