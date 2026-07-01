Parcul eolian Peștera II atrage o finanțare de 510 milioane de euro. BCR și Erste susțin investiția cu 151 de milioane de euro

Parcul eolian Peștera II din județul Constanța beneficiază de o finanțare totală de 510 milioane de euro pentru construcția uneia dintre cele mai mari capacități de producție a energiei regenerabile din România. BCR și Erste Group Bank AG contribuie cu un pachet de finanțare de 151 de milioane de euro în cadrul unui consorțiu format din șapte instituții bancare. Proiectul este dezvoltat de Copenhagen Infrastructure Partners și va avea o capacitate instalată de 392 MW. Investiția este programată să intre în exploatare în anul 2028.

Parcul eolian Peștera II primește o finanțare totală de 510 milioane de euro, destinată dezvoltării unui proiect energetic cu o capacitate instalată de 392 MW, amplasat în județul Constanța. Investiția este dezvoltată de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), unul dintre cei mai importanți administratori de fonduri specializate în infrastructură energetică la nivel internațional.

Din valoarea totală a finanțării, Banca Comercială Română (BCR) și Erste Group Bank AG asigură împreună un pachet de 151 de milioane de euro. Restul finanțării este acordat de un sindicat format din șapte bănci comerciale locale și internaționale, în timp ce contribuția de capital este susținută de proprietarii proiectului prin CIP Growth Markets Fund II (GMF II), Banca Europeană de Investiții și un fond de pensii din Danemarca.

Pe lângă rolul de creditori principali și furnizori ai soluțiilor de hedging, BCR îndeplinește și funcțiile de Agent de Garanții și Agent de Facilitate, fiind, totodată, banca emitentă a instrumentelor de garantare și instituția care administrează conturile curente ale proiectului.

Prin dimensiunea investiției și structura complexă a finanțării, proiectul se numără printre cele mai importante dezvoltări din domeniul energiei regenerabile din România și printre cele mai mari finanțări sustenabile realizate în Europa Centrală și de Est.

„BCR este partener financiar pentru companiile care modernizează sectorul energetic din România, iar un proiect de anvergura Peștera II arată cât de mult contează expertiza și experiența în structurarea finanțărilor complexe. Ne bucurăm să fim alături de Copenhagen Infrastructure Partners într-unul dintre cele mai mari proiecte de energie regenerabilă din Europa Centrală și de Est, care contribuie la securitatea energetică a României și la poziționarea țării noastre ca hub de diversitate energetică în regiune”, spune Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Corporate Banking, BCR.

Investiția Peștera II reprezintă și cel mai mare proiect eolian din România care a obținut sprijin prin schema Contractelor pentru Diferență (CfD), în urma licitației organizate la sfârșitul anului 2024. Amplasat pe teritoriul comunelor Peștera și Ciocârlia din județul Constanța, proiectul va beneficia de subvenții acordate pentru o perioadă de 15 ani.

Schema CfD acoperă o capacitate instalată de 245 MW din proiect și oferă dezvoltatorului predictibilitate financiară pe termen lung, contribuind la accelerarea investițiilor în producția de energie din surse regenerabile.

Potrivit calendarului actual, parcul eolian va deveni operațional în anul 2028 și va contribui la creșterea capacității de producție a energiei verzi, precum și la consolidarea securității energetice a României.

„Pentru noi, totul pornește de la modul în care România poate conduce tranziția energetică a regiunii. Iar parcul eolian Peștera II este exact tipul de investiție în care BCR își dovedește rolul de partener pentru proiecte complexe, expertiza în structurarea finanțării fiind dublată de o cunoaștere aprofundată a sectorului energetic și a provocărilor sale”, spune Cătălin Bojoga, Senior Banker Energy & Utilities, BCR.

Procesul de finanțare a fost susținut de mai mulți consultanți specializați. White & Case și Bondoc & Asociații au asigurat consultanța juridică pentru sindicatul de bănci, EY a oferit consultanță financiară și fiscală, iar Marsh a acționat ca consultant de asigurări al finanțării.

Datele prezentate de BCR arată că, în anul 2025, banca a acordat finanțări de peste 800 de milioane de euro pentru sectorul energetic din România, prin structuri bilaterale și sindicalizate, destinate unor proiecte care însumează peste 1.150 MW putere instalată. Dintre acestea, peste 300 de milioane de euro au fost direcționate către noi investiții în energie regenerabilă, infrastructură de distribuție și soluții de stocare a energiei.